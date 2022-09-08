Киев отправил в Харьковскую область "парадный" танк - 08.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220908/1038545291.html
Киев отправил в Харьковскую область "парадный" танк
Киев отправил в Харьковскую область "парадный" танк - 08.09.2022 Украина.ру
Киев отправил в Харьковскую область "парадный" танк
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин 8 сентября в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины отправили в Харьковскую область редчайший образец танка — Т-64БМ2
2022-09-08T10:54
2022-09-08T10:54
танки
новости
харьковская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg
"Его особенность — новое моторно-трансмиссионное отделение с дизельным двигателем 6ТД-1 вместо 5ТДФ. Мощность 6ДТ-1 составляет 1000 л.с., мощность старого двигателя 5ТДФ составляет 700 л.с. Ремоторизацию официально прошел только два (!) танка. Еще 12 планировалось обновить позже", - написал он.На прошлой неделе "Российская газета" указывала, что после недавнего провального наступления на юге страны, Киев решил отправить на фронт "парадные" танки Т-64БМ2.Свое прозвище эти боевые машины получили не случайно. Они были изготовлены малой партией (порядка 13 штук) для участия в праздничном параде в августе прошлого года.После торжеств танки передали 92-й бригаде ВСУ, которая дислоцировалась в Харьковской области. По некоторым данным, три боевых машины были уничтожены ракетным ударом ВС РФ в самом начале СВО. Остальные до недавнего времени находились в резерве.Переброска на фронт "парадных" танков указывает на то, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе своего широко разрекламированного "контрнаступления". Теперь украинское командование пытается их восполнить, бросая в бой все, что осталось.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f2f0b7dcf72c8feccaee07e101675ead.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
танки, новости, харьковская область, украина
танки, Новости, Харьковская область, Украина

Киев отправил в Харьковскую область "парадный" танк

10:54 08.09.2022
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин 8 сентября в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины отправили в Харьковскую область редчайший образец танка — Т-64БМ2
"Его особенность — новое моторно-трансмиссионное отделение с дизельным двигателем 6ТД-1 вместо 5ТДФ. Мощность 6ДТ-1 составляет 1000 л.с., мощность старого двигателя 5ТДФ составляет 700 л.с. Ремоторизацию официально прошел только два (!) танка. Еще 12 планировалось обновить позже", - написал он.
На прошлой неделе "Российская газета" указывала, что после недавнего провального наступления на юге страны, Киев решил отправить на фронт "парадные" танки Т-64БМ2.

Свое прозвище эти боевые машины получили не случайно. Они были изготовлены малой партией (порядка 13 штук) для участия в праздничном параде в августе прошлого года.

После торжеств танки передали 92-й бригаде ВСУ, которая дислоцировалась в Харьковской области. По некоторым данным, три боевых машины были уничтожены ракетным ударом ВС РФ в самом начале СВО. Остальные до недавнего времени находились в резерве.

Переброска на фронт "парадных" танков указывает на то, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе своего широко разрекламированного "контрнаступления". Теперь украинское командование пытается их восполнить, бросая в бой все, что осталось.
 
танкиНовостиХарьковская областьУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03"Они мстят людям, которые не хотят склонить голову перед ними": Литовкин о терактах на юге Украины
14:00Блинкен неожиданно приехал в Киев
13:32Блинкен объявил о дополнительных миллиардах военной помощи Украине и "18 её соседям"
13:24Байден в двадцатый раз за год вооружит Украину — Пентагон
13:04Неприятный сюрприз России по Украине застал Запад врасплох
12:56Пинчук назвал самый действенный секрет борьбы с террором
12:55Глава администрации Харьковской области призвал желающих эвакуироваться из Купянска
12:49Очевидные несовпадения. Настоящее и будущее российской и украинской фармацевтической промышленности
12:38Глава Крыма предложил присоединить освобожденные территории без проведения референдумов
12:38"Великодушие присуще русским" - помощник ректора ДонНУ о новом учебнике "красивого украинского языка"
12:32Пинчук назвал слабое место антитеррористической борьбы
12:31Эксперт объяснил, зачем Польша "бросается" заявлениями о войне с Россией
12:30В Донецке предложили провести языковой референдум на освобожденных территориях Украины
12:22Первый министр госбезопасности ДНР назвал ответственного за теракты в Донбассе
12:21В Москве проходят обыски у модераторов Telegram-канала, связанного с украинскими националистами
12:05Обстановка в Харьковской области, больше оружия для Киева. Главное на Украине на 12:00 8 сентября
11:48"Украинское безумие": французский депутат выступил против антироссийских санкций
11:11Украина ввела санкции против представителей российской власти
11:07Пинчук назвал две методики борьбы с терроризмом на освобожденных территориях
10:58"Стальной сапёр" и другие новинки: как проходит разминирование Донбасса. Репортаж с места событий
Лента новостейМолния