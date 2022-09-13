https://ukraina.ru/20220913/1038679535.html

ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областью

ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областью - 13.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областью

Украинские войска обстреляли село Журавлевка в Белгородской области неподалеку от пропускного пункта Нехотеевка на границе с Харьковской областью. Об этом 13 сентября сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале

2022-09-13T11:21

2022-09-13T11:21

2022-09-13T11:22

новости

обстрелы

белгородская область

губернатор

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038679418_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_9276a8991100518e2bfcab6ee95ab8bb.jpg.webp

Украинские войска нанесли удары по зданиям школы, администрации и дома культуры села Журавлевка. Об этом Гладков сообщил, ссылаясь на главу администрации села Анжелику Самойлову. Днем ранее Гладков выезжал в Журавлевку и Нехотеевку, и убеждал местных жителей покинуть свои дома. В Журавлевке, по его словам, обстановка сложная, но глава села, добровольная дружина, правоохранители и пограничники остаются на местах и выполняют свою работу.

https://ukraina.ru/20220912/1038663223.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обстрелы, белгородская область, губернатор, всу