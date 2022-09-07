Путин во Владивостоке: повестка дня - 07.09.2022 Украина.ру
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Путин во Владивостоке: повестка дня
Путин во Владивостоке: повестка дня - 07.09.2022 Украина.ру
Путин во Владивостоке: повестка дня
Украина.ру, 07.09.2022
2022-09-07T17:13
2022-09-07T17:58
владимир путин
экономика
зерно
суверенитет
мнения
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Выступление президента России на экономическом форуме в Владивостоке было многогранным и грани – разной степени глобальности. Я тут не буду пытаться объять необъятное, а обращу внимание только на те моменты, которые показались интересными мне. А мне они показались интересными потому, что Путин начал говорить о вещах, о которых восемь лет на государственном уровне говорить не было принято, а о многом не принято говорить и сейчас.1. Путин: "Ускользающее доминирование США в глобальной экономике и политике, и упрямое нежелание или даже неспособность западных элит увидеть и признать объективные факты. За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, тектонические изменения".Разумеется, самые большие изменения произошли за последние полгода, а начались-то они давно. Собственно, этим вопросам была посвящена ещё Мюнхенская речь 2007 года.В общем, изменения произошли, но международная инфраструктура осталась той же. В результате, России приходится иметь дело с ОБСЕ и МАГАТЭ, а потом выражать неудовольствие положением дел.Между тем, ругать МАГАТЭ не за что. Рафаэль Гросси и так сделал больше чем мог, приехав на ЗАЭС и не встав однозначно на сторону киевского режима.Эффективная работа международных организаций возможна только в условиях консенсуса. Т.е., все участники понимают, что авария на АЭС – плохо и этого следует по возможности избегать. По крайней мере, никто не заинтересован в создании аварийной ситуации умышленно.Но если одна из сторон – террористическая организация, которая видит в ядерном объекте только инструмент для совершения теракта, а другие участники эту организацию поддерживают и дают ей средства, позволяющие аварию устроить?В таком случае консенсус, на котором базируется МАГАТЭ, отсутствует. Гросси говорит – станцию нельзя обстреливать. А ему отвечают – это не мы. Что он может сделать?Пока что "необратимые, тектонические изменения" выглядят именно так – старые механизмы не работают, а новые ещё не созданы.2. Путин: "Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Я говорю именно об агрессии, по-другому это не назвать".Собственно, об этом можно было с уверенность говорить ещё в 2014 году – тогда, в результате "крымских" санкций курс рубля существенно "просел". Правда, на потребительском рынке отразилось это сравнительно слабо – роста цен на большинство товарных групп всё же не было.Тогда, однако, Владимир Владимирович об "агрессии" не говорил. С одной стороны, страна ещё не была готова к конфликту с Западом, с другой – оставалась надежда, что Запад возьмётся за ум и даст работать рыночным механизмам.Теперь говорить об этом можно, но говорить мало – надо ведь и делать что-то. Увы, правительство находится в плену либерально-рыночной парадигмы и занимается "макроэкономическим регулированием" (что бы это ни значило). Вот мнение председателя Совета Торгово-промышленной палаты о промышленному развитию и конкурентоспособности экономики Константина Бабкина: "Объективные условия по-прежнему толкают нас к построению независимой экономики, развитию своего реального сектора, производству комплектующих, к новой индустриализации. Но сделало ли правительство какие-то шаги в этом направлении? Нет, ничего не сделало – ни один налог не снижен, пошлины на экспорт металла не введены, он по-прежнему неоправданно дорогой внутри страны, Центробанк все так же ведёт безумную политику. И то, о чем мы говорили в ТПП, – о новой индустриализации и изменении вектора экономической политики – к этому никакого интереса правительство также не проявило".Разумеется, верить Бабкину на слово мы не обязаны – у него свой собственный, финансовый интерес. Но и игнорировать точку зрения промышленников не стоит.Стоит вспомнить мнение самого Владимира Путина высказанное в прошлом году: "существующая модель капитализма себя исчерпала". Президент говорил, разумеется, о глобальном капитализме, но это суждение можно отнести и к либеральным методам управления экономикой. Опять же, методы эти транснациональны, а Путин говорил о том, что "все наши шаги направлены на укрепление суверенитета".3. Путин: "Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – всё это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого “евроатлантического единства”. А по факту – приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах".