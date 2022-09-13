"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен - 13.09.2022 Украина.ру
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"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен
"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен - 13.09.2022 Украина.ру
"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру предположил, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе
2022-09-13T06:45
2022-09-13T06:45
новости
украина
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рост
цены
терроризм
евросоюз
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По его мнению, США хотят создать диктаторские режимы в странах Евросоюза и воспрепятствовать смене власти, потому что общественное недовольство стремительно возрастает. Единственное, что могут руководители европейских стран, считает Колташев, - это призвать жителей Европы "забыть" про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз и сосредоточить свое внимание на мнимой борьбе с терроризмом.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20211013/1032449556.html
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новости, украина, ес, рост, цены, терроризм, евросоюз
Новости, Украина, ЕС, рост, цены, терроризм, Евросоюз

"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен

06:45 13.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста против инфляции в Вене
Акция протеста против инфляции в Вене - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру предположил, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе
По его мнению, США хотят создать диктаторские режимы в странах Евросоюза и воспрепятствовать смене власти, потому что общественное недовольство стремительно возрастает.

Нужно переключить общественное внимание и перехватить эти процессы, сказав, что "у нас новый враг и внутренний терроризм, с которым надо бороться".

Василий Колташов
Василий Колташов
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Единственное, что могут руководители европейских стран, считает Колташев, - это призвать жителей Европы "забыть" про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз и сосредоточить свое внимание на мнимой борьбе с терроризмом.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
13 октября 2021, 08:16
Забастовка или саботаж? «Укрзализныца» бастует по правиламУкраинские железнодорожники заявляют, что вынуждены начать долговременную акцию протеста в виде «итальянской забастовки»: власть не выполнила их требований, поэтому они грозят, что будут работать по правилам. А это в украинских условиях означает остановку желдортранспорта страны
 
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Заголовок открываемого материала
06:45"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен
06:34Хроника энергетической войны: последние события
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