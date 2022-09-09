https://ukraina.ru/20220909/1038567422.html

Серой зоны из Херсона не получилось. Кто и как охраняет правопорядок в городе и области

Серой зоны из Херсона не получилось. Кто и как охраняет правопорядок в городе и области - 09.09.2022 Украина.ру

Серой зоны из Херсона не получилось. Кто и как охраняет правопорядок в городе и области

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T09:34

2022-09-09T09:34

2022-09-09T10:52

херсон

полиция

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Из освобождённой Херсонской области бежали украинские силы правопорядка. В том, как местные жители, ветераны МВД и добровольцы с помощью России восстанавливают здесь закон и порядок разбирался корреспондент издания Украина.ру.Над отделением МВД в центре Херсона установлен российский флаг, хотя украинское слово «Полiцiя» пока не демонтировали. Дежурный пропускает нас внутрь после проверки и встречи с сотрудником, согласившимся дать интервью Украина.ру. С нами побеседовал начальник центра общественных связей ГУ МВД Херсонской области.В отделении идет работа — в коридорах немало молодых людей, вновь устроившихся на службу в органы правопорядка. Так было не всегда, говорит наш собеседник: в середине мая сотрудников было от силы 30 человек. Сейчас их намного больше.Сразу после освобождения города ситуация в сфере правоохранения была критической: органов правопорядка фактически не существовало. Херсон не скатился в хаос: порядок поддерживали военные и Росгвардия, но преступления необходимо было расследовать. Именно тогда, в первые дни после освобождения, и сформировался костяк людей, вернувшихся на службу по охране правопорядка в Херсоне.Сейчас их по всей области — несколько тысяч. Новоприбывших можно разделить на четыре категории — это сотрудники украинской милиции, находившиеся на пенсии, и которые вернулись в строй, понимая, что без их опыта и участия в области наступит криминальный беспредел.Вторая категория — сотрудники украинской полиции, которые не подчинились преступному приказу о бегстве и решили остаться охранять правопорядок в родном Херсоне.Третья — люди, пришедшие с «гражданки». Они поступают в патрульно-постовую службу, помощниками оперуполномоченных. Это и возможность устроиться на работу с твердым заработком и желание построить карьеру в этой непростой, опасной, но очень интересной сфере общественной жизни.И четвёртая — полицейские, прибывающие на службу из разных регионов России. В их числе — как молодые сотрудники, так и пенсионеры. Это те, кто хочет помочь украинским коллегам и кого Россия отмобилизовала на охрану правопорядка, на кого в России могут рассчитывать, не сомневаясь в их преданности в выполнении своего долга прежде всего перед РФ.Тут надо внести определенные коррективы. Украинская полиция выезжала из Херсона не просто так: они все, что можно было сломать, сломали, разгромили, вывезли, уничтожили, рассказывает наш собеседник, в прошлом — сам ветеран украинского МВД.При украинской власти в МВД Херсонщины было немало нерешаемых проблем. Основной из них был незаконный оборот наркотиков и процветавшая коррупция. К наркотикам под киевской властью относились и вовсе попустительски — тому свидетельство пестрящие на улицах Херсона граффити со ссылками на телеграм-каналы наркоторговцев, предложения работы «курьером» — разносчиком «закладок». Только сейчас силами местных жителей и сотрудников МВД эти граффити начали закрашивать.«Мы находим посевы марихуаны от нескольких кустиков до целых плантаций на тысячи растений», — сообщил сотрудник МВД.Киевские власти оставили много тяжёлого «наследия» городу. Сейчас для правоохранителей Херсонщины главная головная боль — незаконный оборот оружия. Оружие бесконтрольно выдавалась так называемым теробороновцам, часть лиц собирала брошенное вэсэушниками оружие на улицах после боёв. Многие граждане добровольно сдают «огнестрел» в полицию, но по большей части приходится его искать.