Расчёт России в это ситуации, очевидно, базируется на том, что в Европе сработает инстинкт самосохранения и она не захочет быть жертвой ради сохранения диктатуры США. Ожидания вполне рациональные, но люди поступают нерационально и вероятность того, что Европа не захочет невелика. Собственно, у неё не спрашивают. Возникает вопрос – а есть ли у России "план Б"? На случай, если европейские лидеры и дальше будут идти самоубийственным курсом, предначертанном в Вашингтоне?4. Путин: "Обещали сделать все, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия. И все об этом так и говорили. То, что мы видим, это очередной наглый обман! (…) Как были колонизаторами, так ими внутри и остались! Думают в первую очередь о своей шкуре, прикрываются интересами развивающихся стран, но все делают в своих интересах".Разумеется, Россия пошла на заключение "зернового соглашения" из гуманистических побуждений и, разумеется, поведение Запада не стало неожиданностью для Москвы. Почему же российские руководители признают себя обманутыми? Это определённая дипломатическая стратегия.Во-первых, идя на заключение соглашений, которые другая сторона не собирается выполнять, Россия оказывает давление на других участников переговоров. Например, невыполнение Украиной Минских соглашений служило способом давления на Германию и Францию. Сейчас Россия давит на Турцию. И есть основания надеяться, что это давление окажется более эффективным ("может быть, стоит ограничить вывоз зерна с Украины, посоветуюсь об этом с Эрдоганом", – Путин).Во-вторых, это ответ адептам секты "российской агрессии" – разве может быть агрессивной страна, руководство которой постоянно обманывают?Ну а показаться слабым и глупым Путин не боится. Боятся пусть те, кому так покажется. Как пела во времена оны крымская группа "Ундервуд": "покуситесь на президента, у него тёплый взгляд и улыбка, но думать, что он не умеет стрелять большая ошибка".
https://ukraina.ru/20220907/1038520750.html
https://ukraina.ru/20220904/1038430391.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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владимир путин, экономика, зерно, суверенитет, мнения
Владимир Путин, Экономика, зерно, суверенитет, Мнения

Путин во Владивостоке: повестка дня

17:13 07.09.2022 (обновлено: 17:58 07.09.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Выступление президента России на экономическом форуме в Владивостоке было многогранным и грани – разной степени глобальности. Я тут не буду пытаться объять необъятное, а обращу внимание только на те моменты, которые показались интересными мне. А мне они показались интересными потому, что Путин начал говорить о вещах, о которых восемь лет на государственном уровне говорить не было принято, а о многом не принято говорить и сейчас.
1. Путин: "Ускользающее доминирование США в глобальной экономике и политике, и упрямое нежелание или даже неспособность западных элит увидеть и признать объективные факты. За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, тектонические изменения".
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Разумеется, самые большие изменения произошли за последние полгода, а начались-то они давно. Собственно, этим вопросам была посвящена ещё Мюнхенская речь 2007 года.
В общем, изменения произошли, но международная инфраструктура осталась той же. В результате, России приходится иметь дело с ОБСЕ и МАГАТЭ, а потом выражать неудовольствие положением дел.
Между тем, ругать МАГАТЭ не за что. Рафаэль Гросси и так сделал больше чем мог, приехав на ЗАЭС и не встав однозначно на сторону киевского режима.
Эффективная работа международных организаций возможна только в условиях консенсуса. Т.е., все участники понимают, что авария на АЭС – плохо и этого следует по возможности избегать. По крайней мере, никто не заинтересован в создании аварийной ситуации умышленно.
Но если одна из сторон – террористическая организация, которая видит в ядерном объекте только инструмент для совершения теракта, а другие участники эту организацию поддерживают и дают ей средства, позволяющие аварию устроить?
В таком случае консенсус, на котором базируется МАГАТЭ, отсутствует. Гросси говорит – станцию нельзя обстреливать. А ему отвечают – это не мы. Что он может сделать?
Пока что "необратимые, тектонические изменения" выглядят именно так – старые механизмы не работают, а новые ещё не созданы.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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Мыть руки перед едой и не стрелять по АЭС. Недоступные для Зеленского истины
2. Путин: "Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Я говорю именно об агрессии, по-другому это не назвать".
