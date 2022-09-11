https://ukraina.ru/20220911/1038614455.html

США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов

США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов - 11.09.2022 Украина.ру

США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов

Дружественные страны будут сотрудничать с Россией, заверил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-11T08:30

2022-09-11T08:30

2022-09-11T08:30

колташов

эксперт

сша

новости

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"Но им (странам) нужно больше вооружений и больше затрат на обеспеченье собственной безопасности. Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира. Потому что сейчас США теряют гегемонию и, скатываясь к неприятной для них ситуации многополярного мира, пытаются всюду посеять хаос и разрушение. Понятно, что это потребует усилий и расходов", - сказал эксперт.Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

колташов, эксперт, сша, новости