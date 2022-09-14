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Уполномоченный по правам человека заявила об угрозах в адрес российских омбудсменов
Уполномоченный по правам человека заявила об угрозах в адрес российских омбудсменов - 14.09.2022 Украина.ру
Уполномоченный по правам человека заявила об угрозах в адрес российских омбудсменов
Каждый омбудсмен в российских регионах получил шквал оскорблений и угроз с Украины. Об этом 14 сентября заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке
2022-09-14T07:25
2022-09-14T07:25
2022-09-14T07:25
москалькова
угрозы
спецоперация
новости
россия
омбудсмен
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"Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получил от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Мы прошли через это и продолжали работать", - сказала она.Москалькова отметила активную работу центрального и регионального аппаратов уполномоченных по правам человека, в частности, по вопросам без вести пропавших во время спецоперации на Украине, вопросам возвращения незаконно удерживаемых украинской стороной гражданских лиц.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
москалькова, угрозы, спецоперация, новости, россия, омбудсмен
Москалькова, угрозы, Спецоперация, Новости, Россия, омбудсмен
Уполномоченный по правам человека заявила об угрозах в адрес российских омбудсменов
Каждый омбудсмен в российских регионах получил шквал оскорблений и угроз с Украины. Об этом 14 сентября заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке
"Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получил от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Мы прошли через это и продолжали работать", - сказала она.
Москалькова отметила активную работу центрального и регионального аппаратов уполномоченных по правам человека, в частности, по вопросам без вести пропавших во время спецоперации на Украине, вопросам возвращения незаконно удерживаемых украинской стороной гражданских лиц.