https://ukraina.ru/20220909/1038544861.html
"Они еще не знают русских": военный эксперт рассказал, что сделают США после победы России на Украине
"Они еще не знают русских": военный эксперт рассказал, что сделают США после победы России на Украине - 09.09.2022 Украина.ру
"Они еще не знают русских": военный эксперт рассказал, что сделают США после победы России на Украине
Если РФ одержит победу на Украине, то США применят против России ядерное оружие, а потом предложат заключить мирное соглашение на своих условиях, но эта американская стратегия не учитывает российский национальный характер, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-09-09T04:45
2022-09-09T04:45
2022-09-09T04:45
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Ранее профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs заявил, что в случае кардинальной победы России на Украине сухопутные и ВВС США могут вмешаться в конфликт напрямую.Он рассказал, что эта американская стратегия была придумана при президенте США Дональде Трампе, он умеет за счет жестокого давления на конкурентов заставлять их вести бизнес на тех условиях, которые выгодны ему.Это глупая стратегия, не учитывающая российский национальный характер, американцы считают, что "русские должны встать на колени перед янки вместо того, чтобы ответить и ответить очень мощно", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220908/1038536641.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина
"Они еще не знают русских": военный эксперт рассказал, что сделают США после победы России на Украине
Если РФ одержит победу на Украине, то США применят против России ядерное оружие, а потом предложат заключить мирное соглашение на своих условиях, но эта американская стратегия не учитывает российский национальный характер, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs заявил, что в случае кардинальной победы России на Украине сухопутные и ВВС США могут вмешаться в конфликт напрямую.
В последнее время американская пресса все чаще и чаще пишет о применении тактического ядерного оружия. Мол, либо Россия применит ядерное оружие, либо Россия одержит победу, и Штатам придется применить ядерное оружие. Причем у них есть специальная стратегия для выхода из такой ситуации. После применения ядерного оружия США хотят заключить мирное соглашение на своих условиях. Примерно такая стратегия была у них в отношении Японии. Стратегия эта называется "эскалация ради деэскалации".
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор музея войск ПВО
Он рассказал, что эта американская стратегия была придумана при президенте США Дональде Трампе, он умеет за счет жестокого давления на конкурентов заставлять их вести бизнес на тех условиях, которые выгодны ему.
Это глупая стратегия, не учитывающая российский национальный характер, американцы считают, что "русские должны встать на колени перед янки вместо того, чтобы ответить и ответить очень мощно", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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