Логичный вроде бы вопрос о сравнении статистики раскрываемости преступлений при киевской власти и после освобождения, на деле оказывается сложным. Всё дело в том, что при Украине действовал «уголовный процессуальный кодекс», вторящий западным и сильно отличающийся от нашего УПК.Сотрудник МВД рассказал историю из жизни, когда один из его бывших коллег держал уголовные дела в мешках на полу и даже не знал, сколько их и каких они преступлений касаются. Понятия «доследственной проверки» на Украине с 2010 года просто не существовало: допустим, если придёт ваш сосед и скажет, что вы китайский шпион, то сразу заводится уголовное дело, рассказал полицейский. И расследуется «по полной» или, поскольку таких заявлений много, попадает в тот самый мешок.Сейчас всё перестраивается на российский более организованный и логичный лад.Работа в МВД области ведётся усиленная и качественная. Преступления, в том числе тяжёлые, раскрываются, отделения доукомплектовываются ударными темпами.Россия фактически дала возможность Херсону с нуля сформировать органы правопорядка. Организационная, методическая, практическая, материальная помощь — всё это предоставляется из РФ. Еженедельно обязательно проводятся занятия по служебной подготовке. Приезжают в Херсон специалисты из разных регионов большой соседней страны — делятся опытом, оказывают практическую помощь.Тем не менее для полноценной работы российского законодательства в регионе необходимо, чтобы заработали прокуратура и суды. Пока же вопрос меры пресечения решает Чрезвычайная комиссия.Но есть и положительные результаты. Жители Херсонщины могут больше не бояться преступного преследования киевских гауляйтеров: так, несколько лет назад жительницу пгт Каланчака украинские власти судили за то, что она в соцсети разместила поздравление к 23 Февраля с советской пилоткой.«Билеты в новую жизнь» — российские паспорта — выдаются теперь здесь, в МВД. Здесь же и приводят новых граждан РФ к присяге.Наш собеседник вспоминает, как Херсон в 2014 году захватили майданные власти. Херсонцы очень негативно воспринимали то, что происходит в Киеве. На площадь Свободы выходили два митинга: те, кто за Майдан, и те, кто против. «Майдановцы» были агрессивными. Часть из них была местными жителями, часть — приезжими.«Все это координировалось, четкий центр координации прослеживался», — говорит полицейский. Милиция вначале заняла нейтральную позицию, а потом эсбэушники и милиция Херсона сдали город Майдану. Тогдашний заместитель начальника УВД по фамилии Кагляк приказал «Беркуту» выйти из здания облгосадминистрации, после чего его захватили «майдановцы». Налицо был заговор СБУ, милиции и пришедших к власти в Киеве, рассказывает работник МВД, «и у меня есть множество тому документальных, фотографических доказательств».Но времена Майдана и нацистской киевской власти — уже, кажется, в прошлом. «Россия здесь навсегда», — гласит транспарант неподалёку от отделения МВД. И хочется верить, что так и будет — не только по внешним атрибутам, но и по содержанию.Я решил, что надо возрождать нашу херсонскую полицию. Я выступаю за Россию, я ждал, что Россия придёт», — говорит Андрей (имя изменено), инспектор штаба. Андрей не работал штатным полицейским, но к органам правопорядка отношение имел — был общественным помощником участкового. «Россия дала мне возможность доказать, что я достоин формы».Конечно, не обо всем пока можно говорить открыто. Численность полиции, реальные имена правоохранителей, дела, которые они сейчас ведут, всё это мы вынуждены скрывать. И это понятно. У многих родственники на той, нацисткой стороне живут и могут пострадать, если станет известно о тех, кто охраняет правопорядок в Херсоне и области. Да и украинские ДРГ, ставящие своей задачей поселить в душах и сердцах граждан хаос и страх, действуют, убивая тех, кто наводит порядок в городе и области. Это учитывается. Но есть главное — в Херсоне нет правового беспредела, и криминал понимает, что есть органы, которые обеспечивают порядок. Серой зоны из Херсона не получилось.

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Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

херсон, полиция