Атаки на ЗАЭС неприемлемы, мы играем с огнем - глава МАГАТЭ Гросси на СБ ООН - 07.09.2022 Украина.ру
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Атаки на ЗАЭС неприемлемы, мы играем с огнем - глава МАГАТЭ Гросси на СБ ООН
Атаки на ЗАЭС неприемлемы, мы играем с огнем - глава МАГАТЭ Гросси на СБ ООН - 07.09.2022 Украина.ру
Атаки на ЗАЭС неприемлемы, мы играем с огнем - глава МАГАТЭ Гросси на СБ ООН
Атаки на Запорожскую АЭС происходят и продолжают происходить – они неприемлемы, системы станции должны нормально функционировать, иначе может произойти "что-то очень-очень катастрофическое", заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
2022-09-07T08:09
2022-09-07T08:09
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Он добавил, что "все системы безопасности, а также оборудование должны нормально функционировать, без препон".
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магатэ, запорожская аэс, украина, россия
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, Россия

Атаки на ЗАЭС неприемлемы, мы играем с огнем - глава МАГАТЭ Гросси на СБ ООН

08:09 07.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Атаки на Запорожскую АЭС происходят и продолжают происходить – они неприемлемы, системы станции должны нормально функционировать, иначе может произойти "что-то очень-очень катастрофическое", заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
"К сожалению, это происходило и продолжает происходить – физические атаки (осознанно или не осознанно), удары, которые пришлись по этому объекту и которые я сам смог лично увидеть и оценить, просто неприемлемы. Мы играем с огнем и что-то очень-очень катастрофичное могло произойти", - сказал Гросси.
Он добавил, что "все системы безопасности, а также оборудование должны нормально функционировать, без препон".
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

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