https://ukraina.ru/20220906/1038484569.html

Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти

Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти - 06.09.2022 Украина.ру

Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти

В приграничном поселке Теткино Курской области зафиксирован 21 прилет прилет. Жертв нет, сообщает губернатор региона Роман Старовойт 6 сентября в своем Telegram-канале

2022-09-06T12:24

2022-09-06T12:24

2022-09-06T12:48

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губернатор

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Других подробностей он пока не сообщил.Ранее в середине августа украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе в Курской области.Поселок Теткин также попадал под огонь артиллерии ВСУ 11 августа. Пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны, разрушен гараж, повреждены автомобили местных жителей. Также в результате обстрелов оборвались две линии электроснабжения.В конце июля ВСУ обстреляли поселок Теткино из минометов. Власти зафиксировали 20 прилетов, пострадавших нет.

https://ukraina.ru/20220826/1038137549.html

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новости, курск, обстрелы, губернатор