Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти - 06.09.2022 Украина.ру
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Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти
Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти - 06.09.2022 Украина.ру
Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти
В приграничном поселке Теткино Курской области зафиксирован 21 прилет прилет. Жертв нет, сообщает губернатор региона Роман Старовойт 6 сентября в своем Telegram-канале
2022-09-06T12:24
2022-09-06T12:48
новости
курск
обстрелы
губернатор
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Других подробностей он пока не сообщил.Ранее в середине августа украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе в Курской области.Поселок Теткин также попадал под огонь артиллерии ВСУ 11 августа. Пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны, разрушен гараж, повреждены автомобили местных жителей. Также в результате обстрелов оборвались две линии электроснабжения.В конце июля ВСУ обстреляли поселок Теткино из минометов. Власти зафиксировали 20 прилетов, пострадавших нет.
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новости, курск, обстрелы, губернатор
Новости, Курск, обстрелы, губернатор

Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти

12:24 06.09.2022 (обновлено: 12:48 06.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В приграничном поселке Теткино Курской области зафиксирован 21 прилет прилет. Жертв нет, сообщает губернатор региона Роман Старовойт 6 сентября в своем Telegram-канале
Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен.
Других подробностей он пока не сообщил.
Ранее в середине августа украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе в Курской области.
Поселок Теткин также попадал под огонь артиллерии ВСУ 11 августа. Пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны, разрушен гараж, повреждены автомобили местных жителей. Также в результате обстрелов оборвались две линии электроснабжения.
В конце июля ВСУ обстреляли поселок Теткино из минометов. Власти зафиксировали 20 прилетов, пострадавших нет.
наручники
26 августа, 09:56
В Курске задержан украинский шпион – ФСБВ Курске задержан агент украинской разведки, который собирал данные о военных объектах. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ФСБ России
 
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