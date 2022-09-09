https://ukraina.ru/20220909/1038582553.html

Провальная высадка десанта, обстрелы Донбасса, освобождение ДНР. Главное на Украине на 12:00 9 сентября

Провальная высадка десанта, обстрелы Донбасса, освобождение ДНР. Главное на Украине на 12:00 9 сентября - 09.09.2022 Украина.ру

Провальная высадка десанта, обстрелы Донбасса, освобождение ДНР. Главное на Украине на 12:00 9 сентября

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T12:00

2022-09-09T12:00

2022-09-09T12:59

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Глава Энергодара заявил о неудачной попытке ВСУ высадить десант в районе города. Двенадцать человек пострадали при обстреле Донбасса. Глава ЛНР анонсировал скорое освобождение ДНРГлава администрации Энергодара, расположенного вблизи Запорожской атомной электростанции, Александр Волга заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели новую неудачную попытку высадки десанта в районе города.«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар был отражен», — рассказал Волга.Глава Энергодара отметил, что перед попыткой высадки ВСУ нанесли артудар по подстанции «Луч», питающей электросети города. На данный момент он ремонтируется, сам город остается без электроснабжения.По его словам, конечной целью высадки являлся захват Запорожской АЭС.«Они ищут слабое место, где можно высадить десант, для того, чтобы зацепиться за наш берег, создать плацдарм для попытки зайти на АЭС, которая у них является сверхзадачей», — заверил он.Энергодар, в котором находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, в последнее время стал целью обстрелов со стороны ВСУ. Для ударов по территории АЭС используют беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.Обстрелы ДонбассаПредставительство Донецкой народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 41 факте ведения огня со стороны украинских военных за сутки.На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм.На Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм.На Горловском — РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм.Всего украинские военные выпустили 194 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов республики: столица г. Донецк (Ленинский, Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Верхнеторецкое, Новобахмутовка, Зайцево, Горловка, Новоселовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район).Поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц.Повреждено 21 домостроение, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Также украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Пантелеймоновку и Минеральное в ДНР, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра.По словам мэра Горловки Ивана Приходько, число раненых в результате обстрела поселка Пантелеймоновка возросло до восьми.«Увы, количество раненых в результате обстрела со стороны ВСУ мирных горловчан возросло до восьми. По поступившей информации, в поселке Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) украинские боевики ранили двух мужчин, женщину и 16-летнюю девочку», — написал он в своемTelegram.При этом потери Вооруженных сил Украины в боях с силами Донецкой Народной Республики и ВС РФ за сутки составили свыше 20 человек. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Он добавил, что в республике продолжаются работы по разминированию.По данным пресс-службы Росгвардии, артиллерия российских войск уничтожила опорный пункт военнослужащих ВСУ, 15 украинских военнослужащих и два склада боеприпасов.«Военнослужащими подразделения специального назначения войск национальной гвардии РФ, участвующими в специальной венной операции на территории Украины, при проведении воздушной оптико-электронной разведки мобильной группой противодействия БПЛА в результате выполнения задач на северной и западной окраинах одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики был обнаружен взводный опорный пункт с местами размещения военнослужащих ВСУ, складами боеприпасов, укрытой в лесном массиве техникой. В результате нанесения артиллерийского огня подразделениями российских войск, а также корректировкой с воздуха специалистами Росгвардии уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ, взводный опорный пункт и два склада боеприпасов», — сказали в ведомстве.В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. За сутки было уничтожено: до 40 человек личного состава, три бронетранспортёра, четыре единицы специальной автомобильной техники.Освобождение ДНРГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что освобождение территорий Донецкой Народной Республики завершится в скором времени. Об этом сообщает Telegram-канал ЛуганскИнформЦентр.Ранее в ЛНР сообщили об осложнившейся ситуации в районе городов Соледар и Артемовск в ДНР, которую связали с началом активной работы артиллерии Вооруженных сил Украины.Кроме того, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» вместе с союзными силами закрепляются в городе Соледар в ДНР.«На этом участке фронта украинские боевики несут большие потери. <...> Ощущается беспомощность украинских вооруженных формирований на фоне планомерного уничтожения союзными войсками силы и техники противника», — написал Кадыров.Ранее политолог Александр Перенджиев предположил, что российская армия полностью освободит ДНР в конце лета, заявив, что боевые действия в районе Донбасса носят переломный характер. Он добавил, что Киев распускает слухи о контрнаступлении ВСУ, чтобы повлиять на дислокацию российских военных и заставить их отказаться от решительных действий на севере ДНР.В свою очередь военный эксперт Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру отмечал, что российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября.«Исходя из динамики боев, которые мы сейчас наблюдаем, думаю, речь идет не о конце августа. Может быть, середина сентября», — сказал эксперт.

https://ukraina.ru/20220909/1038574323.html

https://ukraina.ru/20220908/1038538950.html

https://ukraina.ru/20220907/1038527567.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

днр, лнр, запорожская аэс, энергодар, десант, эксклюзив, хроники