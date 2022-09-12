https://ukraina.ru/20220912/1038639486.html

Что кубанские казаки делают с украинскими диверсантами

Что кубанские казаки делают с украинскими диверсантами - 12.09.2022 Украина.ру

Что кубанские казаки делают с украинскими диверсантами

Казачий отряд "Кубань" из подразделения Барс-16 работает на территории между Славянском и Красным Лиманом в Донецкой области. Добровольцы, пребывая в... Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T12:00

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2022-09-12T12:00

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Казачий отряд "Кубань" из подразделения Барс-16 работает на территории между Славянском и Красным Лиманом в Донецкой области. Добровольцы, пребывая в меньшинстве, уничтожают диверсионные отряды ВСУ. По данным вице-губернатора Краснодарского края Александра Власов, на Славянском направлении благодаря разведывательной работе казаков были поражены самоходная артиллерийская установка и миномётный взвод противника, а также перехвачен беспилотник. "Проводим, так сказать, профилактически-воспитательные работы", - поделился доброволец подразделения Барс-16.Подробности в нашем материале!Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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