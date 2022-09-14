https://ukraina.ru/20220914/1038701427.html

Дальнобойные ATACMS: типы, история применения, поставки

Дальнобойные ATACMS: типы, история применения, поставки - 14.09.2022 Украина.ру

Дальнобойные ATACMS: типы, история применения, поставки

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T06:48

2022-09-14T06:48

2022-09-14T06:48

новости

ракеты

сша

украина

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Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций", пишут журналисты американского издания The Wall Street Journal. В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них упоминаются дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.Army Tactical Missile System (ATACMS) - управляемая баллистическая ракета производства американской компании Lockheed Martin, единственная система дальнего и высокоточного поражения на вооружении армии США в классе "земля - земля". Ракета с увеличенным радиусом поражения несет осколочно-фугасную боеголовку массой 226 кг. Длина: 4 метра, диаметр: 610 мм, вес: 1321 кг.Типы ATACMS:Ракеты запускаются с универсальных платформ семейства РСЗО MLRS M270 и M270A. РСЗО HIMARS взаимозаменяема с пусковой установкой M270, и способна нести одну ракету ATACMS.Испытания и применениеИспытания ракет начались в 1988 году, через четыре года их начали поставлять в американскую армию. Ракеты ATACMS применяли в операциях "Буря в пустыне" (1991 год), "Иракская свобода" (1993 год), во время военной кампании в Афганистане. По данным компании-производителя, к 2017 году произведено более 3800 ракет, из них 600 использовали на театрах военных действий.32 ракеты были выпущены в Ираке в 1991 году, 450 - в 2003 году, не менее 78 ракет применили в Афганистане, по версии американского журнала The National interest.ATACMS производили также для вооруженных сил Бахрейна, Греции, Тайваня, Турции, Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. Причем в Южной Корее - по местной лицензии. Возможно, речь идет об устаревшей версии Block 1.В 2007 году ракеты перестали закупать для армии США из-за их высокой стоимости. В том же году в Штатах начали реализацию программы продления срока службы существующих ракет: с производителем заключали контракт на модернизацию Block 1 до Block 1A. В 2016 году Lockheed Martin объявила о намерениях разработать и заменить ATACMS на Long Range Precision Fires (LRPF), чтобы повысить максимальную дальность с 300 до 500 километров.В 2017 году Lockheed Martin заключила контракт на поставку в армию США и для продажи за рубеж 124 модернизированных ракет. Сумма контракта составила $364 млн. По программе продления срока службы ракет в том же году был заключен контракт на обновление еще 150 ATACMS Block1 за $161 млн. Ракеты производят на заводе Precision Fires в городе Камдем (штат Арканзас).В модернизированных ракетах установлен датчик приближения к району цели, система GPS. Эта функция необходима для того, чтобы командиры могли обнаруживать неточно расположенные цели. Также ракета может вертикально пикировать на цель со скоростью, понижающей возможность перехвата.В 2019 году Lockheed Martin провела испытания обновленных ракет по программе Precision Strike Missile (PRSM). После выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, дальность действия PRSM, как заявлялось, будет превышать ранее наложенного порога в 499 километров. Оружие, предполагается, доработают до эксплуатационной готовности к 2023 году, в армию поступят не ранее 2027 года.

https://ukraina.ru/20220914/1038693585.html

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2022

Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, ракеты, сша, украина