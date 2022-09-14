"Надо экономически задолбить": Гаспарян призвал перестать поставлять газ в Прибалтику
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит и поставки газа возобновлены через ГИС "Суджа"
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру призвал полностью отрезать газ странам Прибалтики и Польше в ответ на их выпады в отношении российских граждан
Политолог прокомментировал обращение министра иностранных дел Эстонии к россиянам: "Не приезжайте — вам здесь не рады!"
С таким заявлением дипломат выступил после того, как Прибалтика и Польша приняли решение ввести запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. По мнению Гаспаряна, эта потеря совсем не велика, а России следовало бы подготовить жесткий симметричный ответ.
Что касается наших симметричных ответов, я считаю, что надо экономически задолбить. Они объявили: "Вам там не рады", а мы продолжаем им газ поставлять. С какого перепуга?
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