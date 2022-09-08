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Киев отправил в Харьковскую область "парадный" танк

Киев отправил в Харьковскую область "парадный" танк - 08.09.2022 Украина.ру

Киев отправил в Харьковскую область "парадный" танк

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин 8 сентября в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины отправили в Харьковскую область редчайший образец танка — Т-64БМ2

2022-09-08T10:54

2022-09-08T10:54

2022-09-08T10:54

танки

новости

харьковская область

украина

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"Его особенность — новое моторно-трансмиссионное отделение с дизельным двигателем 6ТД-1 вместо 5ТДФ. Мощность 6ДТ-1 составляет 1000 л.с., мощность старого двигателя 5ТДФ составляет 700 л.с. Ремоторизацию официально прошел только два (!) танка. Еще 12 планировалось обновить позже", - написал он.На прошлой неделе "Российская газета" указывала, что после недавнего провального наступления на юге страны, Киев решил отправить на фронт "парадные" танки Т-64БМ2.Свое прозвище эти боевые машины получили не случайно. Они были изготовлены малой партией (порядка 13 штук) для участия в праздничном параде в августе прошлого года.После торжеств танки передали 92-й бригаде ВСУ, которая дислоцировалась в Харьковской области. По некоторым данным, три боевых машины были уничтожены ракетным ударом ВС РФ в самом начале СВО. Остальные до недавнего времени находились в резерве.Переброска на фронт "парадных" танков указывает на то, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе своего широко разрекламированного "контрнаступления". Теперь украинское командование пытается их восполнить, бросая в бой все, что осталось.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

танки, новости, харьковская область, украина