https://ukraina.ru/20220912/1038628944.html

Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту

Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту - 12.09.2022 Украина.ру

Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин, накачивая Украину вооружениями "по требованию англосаксонских союзников по НАТО", избрал "путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы", что многие жители Германии осознают. Эти слова посла 12 сентября процитировали "Известия"

2022-09-12T09:53

2022-09-12T09:53

2022-09-12T09:53

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Изначально власти Германии сообщали, что не будут поставлять на Украину тяжелые вооружения. Однако позже канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлину пришлось передумать из-за действий России.В итоге немцы передали Киеву зенитные и противотанковые комплексы, "тонны боеприпасов", РСЗО, самоходные гаубицы, контрбатарейные радары. Шольц заявил, что Украина получила от его страны такое оружие, которое пока не стоит даже на вооружении самого бундесвера, и подчеркнул, что Германия продолжит помогать Киеву, несмотря на истощение военных запасов.

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новости, посол, россия, фрг, красная черта