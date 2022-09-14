Минэнерго США предложило место для размещения ядерных реакторов - 14.09.2022 Украина.ру
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Минэнерго США предложило место для размещения ядерных реакторов
Минэнерго США предложило место для размещения ядерных реакторов - 14.09.2022 Украина.ру
Минэнерго США предложило место для размещения ядерных реакторов
Министерство энергетики США в ходе исследования пришло к выводу, что на 80% проверенных американских действующих и выведенных из эксплуатации угольных электростанциях можно разместить ядерные реакторы. Об этом говорится в релизе к исследованию ведомства
2022-09-14T08:40
2022-09-14T08:40
энергетика
реакторы
новости
сша
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"После проверки недавно выведенных из эксплуатации и действующих угольных электростанций, исследовательская группа выявила 157 выведенных из эксплуатации электростанций и 237 действующих электростанций в качестве потенциальных кандидатов перехода от угля к ядерной энергетике. Группа обнаружила, что среди этих объектов 80% являются хорошими кандидатами на размещение усовершенствованных реакторов", - сказано в релизе.Согласно докладу, переход к ядерной энергетике может способствовать улучшению качества воздуха, росту числа трудоустроенных и повышению экономической активности.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
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энергетика, реакторы, новости, сша
энергетика, реакторы, Новости, США

Минэнерго США предложило место для размещения ядерных реакторов

08:40 14.09.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Министерство энергетики США в ходе исследования пришло к выводу, что на 80% проверенных американских действующих и выведенных из эксплуатации угольных электростанциях можно разместить ядерные реакторы. Об этом говорится в релизе к исследованию ведомства
"После проверки недавно выведенных из эксплуатации и действующих угольных электростанций, исследовательская группа выявила 157 выведенных из эксплуатации электростанций и 237 действующих электростанций в качестве потенциальных кандидатов перехода от угля к ядерной энергетике. Группа обнаружила, что среди этих объектов 80% являются хорошими кандидатами на размещение усовершенствованных реакторов", - сказано в релизе.
Согласно докладу, переход к ядерной энергетике может способствовать улучшению качества воздуха, росту числа трудоустроенных и повышению экономической активности.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
 
энергетикареакторыНовостиСША
 
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