Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS для наступления - 13.09.2022 Украина.ру
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Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS для наступления
Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS для наступления - 13.09.2022 Украина.ру
Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS для наступления
Украина запрашивает у США баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS (Army Tactical Missile System) дальностью до 300 километров, которые прежде американская сторона отказывалась предоставлять, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующий документ
2022-09-13T08:02
2022-09-13T08:02
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В газете добавили, что среди таких вооружений есть баллистические ракеты класса земля – земля ATACMS, а также танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2 тысячи ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS.В издании напомнили, что ранее Штаты отказывались удовлетворять запросы Киева на поставки ATACMS, "опасаясь того, что Украина может использовать эту систему для нанесения ударов по российской территории и разжечь более широкий конфликт с Западом".
https://ukraina.ru/20220913/1038666244.html
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Новости, Россия, Украина, США

Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS для наступления

08:02 13.09.2022
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Украина запрашивает у США баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS (Army Tactical Missile System) дальностью до 300 километров, которые прежде американская сторона отказывалась предоставлять, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующий документ
"В документе, предоставленном законодателям США и просмотренном WSJ, перечислены десятки видов вооружений, в которых, как заявило киевское правительство, оно нуждается для продолжения наступления в 2023 году", - пишет издание.
В газете добавили, что среди таких вооружений есть баллистические ракеты класса земля – земля ATACMS, а также танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2 тысячи ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS.
В издании напомнили, что ранее Штаты отказывались удовлетворять запросы Киева на поставки ATACMS, "опасаясь того, что Украина может использовать эту систему для нанесения ударов по российской территории и разжечь более широкий конфликт с Западом".
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