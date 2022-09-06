https://ukraina.ru/20220906/1038484569.html
Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти
Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти - 06.09.2022 Украина.ру
Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти
В приграничном поселке Теткино Курской области зафиксирован 21 прилет прилет. Жертв нет, сообщает губернатор региона Роман Старовойт 6 сентября в своем Telegram-канале
2022-09-06T12:24
2022-09-06T12:24
2022-09-06T12:48
новости
курск
обстрелы
губернатор
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Других подробностей он пока не сообщил.Ранее в середине августа украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе в Курской области.Поселок Теткин также попадал под огонь артиллерии ВСУ 11 августа. Пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны, разрушен гараж, повреждены автомобили местных жителей. Также в результате обстрелов оборвались две линии электроснабжения.В конце июля ВСУ обстреляли поселок Теткино из минометов. Власти зафиксировали 20 прилетов, пострадавших нет.
https://ukraina.ru/20220826/1038137549.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курск, обстрелы, губернатор
Новости, Курск, обстрелы, губернатор
Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти
12:24 06.09.2022 (обновлено: 12:48 06.09.2022)
В приграничном поселке Теткино Курской области зафиксирован 21 прилет прилет. Жертв нет, сообщает губернатор региона Роман Старовойт 6 сентября в своем Telegram-канале
Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен.
Других подробностей он пока не сообщил.
Ранее в середине августа украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе в Курской области.
Поселок Теткин также попадал под огонь артиллерии ВСУ 11 августа. Пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны, разрушен гараж, повреждены автомобили местных жителей. Также в результате обстрелов оборвались две линии электроснабжения.
В конце июля ВСУ обстреляли поселок Теткино из минометов. Власти зафиксировали 20 прилетов, пострадавших нет.