https://ukraina.ru/20220908/1038527197.html

"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины

"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины - 08.09.2022 Украина.ру

"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины

То, что военнообязанным женщинам запретят выезд из Украины, говорит о том, что в стране тяжелая ситуация, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-09-08T05:30

2022-09-08T05:30

2022-09-08T05:30

юрий кнутов

новости

всу

женщины

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По его мнению, это "страшный звонок о том, что на самом деле происходит в вооруженных формированиях Украины, они уже на пределе".На Украине с 1 октября военнообязанные женщины должны встать на воинский учет. В списке - 14 военно-учетных специальностей. По данным СМИ, на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, как и на мужчин - запрет на выезд из страны в условиях военного положения. Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220907/1038521221.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

юрий кнутов, новости, всу, женщины