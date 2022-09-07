В Офисе Зеленского ответили обвинениями в шантаже на слова Владимира Путина о зерне
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Слова президента РФ Владимира Путина об ограничении вывоза зерна советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "безосновательными и прогнозируемыми". Об этом 7 сентября сообщает РБК-Украина
Энергетический, ядерный, миграционный, зерновой, запорожского-атомный и любые другие форматы прямого шантажа периодически появляются в публичной риторике первых лиц РФ, когда что-то идет явно не по плану и нужно через страх остановить Украину и международное сообщество.
Из слов Подоляка следует, что никаких нарушений в поставках зерна якобы нет, а Украина и Турция "тщательно выполняют" взятые на себя обязательства.
В среду 7 сентября Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что Россия выполнила обязательства, взятые на себя в вопросе о вывозе зерна из черноморских портов Украины, однако продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны.
По словам президента, большая часть зерна была направлена не в развивающиеся и беднейшие страны, которые получили лишь 3%, а в страны Евросоюза. Он отметил, что это позволяет задуматься о том, чтобы ограничить вывоз зерна по некоторым направлениям.
Ранее в конце августа из доклада МИД РФ стало известно, что с начала действия соглашения в Турцию поступили 16 судов, Италию — четыре, Южную Корею — три, в то же время в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды — по два, а в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию и Германию — по одному.
10:00Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зернаРоссия выполнила обязательства, взятые на себя в вопросе о вывозе зерна из черноморских портов Украины, однако продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума