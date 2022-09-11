США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов - 11.09.2022 Украина.ру
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США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов
США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов - 11.09.2022 Украина.ру
США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов
Дружественные страны будут сотрудничать с Россией, заверил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-11T08:30
2022-09-11T08:30
колташов
эксперт
сша
новости
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"Но им (странам) нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира. Потому что сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов", - сказал эксперт.Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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колташов, эксперт, сша, новости
Колташов, эксперт, США, Новости

США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов

08:30 11.09.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Дружественные страны будут сотрудничать с Россией, заверил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
"Но им (странам) нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира. Потому что сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов", - сказал эксперт.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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