https://ukraina.ru/20220911/1038614455.html
США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов
США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов - 11.09.2022 Украина.ру
США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов
Дружественные страны будут сотрудничать с Россией, заверил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-11T08:30
2022-09-11T08:30
2022-09-11T08:30
колташов
эксперт
сша
новости
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"Но им (странам) нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира. Потому что сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов", - сказал эксперт.Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_9fb2b6d584cb81be5598751bf2c245f7.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
колташов, эксперт, сша, новости
Колташов, эксперт, США, Новости
США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов
Дружественные страны будут сотрудничать с Россией, заверил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
"Но им (странам) нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира. Потому что сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов", - сказал эксперт.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.