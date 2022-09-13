Обстрелы Донбасса, бои под Святогорском, фейк про учителей. Главное на Украине на 12:00 13 сентября
12:00 13.09.2022 (обновлено: 12:43 13.09.2022)
Украинские военные убили мирного жителя в Донецке. ВСУ попытались подтянуть силы и технику к Святогорску. Власти Харьковской области ответили на угрозы вице-премьера Украины в адрес российских учителей
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 40 фактах ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)
На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм.
На Ясиноватском — артиллерию 152 мм.
На Горловском — артиллерию 152 и 122 мм, танки.
Всего украинские военные выпустили 195 единиц различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов республики: столица г. Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясное, Докучаевск.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц.
Повреждены 14 домостроений, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, украинская армия устроила также артиллерийскую атаку на Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, туда пытались зайти диверсионные группы.
«Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман — их попытки были нивелированы союзными силами», — сказал Пушилин.
«Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман — их попытки были нивелированы союзными силами», — сказал Пушилин.
Что касается Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские войска обстреляли город Стаханов, повредили три многоквартирных жилых дома.
«Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в Telegram представительства ЛНР в СЦКК.
Стаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.
При этом, по данным Народной милиции ЛНР, украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек, пять бронетранспортеров, артиллерийскую установку и шесть единиц специальной автомобильной техники.
«Противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н. п. Брянку с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив четыре ракеты. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — сказал официальный представитель НМ ЛНР, капитан Иван Филипоненко.
«Противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н. п. Брянку с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив четыре ракеты. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — сказал официальный представитель НМ ЛНР, капитан Иван Филипоненко.
Бои под Святогорском
Подразделения украинской армии пытались навести новую переправу через реку Северский Донец и подтянуть дополнительные силы и технику к Святогорску в ДНР. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«По Святогорску ситуация остается довольно напряженной. Противник пытался выстроить новую переправу и подтянуть дополнительно технику и личный состав. Но у него ничего не получилось», — сказал он.
«По Святогорску ситуация остается довольно напряженной. Противник пытался выстроить новую переправу и подтянуть дополнительно технику и личный состав. Но у него ничего не получилось», — сказал он.
Он также отметил большое число польских наемников в рядах украинских войск под Святогорском.
«Роль поляков, польских наемников — она достаточно актуальна в районе Святогорска. Это уже проверенные данные. Причем <...> в районе Святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так», — сказал он.
В силовых структурах ЛНР отмечали, что у Святогорска идут позиционные бои, сам населенный пункт находится под контролем союзных сил.
По словам представителя силовых ведомств, на окраину города проникли несколько участников украинской диверсионно-разведывательной группы, которые «прикрепили табличку с названием органа власти на первое попавшееся здание, "поселфились" и сбежали».
«По предварительной информации, двух участников этой ДРГ удалось уничтожить», — добавил он.
Ранее мэр Владимир Бандура опроверг сообщения о взятии города силами ВС Украины, отметив что российские войска не оставляли позиций. Он напомнил, что Святогорск находится под контролем ВС России с начала июня текущего года.
Ситуация с российскими учителями
Заявления о том, что российские учителя в Харьковской области привлечены к ответственности и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности, они находятся на территориях, подконтрольных военным РФ и Луганской и Донецкой и Народных Республик, заявили в Минпросвещения РФ.
«Все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской Народных Республик», — заверили в ведомстве.
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, «российские учителя находятся под защитой».
«Российское образование не имеет границ. Запугивать учителей их работой — очевидно, что это очередное безумие», — подчеркнул Кравцов.
Он уточнил, что с 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там трудятся местные педагоги.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что на покинутых российскими войсками территориях Украины якобы задержаны учителя из России, которые преподавали в местных школах по российской программе. Отмечалось, что представителями киевского режима деятельность учителей была квалифицирована как преступление.
По словам вице-премьера страны Ирины Верещук, их якобы планируют привлечь к ответственности по статье о нарушении законов и обычаев войны.
В ответ председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей.
Позже во вторник в военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили, что российские учителя не работали на подконтрольной РФ части области.
Позже во вторник в военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили, что российские учителя не работали на подконтрольной РФ части области.
«В регионе не было российских учителей, которых могли бы привлечь к о ответственности за преподавание по российской программе. Однако что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и готовы были преподавать по новой программе, пока неизвестно», — сказал представитель администрации.