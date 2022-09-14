"Надо экономически задолбить": Гаспарян призвал перестать поставлять газ в Прибалтику - 14.09.2022 Украина.ру
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"Надо экономически задолбить": Гаспарян призвал перестать поставлять газ в Прибалтику
"Надо экономически задолбить": Гаспарян призвал перестать поставлять газ в Прибалтику - 14.09.2022 Украина.ру
"Надо экономически задолбить": Гаспарян призвал перестать поставлять газ в Прибалтику
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру призвал полностью отрезать газ странам Прибалтики и Польше в ответ на их выпады в отношении российских граждан
2022-09-14T06:25
2022-09-14T06:25
новости
украина
прибалтика
польша
российский газ
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Политолог прокомментировал обращение министра иностранных дел Эстонии к россиянам: "Не приезжайте — вам здесь не рады!"С таким заявлением дипломат выступил после того, как Прибалтика и Польша приняли решение ввести запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. По мнению Гаспаряна, эта потеря совсем не велика, а России следовало бы подготовить жесткий симметричный ответ.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
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новости, украина, прибалтика, польша, российский газ
Новости, Украина, Прибалтика, Польша, российский газ

"Надо экономически задолбить": Гаспарян призвал перестать поставлять газ в Прибалтику

06:25 14.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит и поставки газа возобновлены через ГИС "Суджа"
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру призвал полностью отрезать газ странам Прибалтики и Польше в ответ на их выпады в отношении российских граждан
Политолог прокомментировал обращение министра иностранных дел Эстонии к россиянам: "Не приезжайте — вам здесь не рады!"
С таким заявлением дипломат выступил после того, как Прибалтика и Польша приняли решение ввести запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. По мнению Гаспаряна, эта потеря совсем не велика, а России следовало бы подготовить жесткий симметричный ответ.
Что касается наших симметричных ответов, я считаю, что надо экономически задолбить. Они объявили: "Вам там не рады", а мы продолжаем им газ поставлять. С какого перепуга?
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 06:00
Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - НосовичПоток русофобии в Латвии и Эстонии может дойти вплоть до этнических чисток, потому что высказывания высшего руководства республик переходят все границы, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
 
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