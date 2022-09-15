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Эксперт объяснил, как украинский язык стал политическим инструментом
Эксперт объяснил, как украинский язык стал политическим инструментом - 15.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как украинский язык стал политическим инструментом
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что в идее Минпросвещения РФ о создании учебника классического украинского языка есть одна сущностная ошибка
2022-09-15T05:30
2022-09-15T05:30
2022-09-15T05:30
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украина
спецоперация
украинский язык
учебник
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Киев пытается создать украинскую нацию: бывшие русские вдруг становятся украинцами и присягают этому украинству показательно, фальшиво, пишут в соцсетях на мове и говорят на камеру, рассказывает он. А потом отключается камера или выходят они из соцсетей — и начинают говорить на русском языке. То есть украинский язык, отмечает Скориков, к сожалению, стал политическим инструментом. Инструментом публичной присяги на верность русофобскому проекту.Поэтому и "бывшие русские" — люди, которых из русских, сначала при большевиках, превратили в русскоязычных УССР, потом они стали вырусью — еще не украиномовные, напоминает эксперт. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220908/1038553254.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, украинский язык, учебник
Эксперт объяснил, как украинский язык стал политическим инструментом
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что в идее Минпросвещения РФ о создании учебника классического украинского языка есть одна сущностная ошибка
Если мы признаем, что Украина — это вещь в себе, не антирусский геополитический проект, то, конечно — да, почему нет? Можно и суахили изучать, и все, что угодно, любые языки.
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Киев пытается создать украинскую нацию: бывшие русские вдруг становятся украинцами и присягают этому украинству показательно, фальшиво, пишут в соцсетях на мове и говорят на камеру, рассказывает он. А потом отключается камера или выходят они из соцсетей — и начинают говорить на русском языке.
То есть украинский язык, отмечает Скориков, к сожалению, стал политическим инструментом. Инструментом публичной присяги на верность русофобскому проекту.
Поэтому и "бывшие русские" — люди, которых из русских, сначала при большевиках, превратили в русскоязычных УССР, потом они стали вырусью — еще не украиномовные, напоминает эксперт.
Сейчас их форсировано заставляют публично отрекаться от русского языка. Это дает им, во-первых, индульгенцию, чтобы их не обвинили в сепаратизме. Во-вторых, это социальный лифт. Ты сейчас на мове заговорил — все, пожалуйста, тебе все пути открыты, ты турбопатриот украинства.
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.