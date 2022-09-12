Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту - 12.09.2022 Украина.ру
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Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту
Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту - 12.09.2022 Украина.ру
Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин, накачивая Украину вооружениями "по требованию англосаксонских союзников по НАТО", избрал "путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы", что многие жители Германии осознают. Эти слова посла 12 сентября процитировали "Известия"
2022-09-12T09:53
2022-09-12T09:53
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красная черта
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Изначально власти Германии сообщали, что не будут поставлять на Украину тяжелые вооружения. Однако позже канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлину пришлось передумать из-за действий России.В итоге немцы передали Киеву зенитные и противотанковые комплексы, "тонны боеприпасов", РСЗО, самоходные гаубицы, контрбатарейные радары. Шольц заявил, что Украина получила от его страны такое оружие, которое пока не стоит даже на вооружении самого бундесвера, и подчеркнул, что Германия продолжит помогать Киеву, несмотря на истощение военных запасов.
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новости, посол, россия, фрг, красная черта
Новости, посол, Россия, ФРГ, красная черта

Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту

09:53 12.09.2022
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Нечаев посол РФ в ФРГ
Сергей Нечаев посол РФ в ФРГ
© МИД РФ
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Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин, накачивая Украину вооружениями "по требованию англосаксонских союзников по НАТО", избрал "путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы", что многие жители Германии осознают. Эти слова посла 12 сентября процитировали "Известия"
"Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать", — сказал дипломат, напомнив о моральной и исторической ответственности Берлина за преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны.
Изначально власти Германии сообщали, что не будут поставлять на Украину тяжелые вооружения. Однако позже канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлину пришлось передумать из-за действий России.
В итоге немцы передали Киеву зенитные и противотанковые комплексы, "тонны боеприпасов", РСЗО, самоходные гаубицы, контрбатарейные радары. Шольц заявил, что Украина получила от его страны такое оружие, которое пока не стоит даже на вооружении самого бундесвера, и подчеркнул, что Германия продолжит помогать Киеву, несмотря на истощение военных запасов.
обломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
09:19
В Курской области новые обстрелы - губернаторГубернатор Курской области Роман Старовойт об очередном обстреле поселка Теткино. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале 12 сентября
 
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