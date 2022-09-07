В Венгрии выпустили "антиукраинский учебник": забрали Крым и "агрессию России"
© segodnya.uaвенгерский флаг венгры украина закарпатье
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В Венгрии для учеников 8 классов разработан учебник географии, в котором Украина описывается не так, как принято в общеевропейской повестке. Об этом сообщает 7 сентября "Европейская правда"
Больше всего украинских журналистов возмутило то, что в учебнике прямо сказано о гражданской войне в Донбассе в течении последних восьми лет, о том, что Крым больше не является частью Украины и о социально-экономических проблемах внутри самой страны.
В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерное. Большинство - это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля русских, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров.
На иллюстрациях указано, что на момент 2022 года Украине принадлежит только одна горная гряда – Карпаты, у подножья которой находятся такие города как Мукачево или Хуст (Закарпатская область).
Кроме того, в учебнике отмечается, что на Украине существует много внутренних проблем. В первую очередь, они связаны со здравоохранением и экономикой. Уточняется, что Закарпатье – регион, в большинстве своем заселенный этническими венграми, - одна из самых отсталых областей страны.
В украинском МИД потребовали немедленно исправить данные в учебнике, исключив оттуда "антиукраинскую пропаганду".
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