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ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областью
ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областью - 13.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областью
Украинские войска обстреляли село Журавлевка в Белгородской области неподалеку от пропускного пункта Нехотеевка на границе с Харьковской областью. Об этом 13 сентября сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале
2022-09-13T11:21
2022-09-13T11:21
2022-09-13T11:22
новости
обстрелы
белгородская область
губернатор
всу
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Украинские войска нанесли удары по зданиям школы, администрации и дома культуры села Журавлевка. Об этом Гладков сообщил, ссылаясь на главу администрации села Анжелику Самойлову. Днем ранее Гладков выезжал в Журавлевку и Нехотеевку, и убеждал местных жителей покинуть свои дома. В Журавлевке, по его словам, обстановка сложная, но глава села, добровольная дружина, правоохранители и пограничники остаются на местах и выполняют свою работу.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, белгородская область, губернатор, всу
Новости, обстрелы, Белгородская область, губернатор, ВСУ
ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областью
11:21 13.09.2022 (обновлено: 11:22 13.09.2022)
Украинские войска обстреляли село Журавлевка в Белгородской области неподалеку от пропускного пункта Нехотеевка на границе с Харьковской областью. Об этом 13 сентября сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале