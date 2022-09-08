https://ukraina.ru/20220908/1038527197.html
"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины
"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины - 08.09.2022 Украина.ру
"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины
То, что военнообязанным женщинам запретят выезд из Украины, говорит о том, что в стране тяжелая ситуация, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-09-08T05:30
2022-09-08T05:30
2022-09-08T05:30
юрий кнутов
новости
всу
женщины
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102253/62/1022536210_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_90a187ed24d932dbe9560e1ddffce4dc.jpg
По его мнению, это "страшный звонок о том, что на самом деле происходит в вооруженных формированиях Украины, они уже на пределе".На Украине с 1 октября военнообязанные женщины должны встать на воинский учет. В списке - 14 военно-учетных специальностей. По данным СМИ, на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, как и на мужчин - запрет на выезд из страны в условиях военного положения. Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220907/1038521221.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
юрий кнутов, новости, всу, женщины
Юрий Кнутов, Новости, ВСУ, женщины
"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины
То, что военнообязанным женщинам запретят выезд из Украины, говорит о том, что в стране тяжелая ситуация, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Зеленский сейчас пытается это преподнести как пожелание, а не как обязательное условие. Но это будет обязательно. И на Украине скоро начнут задавать вопрос, почему жена Зеленского не встала на учет. Поэтому он начинает крутить и вертеть. А вообще это говорит о крайне тяжелой ситуации.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор музея войск ПВО
По его мнению, это "страшный звонок о том, что на самом деле происходит в вооруженных формированиях Украины, они уже на пределе".
На Украине с 1 октября военнообязанные женщины должны встать на воинский учет. В списке - 14 военно-учетных специальностей. По данным СМИ, на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, как и на мужчин - запрет на выезд из страны в условиях военного положения.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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