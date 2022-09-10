"Всем в мире уже понятно": глава Энергодара оценил доклад МАГАТЭ
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"Всем в мире уже понятно": глава Энергодара оценил доклад МАГАТЭ
"Всем в мире уже понятно": глава Энергодара оценил доклад МАГАТЭ
"Всем в мире уже понятно": глава Энергодара оценил доклад МАГАТЭ
Члены МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, после чего опубликовали доклад о происходящем на станции. В интервью изданию Украина.ру глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга оценил, почему в отчете миссии нет указания виновных в обстрелах станции
2022-09-10T04:00
2022-09-10T04:00
энергодар
запорожская аэс
обстрелы
магатэ
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По словам главы ВГА, отсутствие в документе конкретного источника стрельбы не является серьезной проблемой, так как в отчете указаны все факты нанесения ударов, а также описано оружие, из которого производились обстрелы."На данный момент стоит вопрос, чтобы Украина прекратила наносить эти удары. Причем буквально в тот же самый день, когда миссия МАГАТЭ приехала с рабочим визитом на саму станцию, украинская сторона, уже не стесняясь тем, что были выявлены все факты нанесения ими ударов, сказала: "Да, это мы наносим удар". Генштаб Украины об этом заявил. Естественно, всем в мире уже понятно, что ВСУ и украинское правительство наносят удары по Запорожской АЭС", - сказал Волга.
https://ukraina.ru/20220908/1038564927.html
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энергодар, запорожская аэс, обстрелы, магатэ
Энергодар, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ

"Всем в мире уже понятно": глава Энергодара оценил доклад МАГАТЭ

04:00 10.09.2022
 
© TwitterМиссия МАГАТЭ покидает ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ покидает ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Twitter
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Члены МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, после чего опубликовали доклад о происходящем на станции. В интервью изданию Украина.ру глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга оценил, почему в отчете миссии нет указания виновных в обстрелах станции
По словам главы ВГА, отсутствие в документе конкретного источника стрельбы не является серьезной проблемой, так как в отчете указаны все факты нанесения ударов, а также описано оружие, из которого производились обстрелы.
"На данный момент стоит вопрос, чтобы Украина прекратила наносить эти удары. Причем буквально в тот же самый день, когда миссия МАГАТЭ приехала с рабочим визитом на саму станцию, украинская сторона, уже не стесняясь тем, что были выявлены все факты нанесения ими ударов, сказала: "Да, это мы наносим удар". Генштаб Украины об этом заявил. Естественно, всем в мире уже понятно, что ВСУ и украинское правительство наносят удары по Запорожской АЭС", - сказал Волга.
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ЭнергодарЗапорожская АЭСобстрелыМАГАТЭ
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Глава Энергодара рассказал о техническом состоянии Запорожской АЭС
04:15Быстро склепали в спешке: физик-атомщик изучил отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС
04:00"Всем в мире уже понятно": глава Энергодара оценил доклад МАГАТЭ
19:00Бои в пригородах Балаклеи, Украина нацелилась на Купянск. Итоги 9 сентября
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