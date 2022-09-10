https://ukraina.ru/20220910/1038579617.html

Львов в период СВО

Львов в период СВО - 10.09.2022 Украина.ру

Львов в период СВО

Как в "украинский Пьемонт" становится столицей Украины

2022-09-10T08:17

2022-09-10T08:17

2022-09-10T08:17

дмитрий ковалевич

эксклюзив

львов

украина

сво

галичина

цены

жилье

сепаратизм

переселенцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/14/1032411439_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_f8e603f308d931352706bac0c9f479b3.jpg

Львов, столица Галичины, после начала СВО буквально купается в деньгах. Во Львовскую область переехали многие предприятия, сюда поступает и здесь же оседает большая часть западной гуманитарной помощи, а десятки тысяч внутренних переселенцев способствовали взлету цен на аренду жилья в два-три раза.За период СВО Львов стал самым дорогим для жизни городом Украины, обойдя Киев. В какой-то степени Львов даже извлекает экономическую выгоду от российской спецоперации. Если в 2014 году львовяне рвались в Киев, стремясь захватить прибыльные государственные должности, то в феврале-марте 2022 многие из них вернулись на родину, так как с экономическим упадком в Киеве они усмотрели новые возможности для себя во Львове. С закрытием воздушных ворот Киева, блокировкой морских портов и увеличением западной помощи, основная "кормушка" переместилась во Львов. Сюда же из Харькова перебрались многие украинские IT-шники, которые приносят бюджету значительные доходы.Значительная часть львовян своё жилье сдает переселенцам, а сами обитают в Польше, если не военнообязанные. Внутренним переселенцам с востока Украины в местных пунктах регистрации советуют не завышать требования, забыть, кем они были в Харькове и соглашаться на работу посудомойками, уборщиками или шить форму для ВСУ. По данным недавнего опроса социологической группы "Рейтинг", 18% львовян относятся к переселенцам положительно, 35% - скорее положительно, 34% - нейтрально и 11% - негативно. Некоторые переселенцы постепенно вовлекаются в контрабандные схемы, за счет которых традиционно кормится часть жителей области. Последнее время для контрабанды сигарет в Польшу стали использоваться даже беспилотники, поставленные для ВСУ западными спонсорами.Значительная часть переселенцев обитает в ранее заброшенных общежитиях Самбора, Краснограда и Городка в Львовской области. Сюда же были перемещены 205 производственных предприятий легкой, пищевой, химической промышленности, металлообработки и машиностроения. Каждое предприятие забрало с собой около 30% сотрудников, преимущественно менеджеров и профильных специалистов. Местные бюджеты рапортуют, что за восемь месяцев 2022 они перевыполнили план по поступлениям на 73%.Львовяне, даже дети бывших советских военных, называют свой город "украинским Пьемонтом", считают себя "настоящей Европой", по причине длительного пребывания города под властью Австро-Венгерской империи. Экскурсоводы Львова в австрийских камзолах 19-века с гордостью рассказывают о временах императора Франца-Иосифа и с презрением - о советском периоде. Помимо вездесущей украинской националистической символики во Львове на каждом шагу подчеркивают еще и "европейскость" города. Флаги ЕС, слово "Европа" повсюду в названиях магазинов и товаров, чего обычно не встретишь в каком-нибудь городе Германии или Франции.На улице Армянской и площади "Рынок" в открытых кафе вполне беспечно пьют кофе сотни горожан и переселенцев, а о военных действиях в стране напоминают лишь периодически мелькающие военнослужащие и плакаты, призывающие поддержать неонацистский полк "Азов".В рамках "декоммунизации" власти Львова продолжают бороться с советскими памятниками. Остались они только на могилах, поэтому формально не подпадают под действие закона о декоммунизации. Тем не менее, местные власти решили уничтожить около 250 захоронений, связанных с советскими деятелями, включая уроженцев Львова. В частности, эксгумировать планируют прах известного львовского писателя-антифашиста Ярослава Галана, убитого бандеровцами и похороненного на Лычаковском кладбище. Аналогичную судьбу уготовили могилам украинским писателям Александру Гаврилюку и Степану Тудору, которые погибли в городе от немецких бомбардировок 22 июня 1941 года. Уничтожить намерены и сотни могил советским солдатам на Марсовом поле. Однако к австрийским и польским захоронениям на этих же кладбищах власти относятся бережно.Из всех городов западной Украины во Львове чаще всего задерживают так называемых "пророссийских агитаторов", вероятно, даже чаще чем в Киеве, причем речь идёт не о переселенцах. Некоторые из местных жителей, правда, подозревают, что дело в борьбе за собственность или сведении личных счетов – там, где раньше подбрасывали наркотики, теперь подбрасывают пионерский значок. Несмотря на многолетнюю охоту на ведьм, пророссийские настроения здесь сохранились у определенной части населения, хотя и выражать они их научились Эзоповым языком. СБУ области в эти дни рапортует о "срыве планов Кремля" по организации Львовской народной республики, задержав человека, который якобы вёл группу с таким названием в соцсети.Следует отметить, что разговоров о галицком сепаратизме во Львове не слышно достаточно давно, со времен Евромайдана. Они появляются лишь тогда, когда в Киеве сидит условно пророссийское правительство. Сейчас Львов, богатеющий в период СВО, с неким презрением смотрит на переселенцев из шахтерских краёв, кичась костёлами и старыми жилыми домами, построенными австрийцами и поляками. Советские промышленные предприятия тщательно драпируют, как бы стыдясь этого периода истории. Однако несмотря на растущие доходы городского бюджета в центре города продолжают обваливаться аварийные дома, а за покрашенным фасадом австрийского дома кроются облупленные подъезды. По вечно сырым подворотням "украинского Пьемонта", куда редко заглядывает солнце, снуют окормленные и наглые крысы. Они деловито грызут сваленные по углам обломки резной мебели и выброшенные альбомы с фотографиями, где запечатлены люди в советской, немецкой и польской военной форме.

https://ukraina.ru/20220908/1038536641.html

https://ukraina.ru/20220902/1038367293.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

дмитрий ковалевич, эксклюзив, львов, украина, сво, галичина, цены, жилье, сепаратизм, переселенцы, "азов"