https://ukraina.ru/20220909/1038544861.html

"Они еще не знают русских": военный эксперт рассказал, что сделают США после победы России на Украине

"Они еще не знают русских": военный эксперт рассказал, что сделают США после победы России на Украине - 09.09.2022 Украина.ру

"Они еще не знают русских": военный эксперт рассказал, что сделают США после победы России на Украине

Если РФ одержит победу на Украине, то США применят против России ядерное оружие, а потом предложат заключить мирное соглашение на своих условиях, но эта американская стратегия не учитывает российский национальный характер, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-09-09T04:45

2022-09-09T04:45

2022-09-09T04:45

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Ранее профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs заявил, что в случае кардинальной победы России на Украине сухопутные и ВВС США могут вмешаться в конфликт напрямую.Он рассказал, что эта американская стратегия была придумана при президенте США Дональде Трампе, он умеет за счет жестокого давления на конкурентов заставлять их вести бизнес на тех условиях, которые выгодны ему.Это глупая стратегия, не учитывающая российский национальный характер, американцы считают, что "русские должны встать на колени перед янки вместо того, чтобы ответить и ответить очень мощно", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220908/1038536641.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина