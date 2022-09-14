https://ukraina.ru/20220914/1038687824.html

"Надо экономически задолбить": Гаспарян призвал перестать поставлять газ в Прибалтику

"Надо экономически задолбить": Гаспарян призвал перестать поставлять газ в Прибалтику - 14.09.2022 Украина.ру

"Надо экономически задолбить": Гаспарян призвал перестать поставлять газ в Прибалтику

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру призвал полностью отрезать газ странам Прибалтики и Польше в ответ на их выпады в отношении российских граждан

2022-09-14T06:25

2022-09-14T06:25

2022-09-14T06:25

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польша

российский газ

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Политолог прокомментировал обращение министра иностранных дел Эстонии к россиянам: "Не приезжайте — вам здесь не рады!"С таким заявлением дипломат выступил после того, как Прибалтика и Польша приняли решение ввести запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. По мнению Гаспаряна, эта потеря совсем не велика, а России следовало бы подготовить жесткий симметричный ответ.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220912/1038620457.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, прибалтика, польша, российский газ