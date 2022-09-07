https://ukraina.ru/20220907/1038525482.html

В Офисе Зеленского ответили обвинениями в шантаже на слова Владимира Путина о зерне

В Офисе Зеленского ответили обвинениями в шантаже на слова Владимира Путина о зерне - 07.09.2022 Украина.ру

В Офисе Зеленского ответили обвинениями в шантаже на слова Владимира Путина о зерне

Слова президента РФ Владимира Путина об ограничении вывоза зерна советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "безосновательными и прогнозируемыми". Об этом 7 сентября сообщает РБК-Украина

2022-09-07T14:28

2022-09-07T14:28

2022-09-07T14:28

новости

владимир путин

михаил подоляк

офис президента

зерно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/20/1033402013_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_dc316657b8c800fca8027eda7a697832.jpg.webp

Из слов Подоляка следует, что никаких нарушений в поставках зерна якобы нет, а Украина и Турция "тщательно выполняют" взятые на себя обязательства.В среду 7 сентября Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что Россия выполнила обязательства, взятые на себя в вопросе о вывозе зерна из черноморских портов Украины, однако продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны.По словам президента, большая часть зерна была направлена не в развивающиеся и беднейшие страны, которые получили лишь 3%, а в страны Евросоюза. Он отметил, что это позволяет задуматься о том, чтобы ограничить вывоз зерна по некоторым направлениям.Ранее в конце августа из доклада МИД РФ стало известно, что с начала действия соглашения в Турцию поступили 16 судов, Италию — четыре, Южную Корею — три, в то же время в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды — по два, а в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию и Германию — по одному.

https://ukraina.ru/20220907/1038514979.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, михаил подоляк, офис президента, зерно