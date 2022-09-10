Минфин США предупредил компании о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России - 10.09.2022 Украина.ру
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Минфин США предупредил компании о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России
Минфин США предупредил компании о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России - 10.09.2022 Украина.ру
Минфин США предупредил компании о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России
В случае введения потолка цен на российскую нефть компании, которые скроют происхождение и цену закупленного ресурса, будут нести ответственность, заявил на видеоконференции Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо
2022-09-10T10:28
2022-09-10T10:28
нефть
сша
россия
новости
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По его словам, что США вместе со странами G7 работают над разработкой системы документации и аттестации, которая позволит поставщикам услуг соблюдать требования надлежащим образом.2 сентября страны G7 договорились ввести лимит цен на российскую нефть. В рамках этого механизма также введут запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря, запрет на перевозку нефтепродуктов морским путем — с 5 февраля 2023 года.Еврокомиссия ранее сообщала, что будет добиваться поддержки ограничений от всех стран Европы. Индия обещала, что также рассмотрит инициативу G7.
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нефть, сша, россия, новости
нефть, США, Россия, Новости

Минфин США предупредил компании о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России

10:28 10.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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В случае введения потолка цен на российскую нефть компании, которые скроют происхождение и цену закупленного ресурса, будут нести ответственность, заявил на видеоконференции Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо
"Те, кто уклоняется от режима ограничения цен путем фальсификации документации или иного сокрытия истинного происхождения или цены на нефть, столкнутся с последствиями в соответствии с внутренним законодательством юрисдикций, применяющих режим ограничения цен", — заявил Адейемо.
По его словам, что США вместе со странами G7 работают над разработкой системы документации и аттестации, которая позволит поставщикам услуг соблюдать требования надлежащим образом.
2 сентября страны G7 договорились ввести лимит цен на российскую нефть. В рамках этого механизма также введут запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря, запрет на перевозку нефтепродуктов морским путем — с 5 февраля 2023 года.
Еврокомиссия ранее сообщала, что будет добиваться поддержки ограничений от всех стран Европы. Индия обещала, что также рассмотрит инициативу G7.
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