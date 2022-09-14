https://ukraina.ru/20220914/1038726270.html
ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны
ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны - 14.09.2022 Украина.ру
ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны
В Харьковской области в районе населенных пунктов Двуречной, Балаклеи и Купянска, ВС РФ нанесли массированные удары по силам ВСУ, сообщает 14 сентября Минобороны России
2022-09-14T13:54
2022-09-14T13:54
2022-09-14T13:54
новости
минобороны рф
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Также в окрестностях Харькова и Изюма уничтожены 4 склада вооружения (район города Северска и Райгородка, ДНР).Кроме того, сообщается о безуспешной попытке наступательных действий ВСУ на николаево-криворожском направлении у пунктов Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.На данном направлении военное ведомство сообщает об уничтожении более 150 солдат и 8 украинских танков.
https://ukraina.ru/20220914/1038700120.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, харьковская область, николаевская область, херсонская область, удары, вс рф, всу, спецоперация
Новости, Минобороны РФ, Харьковская область, Николаевская область, Херсонская область, удары, ВС РФ, ВСУ, Спецоперация
ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны
В Харьковской области в районе населенных пунктов Двуречной, Балаклеи и Купянска, ВС РФ нанесли массированные удары по силам ВСУ, сообщает 14 сентября Минобороны России