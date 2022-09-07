https://ukraina.ru/20220907/1038514394.html

Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с подростками

Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с подростками - 07.09.2022 Украина.ру

Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с подростками

Западные политики ведут себя как тинейджеры, забывая о национальных интересах своих стран, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на ВЭФ

2022-09-07T10:07

2022-09-07T10:07

2022-09-07T10:07

новости

австрия

запад

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ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. За первые дни работы на форуме подписали 155 соглашений, общая сумма которых составила более 1,5 трлн рублей.

https://ukraina.ru/20220906/1038496978.html

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2022

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новости, австрия, запад