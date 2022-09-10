https://ukraina.ru/20220910/1038575432.html

"Всем в мире уже понятно": глава Энергодара оценил доклад МАГАТЭ

"Всем в мире уже понятно": глава Энергодара оценил доклад МАГАТЭ

"Всем в мире уже понятно": глава Энергодара оценил доклад МАГАТЭ

Члены МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, после чего опубликовали доклад о происходящем на станции. В интервью изданию Украина.ру глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга оценил, почему в отчете миссии нет указания виновных в обстрелах станции

2022-09-10T04:00

2022-09-10T04:00

2022-09-10T04:00

энергодар

запорожская аэс

обстрелы

магатэ

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По словам главы ВГА, отсутствие в документе конкретного источника стрельбы не является серьезной проблемой, так как в отчете указаны все факты нанесения ударов, а также описано оружие, из которого производились обстрелы."На данный момент стоит вопрос, чтобы Украина прекратила наносить эти удары. Причем буквально в тот же самый день, когда миссия МАГАТЭ приехала с рабочим визитом на саму станцию, украинская сторона, уже не стесняясь тем, что были выявлены все факты нанесения ими ударов, сказала: "Да, это мы наносим удар". Генштаб Украины об этом заявил. Естественно, всем в мире уже понятно, что ВСУ и украинское правительство наносят удары по Запорожской АЭС", - сказал Волга.

https://ukraina.ru/20220908/1038564927.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

энергодар, запорожская аэс, обстрелы, магатэ