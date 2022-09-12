https://ukraina.ru/20220912/1038647462.html

Блестящая операция США: как Зеленский будет просить электричества и что останется от ЕС - Колташов

Блестящая операция США: как Зеленский будет просить электричества и что останется от ЕС - Колташов - 12.09.2022 Украина.ру

Блестящая операция США: как Зеленский будет просить электричества и что останется от ЕС - Колташов

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, есть ли выход у... Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T14:28

2022-09-12T14:28

2022-09-12T14:28

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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, есть ли выход у Европы из энергетического кризиса, как рецессия в Европе помогает США справиться с инфляцией, а также спрогнозировал, какой будет зима на Украине:00:48 - Перекрытие "Северного потока": что будет делать Европа?06:10 – Обвал евро и повышение цен в Европе;09:20 - Введение ценового потолка на нефть: кто на это пойдет?17:12 - WP: США может быть выгодна рецессия в Европе ради борьбы с инфляцией. О чем говорят подобные заявления?20:20 – Заявление Зеленского о поставках электроэнергии с Украины в Европу: что устроит Россия?Ранее Зеленский заявил, что Украина в декабре начнет поставлять электрическую энергию в Польшу. "Я поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув", - приводит его слова РИА Новости. Зеленский отметил, что запланировал завершение работ к 8 декабря, чтобы затем "обеспечить Польшу необходимым количеством электроэнергии".

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