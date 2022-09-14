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ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны

ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны - 14.09.2022 Украина.ру

ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны

В Харьковской области в районе населенных пунктов Двуречной, Балаклеи и Купянска, ВС РФ нанесли массированные удары по силам ВСУ, сообщает 14 сентября Минобороны России

2022-09-14T13:54

2022-09-14T13:54

2022-09-14T13:54

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Также в окрестностях Харькова и Изюма уничтожены 4 склада вооружения (район города Северска и Райгородка, ДНР).Кроме того, сообщается о безуспешной попытке наступательных действий ВСУ на николаево-криворожском направлении у пунктов Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.На данном направлении военное ведомство сообщает об уничтожении более 150 солдат и 8 украинских танков.

https://ukraina.ru/20220914/1038700120.html

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новости, минобороны рф, харьковская область, николаевская область, херсонская область, удары, вс рф, всу, спецоперация