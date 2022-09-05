В Госдуме предложили создать "русский вариант украинского языка" - 05.09.2022 Украина.ру
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В Госдуме предложили создать "русский вариант украинского языка"
В Госдуме предложили создать "русский вариант украинского языка" - 05.09.2022 Украина.ру
В Госдуме предложили создать "русский вариант украинского языка"
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Фёдоров в официальном обращении к Министерству науки РФ 5 сентября предложил создать русский вариант украинского языка
2022-09-05T12:12
2022-09-05T12:12
новости
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украинский язык
язык
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По мнению Фёдорова, нынешний украинский язык сформирован на фоне "формирования украинских националистических идей в начале XX века", кроме того, он считает неправильным "искусственные" изменения фонетики и правописания в наши дни.По его словам, это делается с целью отдалить украинский язык от русского.В интервью изданию RTполитолог Иван Мезюхо выразил мнение, что "украинский язык искусственно пытаются исковеркать, чтобы доказать его некую самостоятельность от русского языка".Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах ведомства создать учебник классического украинского языка.
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Новости, Госдума, украинский язык, язык

В Госдуме предложили создать "русский вариант украинского языка"

12:12 05.09.2022
 
© SvitovydУкраинский язык мова
Украинский язык мова
© Svitovyd
Читать в
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Фёдоров в официальном обращении к Министерству науки РФ 5 сентября предложил создать русский вариант украинского языка
В целях сохранения украинского языка и снижения искусственного, политически ангажированного влияния на него прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в России учреждения (института), регулирующего нормы украинского языка.
По мнению Фёдорова, нынешний украинский язык сформирован на фоне "формирования украинских националистических идей в начале XX века", кроме того, он считает неправильным "искусственные" изменения фонетики и правописания в наши дни.
По его словам, это делается с целью отдалить украинский язык от русского.
В интервью изданию RTполитолог Иван Мезюхо выразил мнение, что "украинский язык искусственно пытаются исковеркать, чтобы доказать его некую самостоятельность от русского языка".
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах ведомства создать учебник классического украинского языка.
Чахлык и Хмарочос - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 13:16
Чахлык и Хмарочос. Неожиданный украинский язык
 
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