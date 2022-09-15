https://ukraina.ru/20220915/1038724849.html

Эксперт объяснил, как украинский язык стал политическим инструментом

Эксперт объяснил, как украинский язык стал политическим инструментом - 15.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, как украинский язык стал политическим инструментом

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что в идее Минпросвещения РФ о создании учебника классического украинского языка есть одна сущностная ошибка

2022-09-15T05:30

2022-09-15T05:30

2022-09-15T05:30

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Киев пытается создать украинскую нацию: бывшие русские вдруг становятся украинцами и присягают этому украинству показательно, фальшиво, пишут в соцсетях на мове и говорят на камеру, рассказывает он. А потом отключается камера или выходят они из соцсетей — и начинают говорить на русском языке. То есть украинский язык, отмечает Скориков, к сожалению, стал политическим инструментом. Инструментом публичной присяги на верность русофобскому проекту.Поэтому и "бывшие русские" — люди, которых из русских, сначала при большевиках, превратили в русскоязычных УССР, потом они стали вырусью — еще не украиномовные, напоминает эксперт. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220908/1038553254.html

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новости, украина, спецоперация, украинский язык, учебник