Собственно, об этом можно было с уверенность говорить ещё в 2014 году – тогда, в результате "крымских" санкций курс рубля существенно "просел". Правда, на потребительском рынке отразилось это сравнительно слабо – роста цен на большинство товарных групп всё же не было.
Тогда, однако, Владимир Владимирович об "агрессии" не говорил. С одной стороны, страна ещё не была готова к конфликту с Западом, с другой – оставалась надежда, что Запад возьмётся за ум и даст работать рыночным механизмам.
Теперь говорить об этом можно, но говорить мало – надо ведь и делать что-то.
Увы, правительство находится в плену либерально-рыночной парадигмы и занимается "макроэкономическим регулированием" (что бы это ни значило). Вот мнение председателя Совета Торгово-промышленной палаты о промышленному развитию и конкурентоспособности экономики Константина Бабкина: "Объективные условия по-прежнему толкают нас к построению независимой экономики, развитию своего реального сектора, производству комплектующих, к новой индустриализации. Но сделало ли правительство какие-то шаги в этом направлении? Нет, ничего не сделало – ни один налог не снижен, пошлины на экспорт металла не введены, он по-прежнему неоправданно дорогой внутри страны, Центробанк все так же ведёт безумную политику. И то, о чем мы говорили в ТПП, – о новой индустриализации и изменении вектора экономической политики – к этому никакого интереса правительство также не проявило".
Сбор овощей в фермерском хозяйстве в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:07
Поучительная история импортозамещения картошки. В России всё только начинается
Разумеется, верить Бабкину на слово мы не обязаны – у него свой собственный, финансовый интерес. Но и игнорировать точку зрения промышленников не стоит.
Стоит вспомнить мнение самого Владимира Путина высказанное в прошлом году: "существующая модель капитализма себя исчерпала". Президент говорил, разумеется, о глобальном капитализме, но это суждение можно отнести и к либеральным методам управления экономикой. Опять же, методы эти транснациональны, а Путин говорил о том, что "все наши шаги направлены на укрепление суверенитета".
3. Путин: "Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – всё это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого “евроатлантического единства”. А по факту – приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах".
Расчёт России в это ситуации, очевидно, базируется на том, что в Европе сработает инстинкт самосохранения и она не захочет быть жертвой ради сохранения диктатуры США. Ожидания вполне рациональные, но люди поступают нерационально и вероятность того, что Европа не захочет невелика. Собственно, у неё не спрашивают. Возникает вопрос – а есть ли у России "план Б"? На случай, если европейские лидеры и дальше будут идти самоубийственным курсом, предначертанном в Вашингтоне?
4. Путин: "Обещали сделать все, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия. И все об этом так и говорили. То, что мы видим, это очередной наглый обман! (…) Как были колонизаторами, так ими внутри и остались! Думают в первую очередь о своей шкуре, прикрываются интересами развивающихся стран, но все делают в своих интересах".
Разумеется, Россия пошла на заключение "зернового соглашения" из гуманистических побуждений и, разумеется, поведение Запада не стало неожиданностью для Москвы. Почему же российские руководители признают себя обманутыми? Это определённая дипломатическая стратегия.
Во-первых, идя на заключение соглашений, которые другая сторона не собирается выполнять, Россия оказывает давление на других участников переговоров. Например, невыполнение Украиной Минских соглашений служило способом давления на Германию и Францию. Сейчас Россия давит на Турцию. И есть основания надеяться, что это давление окажется более эффективным ("может быть, стоит ограничить вывоз зерна с Украины, посоветуюсь об этом с Эрдоганом", – Путин).
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
07:21
Небензя заявил, что Россия может отказаться от зерновой сделкиЧасть "продуктовой сделки", которая касается экспорта российского зерна и удобрений, не работает, российская сторона может отказаться от продления сделки, сказал постпред России при ООН Василий Небензя
Во-вторых, это ответ адептам секты "российской агрессии" – разве может быть агрессивной страна, руководство которой постоянно обманывают?
Ну а показаться слабым и глупым Путин не боится. Боятся пусть те, кому так покажется. Как пела во времена оны крымская группа "Ундервуд": "покуситесь на президента, у него тёплый взгляд и улыбка, но думать, что он не умеет стрелять большая ошибка".
 
Владимир ПутинЭкономиказерносуверенитетМнения
 
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