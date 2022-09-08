Балаклея держится, украинская националистка может возглавить НАТО. Главное на Украине на 16:00 8 сентября - 08.09.2022 Украина.ру
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Балаклея держится, украинская националистка может возглавить НАТО. Главное на Украине на 16:00 8 сентября
Балаклея держится, украинская националистка может возглавить НАТО. Главное на Украине на 16:00 8 сентября - 08.09.2022 Украина.ру
Балаклея держится, украинская националистка может возглавить НАТО. Главное на Украине на 16:00 8 сентября
Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T16:10
2022-09-08T17:11
эксклюзив
спецоперация
нато
балаклея
магатэ
донецк
энтони блинкен
ллойд остин
белгород
росатом
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Глава администрации Харьковской области сообщил об отражении наступления ВСУ на Балаклею. Объявлено о новой военной помощи США киевскому режиму. Украинская националистка из Канады может возглавить НАТО.Наступление силовиков киевского режима на город Балаклею в Харьковской области отбито. Об этом сообщил сообщил глава действующей на подконтрольной России части области военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».По его словам, ВСУ смогли «прогнуть немного линию обороны», но затем были отброшены, а Балаклея остаётся под контролем российских военных.Известный украинский блогер Анатолий Шарий ранее заявил, что «необходимость наступления» ВСУ объясняется попытками киевского режима добиться продолжения его поддержки США и их союзниками.18 соседей УкраиныМнение Шария подтверждает прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, где, по сообщению агентств, он встретится с руководителями киевского режима.Глава американского внешнеполитического ведомства объявил о новой долгосрочной военной помощи на сумму в 2 миллиарда долларов, которая будет направлена «Украине и 18 её соседям», включая страны НАТО и другим, которые «находятся в наибольшей опасности будущей российской агрессии».Сегодня же шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении Вашингтоном очередного пакета военной помощи киевскому режиму в размере $ 675 миллионов долларов.Объявленная Блинкеном помощь не включает средства, о которых говорил Остин.По подсчётам агентства Associated Press, с учётом сумм, объявленных сегодня Блинкеном и Остином, администрация президента Джо Байдена израсходует на поддержку Киева более 15 миллиардов долларов.Тем временем сообщается о новых боях в расположенном в ДНР Соледаре, находящемся к северо-востоку от райцентра Артёмовск (Бахмут).Как сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, союзные войска вошли в жилые кварталы города и ведут там тяжёлые бои.Днём ранее командир российского спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о закреплении отряда в городе и продвижении вперёд.В начале августа союзные силы в Соледаре установили контроль над промзоной города — Белокаменским огнеупорным заводом и строительным заводом KNAUF.Тогда же военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, что при взятии промзоны Соледара союзные войска использовали опыт, полученный при освобождении Лисичанска.НАТО возглавит канадская украинка?Тем временем Канадская телерадиовещательная корпорация CBC сообщила, что в кулуарах НАТО рассматривают кандидатуру вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд на пост нового генерального секретаря военного блока.Фриланд всю жизнь была активисткой правой украинской диаспоры в Канаде. Она также является внучкой одного из главных пропагандистов дивизии «Галичина» Михаила Хомяка, редактора пронацистской газеты в оккупированной гитлеровцами во время Второй мировой войны Польше.Стоит заметить, что Фриланд всегда заявляла, что её дед бежал в Канаду «после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в 1939 году», и являлся «жертвой войны».Однако в 2017 году канадская газета «Глоб энд мейл» (в которой Фриланд ранее работала) опубликовала статью под заголовком «Фриланд знала, что её дед был редактором нацистской газеты», в которой доказывается, что она сознательно лгала по поводу прошлого Хомяка.Ранее в интервью Украина.ру политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова напомнила об опасности, которую представляет националистическая часть украинской диаспоры в Северной Америке. По словам политолога, её представители «способны на максимально агрессивные действия в мире и в центрах принятия решений».Обстрелы продолжаютсяВ течение дня ВСУ продолжили обстрелы Донбасса, освобождённых территорий Украины и приграничных территорий России.Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города со стороны Украины.Обстрелам подвергся также город Новая Каховка Херсонской области, Киевский район Донецка и посёлок Минеральное в ДНР.На крышу здания военно-гражданской администрации, контролируемого Россией Энергодара, упал дрон-камикадзе с самодельным взрывным устройством, сообщили власти города. В результате взрыва началось возгорание, которое было своевременно ликвидировано, указывается в сообщении.Позже власти сообщили о задержании корректировщика, который, по их словам, навёл беспилотник на здание администрации города.Кроме того, в течение минувших суток ВСУ выпустили по Энергодару 16 снарядов. В результате попадания одного из них в трансформаторную подстанцию город остался без электричества, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.Тем временем представитель «Росатома» Ренат Карчаа, сопровождавший делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время её недавнего посещения Запорожской АЭС, рассказал, что глава организации Рафаэль Гросси и другие члены делегации своими глазами могли убедиться, что опасный объект на самом деле обстреливают войска киевского режима.Он добавил, что двое инспекторов международной организации, оставшиеся на ЗАЭС на постоянной основе, уже попадали под обстрел ВСУ.6 сентября Гросси, отвечая на вопрос телеканала CNN о том, кто обстреливает Запорожскую АЭС, сказал, что не может ответить, добавив, что МАГАТЭ не обладает мандатом и возможностями для каких-либо действий в военной сфере, в том числе по части определения ответственных за обстрелы.
https://ukraina.ru/20220907/1038520140.html
https://ukraina.ru/20220826/1038141348.html
https://ukraina.ru/20200819/1028609495.html
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Дмитрий Штраус
Дмитрий Штраус
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эксклюзив, спецоперация, нато, балаклея, магатэ, донецк, энтони блинкен, ллойд остин, белгород, росатом, харьковская область, военная помощь
Эксклюзив, Спецоперация, НАТО, Балаклея, МАГАТЭ, Донецк, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Белгород, Росатом, Харьковская область, военная помощь

