https://ukraina.ru/20220915/1038744650.html

Подтопление Кривого Рога. За что и кому президент Зеленский обещал отомстить

Подтопление Кривого Рога. За что и кому президент Зеленский обещал отомстить - 15.09.2022 Украина.ру

Подтопление Кривого Рога. За что и кому президент Зеленский обещал отомстить

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T09:30

2022-09-15T09:30

2022-09-15T11:05

спецоперация

эксклюзив

кривой рог

вилкул

ахметов

украина

металлургия

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В среду вечером 14 сентября город Кривой Рог внезапно превратился в подобие Венеции. Ракетным ударом была повреждена Карачуновская дамба и насосная станция на реке Ингулец, что вызвало подъем уровня воды на 2,5 метра и затопление ряда районов города.На месте удара по дамбе происходила утечка воды со скоростью 100 кубометров в секунду. В самом городе Кривой Рог в кранах вода пропала.Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что удар был нанесён, чтобы поднявшаяся вода смыла украинские переправы, которые ВСУ наводят для наступления в Херсонской области. В результате подъема воды подразделениям ВСУ в районе Давыдова Брода действительно труднее будет отступать или подвозить боеприпасы. Владимир Зеленский, комментируя удар по его родному городу, пообещал «расплату».Западные СМИ уже осудили удар по объекту инфраструктуры столь же быстро, насколько в марте оправдывали удар ВСУ по дамбе на Киевском водохранилище в районе города Лютежа, что привело к образованию «Демидовской Атлантиды», когда затопило город Демидов и село Козаровичи. Тогда, по мнению западных СМИ, ВСУ действовали правильно, чтобы сдержать наступление российских войск. Аналогичные действия же российских войск в Кривом Роге для сдерживания наступления украинских войск объявлены нарушением правил ведения войны.Жители Кривого Рога публиковали видео, на которых бурные потоки сносят мосты, но по официальным данным пострадавших нет. По словам мэра города и главы военной администрации Александра Вилкула, объявлена эвакуация жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах. Разместить их должны в детских садах и школах. Однако в городе и без того пребывают около 70 000 внутренних переселенцев. Как правило, это люди из близлежащих районов, которые не хотят уезжать далеко от своего дома.Сам Вилкул сопроводил свой комментарий националистическим лозунгом «Слава Украине», который сам раньше критиковал, утверждая, что он чужд жителям города. Бывший депутат «Оппозиционного блока», подконтрольного Ринату Ахметову, в свое время Вилкул выехал на пророссийской риторике, которая была близка большей части горожан. Затем он повторил путь Зеленского, перекрасившись в бандеровца, которых он только теперь стал якобы понимать и принимать. В ходе российской СВО Вилкул не единожды позировал с известной неонацистской и активисткой Майдана Татьяной Черновол. По распоряжению местных властей и инициативе Вилкула с 1 сентября в школах города вместо русского языка в качестве второго языка изучают польский.Тем не менее в пролетарском городе все еще сильны пророссийские или, скорее, просоветские настроения. В минувшие выходные в парке Кривого Рога был задержан 50-летний мужчина с красным флагом, который беспечно пытался вести антифашистскую агитацию среди прохожих. Полиция и СБУ также регулярно отчитывается в выявлении групп, которые якобы работают на РФ или публиковали что-либо в поддержку СВО в соцсетях.Сам город является одним из основных центров украинской металлургии, а она в свою очередь является одним из столпов украинской экономики (наравне с зерном) и поступлений валюты в бюджет. Если раньше Кривой Рог давал около 10% ВВП Украины, то после взятия Мариуполя, как обещал летом мэр города Вилкул, будет давать уже 20% ВВП. Сейчас большинство металлургических предприятий города работают лишь на половину своих мощностей. Владельцы металлургических предприятий Украины сейчас активно лоббируют на Западе заключение аналога «зерновой сделки», только уже для своей продукции, которую пока невозможно вывезти морским транспортом.Крупнейшим предприятиям является металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. В марте он прекратил было свою деятельность, но уже 12 апреля возобновил работу доменной печи и выплавку чугуна. Правда, зарплату рабочим сократили на 30%, ссылаясь на тяжелые времена. В июле эта же компания остановила работу горно-обогатительного комбината в окрестностях города. Приостановила работу своих ГОКов в Кривом Роге и компания «Метинвест» Рината Ахметова, ссылаясь на рост цен на энергоносители и логистические проблемы из-за блокировки морских портов.Власти Кривого Рога называют его воротами на центральную Украину и строят вокруг города бетонные инженерные сооружения, но охватить ими самый растянутый в стране город достаточно сложно. Для украинской экономики и олигархов здесь сосредоточены основные из оставшихся металлургических мощностей. Для президента Зеленского — это родной город, поэтому его удержание является вопросом сохранения имиджа. После вчерашнего наводнения вода вскоре схлынет, так как речка Ингулец невелика, но Зеленскому важно будет показательно отомстить за удар по инфраструктуре города.

https://ukraina.ru/20220904/1038428168.html

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спецоперация, эксклюзив, кривой рог, вилкул, ахметов, украина, металлургия