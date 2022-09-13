https://ukraina.ru/20220913/1038668584.html

Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS для наступления

Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS для наступления - 13.09.2022 Украина.ру

Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS для наступления

Украина запрашивает у США баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS (Army Tactical Missile System) дальностью до 300 километров, которые прежде американская сторона отказывалась предоставлять, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующий документ

2022-09-13T08:02

2022-09-13T08:02

2022-09-13T08:02

новости

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/06/1034060611_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_a2e700d5e25d31215cb4dce3adf3d3c6.jpg.webp

В газете добавили, что среди таких вооружений есть баллистические ракеты класса земля – земля ATACMS, а также танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2 тысячи ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS.В издании напомнили, что ранее Штаты отказывались удовлетворять запросы Киева на поставки ATACMS, "опасаясь того, что Украина может использовать эту систему для нанесения ударов по российской территории и разжечь более широкий конфликт с Западом".

https://ukraina.ru/20220913/1038666244.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша