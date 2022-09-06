Американцы представили судьбу США, если бы Горбачев стал их президентом - 06.09.2022 Украина.ру
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Американцы представили судьбу США, если бы Горбачев стал их президентом
Американцы представили судьбу США, если бы Горбачев стал их президентом - 06.09.2022 Украина.ру
Американцы представили судьбу США, если бы Горбачев стал их президентом
Обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман спрогнозировал, что произошло бы, если Михаил Горбачев в свое время стал бы президентом США
2022-09-06T08:50
2022-09-06T08:50
горбачев
сша
новости
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Автор статьи считает, что Горбачев мог бы родиться в бедной семье американских наемных фермеров, окончил бы хороший вуз и юридическую академию, после чего продолжил бы работать по специальности в Вашингтоне.Потом, по мнению Ульмана, Горбачев вернулся бы в родной город, поскольку осознал, что хочет связать свою жизнь с государственной службой и стал бы мэром в одном из крупных городов США от Республиканской партии.После Горбачева бы избрали губернатором, а потом и главой Национальной ассоциации губернаторов. Это привело бы к тому, что штат под руководством политика начал процветать и улучшаться с каждым годом.После этого он бы получил должность вице-президента США, но затем действующий президент внезапно бы умер, и Горбачев занял его пост, предположил автор.Политик попытался бы реконструировать исполнительную власть и провести общенациональный референдум по ключевым вопросам. Подобные меры, как считает Ульман, могли бы спасти положение США. Однако провел бы их американский Горбачев или нет, обозреватель не уверен.Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. У политика были проблемы с почками, из-за которых он по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.
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горбачев, сша, новости
Горбачев, США, Новости

Американцы представили судьбу США, если бы Горбачев стал их президентом

08:50 06.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЦеремония вручения Государственных премий РФ
Церемония вручения Государственных премий РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман спрогнозировал, что произошло бы, если Михаил Горбачев в свое время стал бы президентом США
Автор статьи считает, что Горбачев мог бы родиться в бедной семье американских наемных фермеров, окончил бы хороший вуз и юридическую академию, после чего продолжил бы работать по специальности в Вашингтоне.
Потом, по мнению Ульмана, Горбачев вернулся бы в родной город, поскольку осознал, что хочет связать свою жизнь с государственной службой и стал бы мэром в одном из крупных городов США от Республиканской партии.
После Горбачева бы избрали губернатором, а потом и главой Национальной ассоциации губернаторов. Это привело бы к тому, что штат под руководством политика начал процветать и улучшаться с каждым годом.
После этого он бы получил должность вице-президента США, но затем действующий президент внезапно бы умер, и Горбачев занял его пост, предположил автор.
Политик попытался бы реконструировать исполнительную власть и провести общенациональный референдум по ключевым вопросам. Подобные меры, как считает Ульман, могли бы спасти положение США. Однако провел бы их американский Горбачев или нет, обозреватель не уверен.
Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. У политика были проблемы с почками, из-за которых он по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.
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