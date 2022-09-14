ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны - 14.09.2022 Украина.ру
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ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны
ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны - 14.09.2022 Украина.ру
ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны
В Харьковской области в районе населенных пунктов Двуречной, Балаклеи и Купянска, ВС РФ нанесли массированные удары по силам ВСУ, сообщает 14 сентября Минобороны России
2022-09-14T13:54
2022-09-14T13:54
новости
минобороны рф
харьковская область
николаевская область
херсонская область
удары
вс рф
всу
спецоперация
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Также в окрестностях Харькова и Изюма уничтожены 4 склада вооружения (район города Северска и Райгородка, ДНР).Кроме того, сообщается о безуспешной попытке наступательных действий ВСУ на николаево-криворожском направлении у пунктов Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.На данном направлении военное ведомство сообщает об уничтожении более 150 солдат и 8 украинских танков.
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новости, минобороны рф, харьковская область, николаевская область, херсонская область, удары, вс рф, всу, спецоперация
Новости, Минобороны РФ, Харьковская область, Николаевская область, Херсонская область, удары, ВС РФ, ВСУ, Спецоперация

ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны

13:54 14.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая авиация РФ нанесла точечные удары по позициям ИГ в Сирии
Боевая авиация РФ нанесла точечные удары по позициям ИГ в Сирии
© Министерство обороны РФ
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В Харьковской области в районе населенных пунктов Двуречной, Балаклеи и Купянска, ВС РФ нанесли массированные удары по силам ВСУ, сообщает 14 сентября Минобороны России
В Харьковской области у Двуречной, Балаклеи и Купянска нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике украинских 14-й и 93-й механизированной бригад, украинские потери - до 150 солдат убитыми и ранеными и более 10 единиц военной техники.
Также в окрестностях Харькова и Изюма уничтожены 4 склада вооружения (район города Северска и Райгородка, ДНР).
Кроме того, сообщается о безуспешной попытке наступательных действий ВСУ на николаево-криворожском направлении у пунктов Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.
На данном направлении военное ведомство сообщает об уничтожении более 150 солдат и 8 украинских танков.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
07:55
"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФЗаведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру заявил, что общество не стоит пугать всеобщей мобилизацией, потому что резервов у Минобороны РФ достаточно
 
НовостиМинобороны РФХарьковская областьНиколаевская областьХерсонская областьударыВС РФВСУСпецоперация
 
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