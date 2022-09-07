https://ukraina.ru/20220907/1038514394.html
Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с подростками
Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с подростками - 07.09.2022 Украина.ру
Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с подростками
Западные политики ведут себя как тинейджеры, забывая о национальных интересах своих стран, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на ВЭФ
2022-09-07T10:07
2022-09-07T10:07
2022-09-07T10:07
новости
австрия
запад
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ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. За первые дни работы на форуме подписали 155 соглашений, общая сумма которых составила более 1,5 трлн рублей.
https://ukraina.ru/20220906/1038496978.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, австрия, запад
Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с подростками
Западные политики ведут себя как тинейджеры, забывая о национальных интересах своих стран, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на ВЭФ
"Я должна с сожалением признать, что во многих западных столицах политики обладают менталитетом тинэйджеров, они думают о своем эмоциональном возмущении вместо того, чтобы размышлять о политике национальных интересов", - сказала Кнайсль.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. За первые дни работы на форуме подписали 155 соглашений, общая сумма которых составила более 1,5 трлн рублей.