Балаклея держится, украинская националистка может возглавить НАТО. Главное на Украине на 16:00 8 сентября

16:10 08.09.2022 (обновлено: 17:11 08.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Дмитрий Штраус
автор Украина.ру
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Глава администрации Харьковской области сообщил об отражении наступления ВСУ на Балаклею. Объявлено о новой военной помощи США киевскому режиму. Украинская националистка из Канады может возглавить НАТО.
Наступление силовиков киевского режима на город Балаклею в Харьковской области отбито. Об этом сообщил сообщил глава действующей на подконтрольной России части области военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, ВСУ смогли «прогнуть немного линию обороны», но затем были отброшены, а Балаклея остаётся под контролем российских военных.
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 12:59
Алексей Анпилогов: Россия готова превратить полосу прорыва ВСУ под Балаклеей в огневой мешок
Известный украинский блогер Анатолий Шарий ранее заявил, что «необходимость наступления» ВСУ объясняется попытками киевского режима добиться продолжения его поддержки США и их союзниками.

«Повлияют ли текущие события на благосклонность партнёров — узнаем уже скоро. Я думаю — да, своего добились», — считает блогер.

18 соседей Украины
Мнение Шария подтверждает прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, где, по сообщению агентств, он встретится с руководителями киевского режима.
Глава американского внешнеполитического ведомства объявил о новой долгосрочной военной помощи на сумму в 2 миллиарда долларов, которая будет направлена «Украине и 18 её соседям», включая страны НАТО и другим, которые «находятся в наибольшей опасности будущей российской агрессии».
Сегодня же шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении Вашингтоном очередного пакета военной помощи киевскому режиму в размере $ 675 миллионов долларов.
Объявленная Блинкеном помощь не включает средства, о которых говорил Остин.
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 11:44
В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблемНовый пакет военной помощи США киевскому режиму на сумму почти в три миллиарда долларов отличается от предыдущих не только своими размерами. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 августа в журнале The American Conservative
По подсчётам агентства Associated Press, с учётом сумм, объявленных сегодня Блинкеном и Остином, администрация президента Джо Байдена израсходует на поддержку Киева более 15 миллиардов долларов.
Тем временем сообщается о новых боях в расположенном в ДНР Соледаре, находящемся к северо-востоку от райцентра Артёмовск (Бахмут).
Как сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, союзные войска вошли в жилые кварталы города и ведут там тяжёлые бои.

«Боевые действия идут в самом Соледаре, очень тяжело среди жилых кварталов освобождать эту территорию».

Днём ранее командир российского спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о закреплении отряда в городе и продвижении вперёд.
В начале августа союзные силы в Соледаре установили контроль над промзоной города — Белокаменским огнеупорным заводом и строительным заводом KNAUF.
Тогда же военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, что при взятии промзоны Соледара союзные войска использовали опыт, полученный при освобождении Лисичанска.

