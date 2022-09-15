https://ukraina.ru/20220915/1038738065.html

ШОС строит глобальную безопасность "с учетом кризиса на Украине"

ШОС строит глобальную безопасность "с учетом кризиса на Украине" - 15.09.2022 Украина.ру

ШОС строит глобальную безопасность "с учетом кризиса на Украине"

ШОС — самое большое региональное объединение в мире

2022-09-15T07:59

2022-09-15T07:59

2022-09-15T10:28

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шос

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спецоперация

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Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Самарканде 15-16 сентября. Президент России Владимир Путин во второй раз за полгода встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Предыдущая встреча состоялась в Пекине в начале февраля, до специальной военной операции на Украине.Британская газета Daily Telegraph в феврале акцентировала внимание на тесном сотрудничестве Китая и России, журналисты писали о новой геополитической эре, в которой РФ и КНР «встали с колен и теперь перевернут несправедливый мировой порядок». Британцы предполагали, что Китай, как союзник России, укрепит позиции Москвы и смягчит последствия возможных санкций. Уже тогда, за двадцать дней до специальной военной операции на Украине, в Лондоне именно так просчитывали ожидаемый отказ США и НАТО в гарантиях безопасности для России.На Западе досконально анализируют площадку ШОС, хотя в прессе основное внимание направлено на встречу Путина и Си. Американская пропаганда от имени сотрудников телеканала CNN, ссылаясь на тактические успехи ВСУ на одном направлении, тиражирует тезис о якобы дисбалансе в отношениях Москвы и Пекина.Европа сдержана в оценках. Обозреватели немецкой газеты Junge Welt напоминают о конфликтах между странами-участницами ШОС, но 2022 год называют все же переломным. «Нью-Дели и Пекин отложили соперничество в долгий ящик», — пишут журналисты, вспоминая из противоречий только пограничный Индо-китайский конфликт в Гималаях в 2020 году и натянутые отношения Индии с Пакистаном. Индия не намерена становиться пешкой в борьбе Запада против Китая и России, подчеркивают журналисты, а индийский правящий класс рассчитывает стать самостоятельной силой в многополярном мире.Немецкие журналисты нарочито подчеркивают прописные истины, сравнивая ШОС с «азиатским НАТО», принижая значение организации, которая изначально задумывалась как не военный альянс.Саммит в Самарканде приковывает внимание международных обозревателей потому, что в нем принимают участие лидеры 15 стран Евразии:В мае 2019 года Лондонская школа экономики выпустила сборник научных статей, посвященных российской концепции «Большой Евразии». Выпуск приурочили к пятилетней годовщине государственного переворота на Украине. Авторы исследований отталкиваются от взаимоотношений государств внутри ШОС и «трех китов», на которых стоят эти страны: борьба с сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом.ШОС играет значительную роль для государств-членов. Центральноазиатские государства между Россией и Китаем «кодируют альтернативные нормы в текстах и правилах ШОС», связанные с ОБСЕ и другими западными институциями.Поворот к «Большой Евразии» набрал обороты после украинского кризиса, стал ключевой частью противодействия глобальному порядку, возглавляемому Западом. В России уже не говорят о Большой Европе от Лиссабона до Владивостока, актуальна стала евразийская концепция «от Шанхая до Санкт-Петербурга», пишет преподаватель кафедры военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Наташа Курт.По крайней мере, только из этих материалов следует, что на Западе отрабатывают два нарратива:Хотя красной нитью (с точки зрения международных отношений), проходящей через выступления лидеров стран-участников ШОС, можно назвать одну фразу — «с учетом кризиса на Украине».18 марта министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости того, чтобы ШОС играла более активную роль в поддержании региональной и глобальной стабильности и безопасности, противодействовала новой «холодной войне» и выступила против санкций.О глубочайшем кризисе демократии в международных отношениях в июне заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов. В доказательство он привел клеветническое освещение западными СМИ событий на Украине. По его словам, глобальные потрясения показали, чего стоят западные демократические ценности и институты. С нравственной и этической основой ШОС, по его словам, это не совместимо.У Китая есть Тайвань, у Азербайджана и Армении — Карабах, у Индии и Пакистана — Кашмир. У России же теперь есть Украина, если пока не вся — то ее часть уже, и точно.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, шос, украина, безопасность, спецоперация