https://ukraina.ru/20220908/1038535744.html

"Не всё под контролем": эксперт усомнился в реалистичности "бравурных" заявлений Шольца

"Не всё под контролем": эксперт усомнился в реалистичности "бравурных" заявлений Шольца - 08.09.2022 Украина.ру

"Не всё под контролем": эксперт усомнился в реалистичности "бравурных" заявлений Шольца

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия может до конца года отказаться от российского газа, излишне оптимистичны. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

2022-09-08T07:00

2022-09-08T07:00

2022-09-08T07:00

новости

станислав митрахович

германия

олаф шольц

российский газ

чехия

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Он рассказал, что в Германии и других странах Европы закрывается "огромное" количество предприятий. В частности, есть риск остановки германской металлургической отрасли, особенно энергоёмких предприятий алюминиевой сферы, которые, по его словам, "европейская экономика может в принципе потерять".Эксперт отметил, что в Германии могут начаться такие же социальные протесты, как те, которые недавно имели место в Чехии.По его мнению, Шольц "пытается сделать вид, что у него всё под контролем", но ситуация в Германии может ухудшиться.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, станислав митрахович, германия, олаф шольц, российский газ, чехия