«Предыдущая операция в Лисичанске показала, что, когда в первую очередь была взята промзона, город был освобожден гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями», — отметил он.

НАТО возглавит канадская украинка?
Тем временем Канадская телерадиовещательная корпорация CBC сообщила, что в кулуарах НАТО рассматривают кандидатуру вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд на пост нового генерального секретаря военного блока.

«По крайней мере, четыре разных источника — в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, — говорят, что имя Фриланд уже несколько месяцев муссируется… в качестве потенциального преемника нынешнего генерального секретаря, бывшего премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга».

CBC
Фриланд всю жизнь была активисткой правой украинской диаспоры в Канаде. Она также является внучкой одного из главных пропагандистов дивизии «Галичина» Михаила Хомяка, редактора пронацистской газеты в оккупированной гитлеровцами во время Второй мировой войны Польше.
Стоит заметить, что Фриланд всегда заявляла, что её дед бежал в Канаду «после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в 1939 году», и являлся «жертвой войны».
- РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа 2020, 10:43
Украинская диаспора Западного полушария ликует: Христя Фриланд возглавила Минфин КанадыКанадка украинского происхождения Христя Фриланд возглавила Министерство финансов Канады, сообщает 19 августа Telegram-канал Украина.ру
Однако в 2017 году канадская газета «Глоб энд мейл» (в которой Фриланд ранее работала) опубликовала статью под заголовком «Фриланд знала, что её дед был редактором нацистской газеты», в которой доказывается, что она сознательно лгала по поводу прошлого Хомяка.
Ранее в интервью Украина.ру политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова напомнила об опасности, которую представляет националистическая часть украинской диаспоры в Северной Америке. По словам политолога, её представители «способны на максимально агрессивные действия в мире и в центрах принятия решений».

«Мы знаем, насколько радикальной украинская диаспора может быть. История с Кэтрин Клэр Чумаченко (супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко. — Ред.) достаточно хорошо известна. Я напомню, что будущая первая леди Украины… воспитывалась в лоне церкви "РУН-Вiра"… Эту церковь создавал некто Лев Силенко, который во время Второй мировой войны был гауптштурмфюрером СС. То есть эти истоки в стиле "Аненербе", духовного бюро Третьего рейха, были перенесены в украинскую диаспору в США».

Обстрелы продолжаются
В течение дня ВСУ продолжили обстрелы Донбасса, освобождённых территорий Украины и приграничных территорий России.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города со стороны Украины.

«Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Главное — жертв и пострадавших нет», — отметил губернатор.

Обстрелам подвергся также город Новая Каховка Херсонской области, Киевский район Донецка и посёлок Минеральное в ДНР.
На крышу здания военно-гражданской администрации, контролируемого Россией Энергодара, упал дрон-камикадзе с самодельным взрывным устройством, сообщили власти города. В результате взрыва началось возгорание, которое было своевременно ликвидировано, указывается в сообщении.
Позже власти сообщили о задержании корректировщика, который, по их словам, навёл беспилотник на здание администрации города.
Кроме того, в течение минувших суток ВСУ выпустили по Энергодару 16 снарядов. В результате попадания одного из них в трансформаторную подстанцию город остался без электричества, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Тем временем представитель «Росатома» Ренат Карчаа, сопровождавший делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время её недавнего посещения Запорожской АЭС, рассказал, что глава организации Рафаэль Гросси и другие члены делегации своими глазами могли убедиться, что опасный объект на самом деле обстреливают войска киевского режима.
Он добавил, что двое инспекторов международной организации, оставшиеся на ЗАЭС на постоянной основе, уже попадали под обстрел ВСУ.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 08:49
МАГАТЭ все же обидело Зеленского. Сенсационные подробности отчета Агентства о ситуации на Запорожской АЭС
6 сентября Гросси, отвечая на вопрос телеканала CNN о том, кто обстреливает Запорожскую АЭС, сказал, что не может ответить, добавив, что МАГАТЭ не обладает мандатом и возможностями для каких-либо действий в военной сфере, в том числе по части определения ответственных за обстрелы.
 
ЭксклюзивСпецоперацияНАТОБалаклеяМАГАТЭДонецкЭнтони БлинкенЛлойд ОстинБелгородРосатомХарьковская областьвоенная помощь
 
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