https://ukraina.ru/20220909/1038592492.html

"Гиена Европы" готовится подбирать падаль

"Гиена Европы" готовится подбирать падаль - 09.09.2022 Украина.ру

"Гиена Европы" готовится подбирать падаль

Почти еженедельно Польша стала заявлять претензии своим европейским соседям. Это не вдруг, это - почему

2022-09-09T15:06

2022-09-09T15:06

2022-09-09T15:06

эксклюзив

польша

украина

чехия

германия

претензии

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На самом деле гиена – невероятно опасный стайный хищник. Питается она, как правило, отнюдь не падалью. Однако в нынешней ситуации похоже, что Польша, получившая неаппетитное прозвище от Уинстона Черчилля, намерена добивать слабых. Пока что на уровне полуофициальных заявлений, но это просто потому, что слабые пока не так уж и слабы. Но это покаНачалось всё, как мы помним, со слухов о намерении Польши оккупировать западные регионы Украины. Однако, ничего такого не произошло. Поляки удовлетворились обещаниями со стороны Зеленского разрешить им управлять Украиной, но пока это остаётся обещаниями – законопроект об особом статусе поляков не принят и не включает многие обещанные положения.Почему не состоялась "офензива" на "всходни кресы"?На первом этапе, когда поляки собирались "спасти" Западную Украину от "российской оккупации", они не получили поддержки НАТО. Лезть же в потенциальный конфликт с ядерной сверхдержавой, не имея гарантий поддержки Польше вовсе не улыбалось. Отметим – в отличие от Украины, которая старательно дёргала российского тигра за усы, не смущаясь отсутствием членства в НАТО.На втором этапе стало понятно, что Украина значительно сильнее, чем предполагалось, а потому вести себя с ней нужно осторожнее. По крайней мере – до тех пор, пока война продолжается. А вот когда война закончится, и страна столкнётся с сильнейшим социально-экономическим и политическим кризисом, ей можно будет диктовать любые условия. И помощь НАТО будет уже не нужна. К тому же, пока не очень понятно, как война закончится - победой Украины (тогда она обескровленная сама падет спелым яблоком в руки Польши) или победой Москвы, что много вероятнее, но тогда Польше не видать вожделенных регионов Украины, как Зеленскому собственного затылка.Потому, видимо, в Польше решили сменить адресата претензий. 1 сентября, в годовщину нападения Германии на Польшу, лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский потребовал новых репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй Мировой войны. По его словам, Германия "никогда не отвечала за свои преступления против Польши", а поляки "должны стремиться восстановить самосознание немецкого народа". Качиньский предварительно оценил потребную сумму в 6,2 триллиона злотых ($ 1,3 триллиона долларов – это примерно два годовых ВВП Польши).Выглядит это заявление немного несерьёзно – Качиньский не занимает никаких государственных постов, но разговоры о репарациях начал его брат Лех (погиб в 2010 году), а сам Ярослав заговорил об этом в 2015 году, после того как "ПиС" получила возможность сформировать однопартийное правительство. В 2017-м году в Польше создали специальную парламентскую комиссию для подсчёта суммы выплат. В конце концов, требование Качиньского поддержал глава польского правительства Матеуш Моравецкий.Понятно, что шансы на успех этой авантюры сейчас примерно нулевые – Германия вести переговоры не будет, а суд вряд ли примет решение в пользу Польши, учитывая размер аннексий и контрибуций после войны.Но и это не всё.8 сентября Rzeczpospolita, ссылаясь на официальное письмо депутата от "Права и справедливости" Ярослава Краевского в МИД и МВД страны, сообщила, что Польша будет требовать от Чехии территориальных уступок – 368,44 гектара в Тешинской Силезии. История эта достаточно давняя – в 1919 году Чехословакия заняла эту территорию, в 1938 году Польша её себе вернула, приняв участие в разделе Чехословакии вместе с Германией. После войны Тешинская область была разделена между двумя странами, но поляки разделом довольны не были. В 1992 году была создана польско-чешская пограничная комиссия, а в 2005 году правительство Чехии предложило заменить территориальную уступку денежной выплатой. Сейчас поляки возвращаются к этому вопросу.Почему Польша позволяет себе нападать на европейских соседей?Во-первых, Польша чувствует за собой поддержку США и Великобритании. Они, скорее всего, претензии поляков на средства или, тем более, территории, не поддержат. Но будут молчаливо присутствовать при торге.Во-вторых, Европа уже существенно ослабла и будет продолжать ослабевать дальше по мере разворачивания социально-экономического и политического кризиса из-за антироссийских санкций. И если Европа не сможет урегулировать отношения с Россией (а Польша и Прибалтика приложат все силы, чтобы не смогла), Европа, прежде всего Евросоюз ослабеет ещё больше. Слабость Европы означает, прежде всего, слабость её индустриально политического ядра, а это в первую очередь – сама Германия, и усиление ориентированной на США периферии. Как знать – может зимой полякам удастся заставить соседей пойти на уступки в обмен, например, на польский уголь.Вот и получается, что правота Черчилля с годами обрела некое новое звучание. Теперь "Гиена Европы" зарится на деньги и территории своих соседей. Потому что чует, что здесь есть чем ей поживится.

https://ukraina.ru/20220617/1034178528.html

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html

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эксклюзив, польша, украина, чехия, германия, претензии