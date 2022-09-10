"Защищали город силами меньше полной роты": в ДНР рассказали о подвиге бойцов СОБРа при обороне Балаклеи - 10.09.2022 Украина.ру
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"Защищали город силами меньше полной роты": в ДНР рассказали о подвиге бойцов СОБРа при обороне Балаклеи
"Защищали город силами меньше полной роты": в ДНР рассказали о подвиге бойцов СОБРа при обороне Балаклеи - 10.09.2022 Украина.ру
"Защищали город силами меньше полной роты": в ДНР рассказали о подвиге бойцов СОБРа при обороне Балаклеи
Российские военные Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили настоящий подвиг, обороняя Балаклею ограниченными силами, они нанесли колоссальный урон противнику, сообщил РИА Новости советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин
2022-09-10T08:21
2022-09-10T08:21
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По его словам, ВСУ понесли "чудовищные потери как в живой силе, так и в технике" и рискуют оказаться в окружении из-за своих действий.8 сентября российские военные смогли отбить попытку украинских боевиков окружить Балаклею. Националисты пытались взять населенный пункт в кольцо, но им удалось только частично прогнуть линию обороны по части территории, после чего украинские войска были отброшены ВС РФ.Ранее в Харьковской области началась эвакуация мирного населения из Изюма, Купянска и Великого Бурлука. На Харьковском направлении идут интенсивные бои с ВСУ, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.
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Новости, Украина, Россия, ВСУ

"Защищали город силами меньше полной роты": в ДНР рассказали о подвиге бойцов СОБРа при обороне Балаклеи

08:21 10.09.2022
 
СОБР
СОБР
Читать в
Российские военные Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили настоящий подвиг, обороняя Балаклею ограниченными силами, они нанесли колоссальный урон противнику, сообщил РИА Новости советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин
"О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР. Учитывая, что это просто полицейский спецназ и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, — просто подвиг", — рассказал он.
По его словам, ВСУ понесли "чудовищные потери как в живой силе, так и в технике" и рискуют оказаться в окружении из-за своих действий.
8 сентября российские военные смогли отбить попытку украинских боевиков окружить Балаклею. Националисты пытались взять населенный пункт в кольцо, но им удалось только частично прогнуть линию обороны по части территории, после чего украинские войска были отброшены ВС РФ.
Ранее в Харьковской области началась эвакуация мирного населения из Изюма, Купянска и Великого Бурлука.
На Харьковском направлении идут интенсивные бои с ВСУ, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 19:00
Бои в пригородах Балаклеи, Украина нацелилась на Купянск. Итоги 9 сентябряРоссийские военные пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи. Украинские диверсанты в Купянске. Минобороны РФ перебрасывают технику в Харьковскую область. В Москве думают над введением виз с Украиной
 
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