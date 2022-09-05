https://ukraina.ru/20220905/1038444004.html

Из охраны — только мужчина с пистолетом: стало известно, как власти Украины бежали из Киева 24 февраля

Из охраны — только мужчина с пистолетом: стало известно, как власти Украины бежали из Киева 24 февраля - 05.09.2022 Украина.ру

Из охраны — только мужчина с пистолетом: стало известно, как власти Украины бежали из Киева 24 февраля

Большая часть правительства Украины была эвакуирована на запад страны еще в первый день российской военной спецоперации 24 февраля. Об этом говорится в материале "Украинской правды", опубликованном 5 сентября

2022-09-05T12:45

2022-09-05T12:45

2022-09-05T13:51

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В материале рассказывается о действиях украинских властей за несколько дней до и в первые дни СВО. Так, отмечается, что 24 февраля было принято решение вывезти из столицы большую часть министров и их семей. Предполагалось, что в Киеве должны были остаться глава МВД, министры обороны, здравоохранения, энергетики и инфраструктуры.Для остальных членов Кабмина и их семей подготовили два эвакуационных поезда, ответственным за вывоз высокопоставленных чиновник назначили министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Утверждается, что первый поезд с министрами выехал в 14:00, следующий — еще через два часа. Отмечается, что никто не был в курсе конечного пункта назначения, включая машиниста, он получал команды передвигаться от станции к станции. Также говорится, что Чернышев лично корректировал маршрут следования «чтобы не выследили», из-за чего поезд долго петлял и второй состав сумел нагнать его. Издание пишет, что из охраны поезд сопровождал только один вооруженный пистолетом мужчина. В конечном итоге, оба поезда прибыли в Ивано-Франковск. Помимо этого, в материале «Украинской правды» описывается утро 24 февраля, когда депутаты Верховной Рады получили сообщения о необходимости прибыть на свои рабочие места в парламент. Депутатов тогда попросили прибыть не в здание Рады в правительственном квартале, а собраться в музее истории Второй мировой войны у мемориала «Родина-мать». Когда туда уже прибыли депутаты, их решили все же перенаправить в здание Рады, чтобы «не создавать картинки бегства» для российских СМИ.На самом заседании также прозвучала идея эвакуировать депутатов и руководство парламента. Было принято решение, что спикер Руслан Стефанчук останется в Киеве, а двое вице-спикеров поедут за границу и в западные регионы страны соответственно. Владимира Зеленского после его бегства из Украины трудоустроят в другой несчастной стране, как трудоустроили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, поэтому он отыгрывает свои пассажи и правильно делает, рассказал ранее известный политолог Евгений Сатановский в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220401/1033659594.html

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новости, украина, власти, эвакуация, правительство, кабмин, спецоперация, поезд, сво