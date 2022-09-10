Безпалько призвал зеркально ответить на украинский террор
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Безпалько призвал зеркально ответить на украинский террор
Безпалько призвал зеркально ответить на украинский террор
Безпалько призвал зеркально ответить на украинский террор
Член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру заявил, что виновных в террористических актах на освобожденных территориях и в России нужно жестоко карать, иначе терроризм будет цвести буйным цветом
2022-09-10T07:00
2022-09-10T07:00
безпалько
терроризм
ответ
россия
украина
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Он добавил, что зеркально Москве стоит отвечать и на удары по инфраструктуре, ведь пока Белгород обесточен, в Чернигове и Киеве есть свет и вода. В ответ на диверсии, уверен эксперт, вся Украина должна погрузиться во мрак."Сторонники России на Украине как раз-таки готовы терпеть, лишь бы эта власть была уничтожена как можно быстрее. Если это правда, что якобы существуют некие "джентльменские соглашения", что Россия не будет делать ничего из перечисленного выше, потому что вражеские атаки будут еще страшнее, то нам нужно просто пойти и сдаться. Если вся великая армия России держится на "джентльменских договоренностях" с ВСУ, то не надо было начинать спецоперацию. Надо было отдать им свою нефть, алмазы, а самим стать крепостными или уехать", - подытожил Безпалько.
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безпалько, терроризм, ответ, россия, украина
Безпалько, терроризм, ответ, Россия, Украина

Безпалько призвал зеркально ответить на украинский террор

07:00 10.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловБогдан Безпалько
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру заявил, что виновных в террористических актах на освобожденных территориях и в России нужно жестоко карать, иначе терроризм будет цвести буйным цветом
"Хорошо бы нам организовать точно такие же акты на той стороне. Почему наши враги чувствуют себя неуязвимо? У нас нет агентуры? У нас нет своих "спящих ячеек"? У них нет ни оружия, ни взрывчатки? Если это так, то получается, что наши спецслужбы, которые должны были заниматься организацией такого рода структур, зря ели свой хлеб. Где акты саботажа и диверсий? Где убийства этих мерзавцев, и болтунов, и высокопоставленных военных и политических функционеров? Это Украина должна бояться, а не мы", - заявил Безпалько.
Он добавил, что зеркально Москве стоит отвечать и на удары по инфраструктуре, ведь пока Белгород обесточен, в Чернигове и Киеве есть свет и вода. В ответ на диверсии, уверен эксперт, вся Украина должна погрузиться во мрак.
"Сторонники России на Украине как раз-таки готовы терпеть, лишь бы эта власть была уничтожена как можно быстрее. Если это правда, что якобы существуют некие "джентльменские соглашения", что Россия не будет делать ничего из перечисленного выше, потому что вражеские атаки будут еще страшнее, то нам нужно просто пойти и сдаться. Если вся великая армия России держится на "джентльменских договоренностях" с ВСУ, то не надо было начинать спецоперацию. Надо было отдать им свою нефть, алмазы, а самим стать крепостными или уехать", - подытожил Безпалько.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 20:29
Богдан Безпалько об украинском терроре: Где убийства этих мерзавцев и высокопоставленных функционеров?
 
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Заголовок открываемого материала
07:30России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский
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