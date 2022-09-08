https://ukraina.ru/20220908/1038535744.html
"Не всё под контролем": эксперт усомнился в реалистичности "бравурных" заявлений Шольца
"Не всё под контролем": эксперт усомнился в реалистичности "бравурных" заявлений Шольца - 08.09.2022 Украина.ру
"Не всё под контролем": эксперт усомнился в реалистичности "бравурных" заявлений Шольца
Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия может до конца года отказаться от российского газа, излишне оптимистичны. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
2022-09-08T07:00
2022-09-08T07:00
2022-09-08T07:00
новости
станислав митрахович
германия
олаф шольц
российский газ
чехия
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Он рассказал, что в Германии и других странах Европы закрывается "огромное" количество предприятий. В частности, есть риск остановки германской металлургической отрасли, особенно энергоёмких предприятий алюминиевой сферы, которые, по его словам, "европейская экономика может в принципе потерять".Эксперт отметил, что в Германии могут начаться такие же социальные протесты, как те, которые недавно имели место в Чехии.По его мнению, Шольц "пытается сделать вид, что у него всё под контролем", но ситуация в Германии может ухудшиться.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, станислав митрахович, германия, олаф шольц, российский газ, чехия
Новости, Станислав Митрахович, Германия, Олаф Шольц, российский газ, Чехия
"Не всё под контролем": эксперт усомнился в реалистичности "бравурных" заявлений Шольца
Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия может до конца года отказаться от российского газа, излишне оптимистичны. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
Он рассказал, что в Германии и других странах Европы закрывается "огромное" количество предприятий. В частности, есть риск остановки германской металлургической отрасли, особенно энергоёмких предприятий алюминиевой сферы, которые, по его словам, "европейская экономика может в принципе потерять".
Эксперт отметил, что в Германии могут начаться такие же социальные протесты, как те, которые недавно имели место в Чехии.
Вы знаете, что недавно был большой митинг в Праге, 70 тысяч человек вышли на улицы с требованием пересмотреть линию правительства Чехии в отношении России и Украины. Это очень важный вопрос. Там, кстати, были энергетические сюжеты – то есть, (требование – Ред.) заключить новый контракт с Россией и т.д., это помимо всяких сюжетов по поводу прекращения поставок оружия на Украину
Станислав Митрахович
Ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности"
По его мнению, Шольц "пытается сделать вид, что у него всё под контролем", но ситуация в Германии может ухудшиться.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.