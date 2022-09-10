https://ukraina.ru/20220910/1038581162.html

Безпалько призвал зеркально ответить на украинский террор

Безпалько призвал зеркально ответить на украинский террор

Безпалько призвал зеркально ответить на украинский террор

Член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру заявил, что виновных в террористических актах на освобожденных территориях и в России нужно жестоко карать, иначе терроризм будет цвести буйным цветом

2022-09-10T07:00

2022-09-10T07:00

2022-09-10T07:00

безпалько

терроризм

ответ

россия

украина

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Он добавил, что зеркально Москве стоит отвечать и на удары по инфраструктуре, ведь пока Белгород обесточен, в Чернигове и Киеве есть свет и вода. В ответ на диверсии, уверен эксперт, вся Украина должна погрузиться во мрак."Сторонники России на Украине как раз-таки готовы терпеть, лишь бы эта власть была уничтожена как можно быстрее. Если это правда, что якобы существуют некие "джентльменские соглашения", что Россия не будет делать ничего из перечисленного выше, потому что вражеские атаки будут еще страшнее, то нам нужно просто пойти и сдаться. Если вся великая армия России держится на "джентльменских договоренностях" с ВСУ, то не надо было начинать спецоперацию. Надо было отдать им свою нефть, алмазы, а самим стать крепостными или уехать", - подытожил Безпалько.

https://ukraina.ru/20220908/1038566649.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

безпалько, терроризм, ответ, россия, украина