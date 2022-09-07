В Венгрии выпустили "антиукраинский учебник": забрали Крым и "агрессию России" - 07.09.2022 Украина.ру
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В Венгрии выпустили "антиукраинский учебник": забрали Крым и "агрессию России"
В Венгрии выпустили "антиукраинский учебник": забрали Крым и "агрессию России" - 07.09.2022 Украина.ру
В Венгрии выпустили "антиукраинский учебник": забрали Крым и "агрессию России"
В Венгрии для учеников 8 классов разработан учебник географии, в котором Украина описывается не так, как принято в общеевропейской повестке. Об этом сообщает 7 сентября "Европейская правда"
2022-09-07T12:46
2022-09-07T12:46
новости
украина
венгрия
крым
школьники
учебники
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Больше всего украинских журналистов возмутило то, что в учебнике прямо сказано о гражданской войне в Донбассе в течении последних восьми лет, о том, что Крым больше не является частью Украины и о социально-экономических проблемах внутри самой страны.На иллюстрациях указано, что на момент 2022 года Украине принадлежит только одна горная гряда – Карпаты, у подножья которой находятся такие города как Мукачево или Хуст (Закарпатская область).Кроме того, в учебнике отмечается, что на Украине существует много внутренних проблем. В первую очередь, они связаны со здравоохранением и экономикой. Уточняется, что Закарпатье – регион, в большинстве своем заселенный этническими венграми, - одна из самых отсталых областей страны.В украинском МИД потребовали немедленно исправить данные в учебнике, исключив оттуда "антиукраинскую пропаганду".
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новости, украина, венгрия, крым, школьники, учебники
Новости, Украина, Венгрия, Крым, школьники, учебники

В Венгрии выпустили "антиукраинский учебник": забрали Крым и "агрессию России"

12:46 07.09.2022
 
© segodnya.uaвенгерский флаг венгры украина закарпатье
венгерский флаг венгры украина закарпатье
© segodnya.ua
Читать в
В Венгрии для учеников 8 классов разработан учебник географии, в котором Украина описывается не так, как принято в общеевропейской повестке. Об этом сообщает 7 сентября "Европейская правда"
Больше всего украинских журналистов возмутило то, что в учебнике прямо сказано о гражданской войне в Донбассе в течении последних восьми лет, о том, что Крым больше не является частью Украины и о социально-экономических проблемах внутри самой страны.
В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерное. Большинство - это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля русских, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров.
На иллюстрациях указано, что на момент 2022 года Украине принадлежит только одна горная гряда – Карпаты, у подножья которой находятся такие города как Мукачево или Хуст (Закарпатская область).
Кроме того, в учебнике отмечается, что на Украине существует много внутренних проблем. В первую очередь, они связаны со здравоохранением и экономикой. Уточняется, что Закарпатье – регион, в большинстве своем заселенный этническими венграми, - одна из самых отсталых областей страны.
В украинском МИД потребовали немедленно исправить данные в учебнике, исключив оттуда "антиукраинскую пропаганду".
- РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 16:29
Венгрия намерена договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газаБудапешт намеревается в ближайшие дни договориться с "Газпромом" об увеличении ежедневных поставок газа из РФ с сентября. Об этом 29 августа заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на встрече с венгерскими послами, трансляция которой велась в соцсетях
 
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