https://ukraina.ru/20220915/1038749633.html

"Как для свиней": еда для беженцев от властей Украины ужаснула население

"Как для свиней": еда для беженцев от властей Украины ужаснула население - 15.09.2022 Украина.ру

"Как для свиней": еда для беженцев от властей Украины ужаснула население

На обеды для беженцев на подконтрольной Киеву территории Запорожской области потратили 15 млн гривен, готовят их из бесплатных продуктов из гуманитарной помощи. Об этом в соцсетях написал депутат Верховной Рады Украины Лео Герос

2022-09-15T10:50

2022-09-15T10:50

2022-09-15T10:50

новости

обеды

украина

беженцы

запорожская область

гео лерос

депутат

владимир зеленский

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Лерос предложил Владимиру Зеленскому съесть кашу с редисом, которой кормят беженцев в подконтрольной Украине части Запорожской области. Обеды для беженцев раздают волонтеры главы Офиса президента Андрея Ермака, стоимость одной тарелки каши составляет 182 гривны (приблизительно 300 рублей). Депутат при этом нашел рестораны в Киеве, где можно купить полноценный ланч за 169 гривен (270 рублей).Депутат опубликовал фрагмент сметы на услуги по организации горячего питания для "эвакуированных лиц" в расчете на 325 человек. Завтрак, обед и ужин обходятся государственному бюджету Украины в 151,7 тыс. гривен (245 тыс. рублей).Лео Герос обвиняет украинские власти в пренебрежении к украинцам, потерявшим крышу над головой. По его словам, факты разграбления гуманитарной помощи руководство страны устраивают, так как деньги "попадают в один карман".Подписчики депутата сравнили украинские обеды с организацией питания в Польше. "Тот случай, когда незнакомые люди заботятся о нас больше", пишет одна из них.

https://ukraina.ru/20211013/1032455276.html

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новости, обеды, украина, беженцы, запорожская область, гео лерос, депутат, владимир зеленский