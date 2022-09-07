https://ukraina.ru/20220907/1038511185.html

Атаки на ЗАЭС неприемлемы, мы играем с огнем - глава МАГАТЭ Гросси на СБ ООН

Атаки на ЗАЭС неприемлемы, мы играем с огнем - глава МАГАТЭ Гросси на СБ ООН - 07.09.2022 Украина.ру

Атаки на ЗАЭС неприемлемы, мы играем с огнем - глава МАГАТЭ Гросси на СБ ООН

Атаки на Запорожскую АЭС происходят и продолжают происходить – они неприемлемы, системы станции должны нормально функционировать, иначе может произойти "что-то очень-очень катастрофическое", заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

2022-09-07T08:09

2022-09-07T08:09

2022-09-07T08:09

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Он добавил, что "все системы безопасности, а также оборудование должны нормально функционировать, без препон".

https://ukraina.ru/20220905/1038452190.html

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2022

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магатэ, запорожская аэс, украина, россия