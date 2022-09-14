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Минэнерго США предложило место для размещения ядерных реакторов
Минэнерго США предложило место для размещения ядерных реакторов - 14.09.2022 Украина.ру
Минэнерго США предложило место для размещения ядерных реакторов
Министерство энергетики США в ходе исследования пришло к выводу, что на 80% проверенных американских действующих и выведенных из эксплуатации угольных электростанциях можно разместить ядерные реакторы. Об этом говорится в релизе к исследованию ведомства
2022-09-14T08:40
2022-09-14T08:40
2022-09-14T08:40
энергетика
реакторы
новости
сша
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"После проверки недавно выведенных из эксплуатации и действующих угольных электростанций, исследовательская группа выявила 157 выведенных из эксплуатации электростанций и 237 действующих электростанций в качестве потенциальных кандидатов перехода от угля к ядерной энергетике. Группа обнаружила, что среди этих объектов 80% являются хорошими кандидатами на размещение усовершенствованных реакторов", - сказано в релизе.Согласно докладу, переход к ядерной энергетике может способствовать улучшению качества воздуха, росту числа трудоустроенных и повышению экономической активности.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энергетика, реакторы, новости, сша
энергетика, реакторы, Новости, США
Минэнерго США предложило место для размещения ядерных реакторов
Министерство энергетики США в ходе исследования пришло к выводу, что на 80% проверенных американских действующих и выведенных из эксплуатации угольных электростанциях можно разместить ядерные реакторы. Об этом говорится в релизе к исследованию ведомства
"После проверки недавно выведенных из эксплуатации и действующих угольных электростанций, исследовательская группа выявила 157 выведенных из эксплуатации электростанций и 237 действующих электростанций в качестве потенциальных кандидатов перехода от угля к ядерной энергетике. Группа обнаружила, что среди этих объектов 80% являются хорошими кандидатами на размещение усовершенствованных реакторов", - сказано в релизе.
Согласно докладу, переход к ядерной энергетике может способствовать улучшению качества воздуха, росту числа трудоустроенных и повышению экономической активности.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.