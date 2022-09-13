"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру предположил, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе
По его мнению, США хотят создать диктаторские режимы в странах Евросоюза и воспрепятствовать смене власти, потому что общественное недовольство стремительно возрастает.
Нужно переключить общественное внимание и перехватить эти процессы, сказав, что "у нас новый враг и внутренний терроризм, с которым надо бороться".
Единственное, что могут руководители европейских стран, считает Колташев, - это призвать жителей Европы "забыть" про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз и сосредоточить свое внимание на мнимой борьбе с терроризмом.
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