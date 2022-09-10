https://ukraina.ru/20220910/1038609165.html

Минфин США предупредил компании о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России

Минфин США предупредил компании о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России - 10.09.2022 Украина.ру

Минфин США предупредил компании о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России

В случае введения потолка цен на российскую нефть компании, которые скроют происхождение и цену закупленного ресурса, будут нести ответственность, заявил на видеоконференции Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо

2022-09-10T10:28

2022-09-10T10:28

2022-09-10T10:28

нефть

сша

россия

новости

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По его словам, что США вместе со странами G7 работают над разработкой системы документации и аттестации, которая позволит поставщикам услуг соблюдать требования надлежащим образом.2 сентября страны G7 договорились ввести лимит цен на российскую нефть. В рамках этого механизма также введут запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря, запрет на перевозку нефтепродуктов морским путем — с 5 февраля 2023 года.Еврокомиссия ранее сообщала, что будет добиваться поддержки ограничений от всех стран Европы. Индия обещала, что также рассмотрит инициативу G7.

https://ukraina.ru/20220906/1038475625.html

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2022

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нефть, сша, россия, новости