https://ukraina.ru/20220913/1038640833.html

"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен

"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен - 13.09.2022 Украина.ру

"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру предположил, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе

2022-09-13T06:45

2022-09-13T06:45

2022-09-13T06:45

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По его мнению, США хотят создать диктаторские режимы в странах Евросоюза и воспрепятствовать смене власти, потому что общественное недовольство стремительно возрастает. Единственное, что могут руководители европейских стран, считает Колташев, - это призвать жителей Европы "забыть" про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз и сосредоточить свое внимание на мнимой борьбе с терроризмом.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20211013/1032449556.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ес, рост, цены, терроризм, евросоюз