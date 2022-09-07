https://ukraina.ru/20220907/1038521834.html

В Венгрии выпустили "антиукраинский учебник": забрали Крым и "агрессию России"

В Венгрии выпустили "антиукраинский учебник": забрали Крым и "агрессию России" - 07.09.2022 Украина.ру

В Венгрии выпустили "антиукраинский учебник": забрали Крым и "агрессию России"

В Венгрии для учеников 8 классов разработан учебник географии, в котором Украина описывается не так, как принято в общеевропейской повестке. Об этом сообщает 7 сентября "Европейская правда"

2022-09-07T12:46

2022-09-07T12:46

2022-09-07T12:46

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Больше всего украинских журналистов возмутило то, что в учебнике прямо сказано о гражданской войне в Донбассе в течении последних восьми лет, о том, что Крым больше не является частью Украины и о социально-экономических проблемах внутри самой страны.На иллюстрациях указано, что на момент 2022 года Украине принадлежит только одна горная гряда – Карпаты, у подножья которой находятся такие города как Мукачево или Хуст (Закарпатская область).Кроме того, в учебнике отмечается, что на Украине существует много внутренних проблем. В первую очередь, они связаны со здравоохранением и экономикой. Уточняется, что Закарпатье – регион, в большинстве своем заселенный этническими венграми, - одна из самых отсталых областей страны.В украинском МИД потребовали немедленно исправить данные в учебнике, исключив оттуда "антиукраинскую пропаганду".

https://ukraina.ru/20220829/1038230408.html

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