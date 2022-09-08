"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины - 08.09.2022 Украина.ру
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"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины
"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины - 08.09.2022 Украина.ру
"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины
То, что военнообязанным женщинам запретят выезд из Украины, говорит о том, что в стране тяжелая ситуация, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-09-08T05:30
2022-09-08T05:30
юрий кнутов
новости
всу
женщины
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По его мнению, это "страшный звонок о том, что на самом деле происходит в вооруженных формированиях Украины, они уже на пределе".На Украине с 1 октября военнообязанные женщины должны встать на воинский учет. В списке - 14 военно-учетных специальностей. По данным СМИ, на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, как и на мужчин - запрет на выезд из страны в условиях военного положения. Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220907/1038521221.html
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юрий кнутов, новости, всу, женщины
Юрий Кнутов, Новости, ВСУ, женщины

"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины

05:30 08.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ женщины-военнослужащие
ВСУ женщины-военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Читать в
То, что военнообязанным женщинам запретят выезд из Украины, говорит о том, что в стране тяжелая ситуация, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Зеленский сейчас пытается это преподнести как пожелание, а не как обязательное условие. Но это будет обязательно. И на Украине скоро начнут задавать вопрос, почему жена Зеленского не встала на учет. Поэтому он начинает крутить и вертеть. А вообще это говорит о крайне тяжелой ситуации.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор музея войск ПВО
По его мнению, это "страшный звонок о том, что на самом деле происходит в вооруженных формированиях Украины, они уже на пределе".
На Украине с 1 октября военнообязанные женщины должны встать на воинский учет. В списке - 14 военно-учетных специальностей. По данным СМИ, на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, как и на мужчин - запрет на выезд из страны в условиях военного положения.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 13:12Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. "Змей Горыныч", "Буратино", "Солнцепек" — головная боль для ВСУ
 
Юрий КнутовНовостиВСУженщины
 
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