https://ukraina.ru/20220912/1038628944.html
Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту
Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту - 12.09.2022 Украина.ру
Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин, накачивая Украину вооружениями "по требованию англосаксонских союзников по НАТО", избрал "путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы", что многие жители Германии осознают. Эти слова посла 12 сентября процитировали "Известия"
2022-09-12T09:53
2022-09-12T09:53
2022-09-12T09:53
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Изначально власти Германии сообщали, что не будут поставлять на Украину тяжелые вооружения. Однако позже канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлину пришлось передумать из-за действий России.В итоге немцы передали Киеву зенитные и противотанковые комплексы, "тонны боеприпасов", РСЗО, самоходные гаубицы, контрбатарейные радары. Шольц заявил, что Украина получила от его страны такое оружие, которое пока не стоит даже на вооружении самого бундесвера, и подчеркнул, что Германия продолжит помогать Киеву, несмотря на истощение военных запасов.
https://ukraina.ru/20220912/1038627736.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, посол, россия, фрг, красная черта
Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин, накачивая Украину вооружениями "по требованию англосаксонских союзников по НАТО", избрал "путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы", что многие жители Германии осознают. Эти слова посла 12 сентября процитировали "Известия"
"Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать", — сказал дипломат, напомнив о моральной и исторической ответственности Берлина за преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны.
Изначально власти Германии сообщали, что не будут поставлять на Украину тяжелые вооружения. Однако позже канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлину пришлось передумать из-за действий России.
В итоге немцы передали Киеву зенитные и противотанковые комплексы, "тонны боеприпасов", РСЗО, самоходные гаубицы, контрбатарейные радары. Шольц заявил, что Украина получила от его страны такое оружие, которое пока не стоит даже на вооружении самого бундесвера, и подчеркнул, что Германия продолжит помогать Киеву, несмотря на истощение военных запасов.