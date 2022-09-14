Дальнобойные ATACMS: типы, история применения, поставки
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций", пишут журналисты американского издания The Wall Street Journal. В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них упоминаются дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.
Army Tactical Missile System (ATACMS) - управляемая баллистическая ракета производства американской компании Lockheed Martin, единственная система дальнего и высокоточного поражения на вооружении армии США в классе "земля - земля". Ракета с увеличенным радиусом поражения несет осколочно-фугасную боеголовку массой 226 кг. Длина: 4 метра, диаметр: 610 мм, вес: 1321 кг.
Типы ATACMS:
- —стандартный Block 1 - дальность 165 км, боеголовка 560 кг, общая масса 1673 кг,
- —Block 1А с увеличенным радиусом действия - дальность 270/300 км, боеголовка 160 кг, общая масса 1321 кг, начинена поражающими элементами,
- —Block 1A Unitary - обновленная версия Block 1A с унитарной боеголовкой, либо 213-килограммовая осколочно-фугасная боеголовка от противокорабельной ракеты AGM/RGM-84 Harpoon, либо 247-килограммовая осколочно-фугасная боеголовка от ракеты SLAM-ER, дальность 300 км,
- —противотанковый Block 2 - финансирование программы прекратилось в 2002 году,
- —Block 3 (TACMS-Penetrator) - Block 1A, оснащенный проникающей боеголовкой Mk 4, дальность 250 км,
- —Block 4A - оснащены осколочно-фугасной частью, дальность до 270 км.
Ракеты запускаются с универсальных платформ семейства РСЗО MLRS M270 и M270A. РСЗО HIMARS взаимозаменяема с пусковой установкой M270, и способна нести одну ракету ATACMS.
Испытания и применение
Испытания ракет начались в 1988 году, через четыре года их начали поставлять в американскую армию. Ракеты ATACMS применяли в операциях "Буря в пустыне" (1991 год), "Иракская свобода" (1993 год), во время военной кампании в Афганистане. По данным компании-производителя, к 2017 году произведено более 3800 ракет, из них 600 использовали на театрах военных действий.
32 ракеты были выпущены в Ираке в 1991 году, 450 - в 2003 году, не менее 78 ракет применили в Афганистане, по версии американского журнала The National interest.
ATACMS производили также для вооруженных сил Бахрейна, Греции, Тайваня, Турции, Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. Причем в Южной Корее - по местной лицензии. Возможно, речь идет об устаревшей версии Block 1.
В 2007 году ракеты перестали закупать для армии США из-за их высокой стоимости. В том же году в Штатах начали реализацию программы продления срока службы существующих ракет: с производителем заключали контракт на модернизацию Block 1 до Block 1A. В 2016 году Lockheed Martin объявила о намерениях разработать и заменить ATACMS на Long Range Precision Fires (LRPF), чтобы повысить максимальную дальность с 300 до 500 километров.
В 2017 году Lockheed Martin заключила контракт на поставку в армию США и для продажи за рубеж 124 модернизированных ракет. Сумма контракта составила $364 млн. По программе продления срока службы ракет в том же году был заключен контракт на обновление еще 150 ATACMS Block1 за $161 млн. Ракеты производят на заводе Precision Fires в городе Камдем (штат Арканзас).
В модернизированных ракетах установлен датчик приближения к району цели, система GPS. Эта функция необходима для того, чтобы командиры могли обнаруживать неточно расположенные цели. Также ракета может вертикально пикировать на цель со скоростью, понижающей возможность перехвата.
В 2019 году Lockheed Martin провела испытания обновленных ракет по программе Precision Strike Missile (PRSM). После выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, дальность действия PRSM, как заявлялось, будет превышать ранее наложенного порога в 499 километров. Оружие, предполагается, доработают до эксплуатационной готовности к 2023 году, в армию поступят не ранее 2027 года.