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В Госдуме предложили создать "русский вариант украинского языка"

В Госдуме предложили создать "русский вариант украинского языка" - 05.09.2022 Украина.ру

В Госдуме предложили создать "русский вариант украинского языка"

Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Фёдоров в официальном обращении к Министерству науки РФ 5 сентября предложил создать русский вариант украинского языка

2022-09-05T12:12

2022-09-05T12:12

2022-09-05T12:12

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По мнению Фёдорова, нынешний украинский язык сформирован на фоне "формирования украинских националистических идей в начале XX века", кроме того, он считает неправильным "искусственные" изменения фонетики и правописания в наши дни.По его словам, это делается с целью отдалить украинский язык от русского.В интервью изданию RTполитолог Иван Мезюхо выразил мнение, что "украинский язык искусственно пытаются исковеркать, чтобы доказать его некую самостоятельность от русского языка".Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах ведомства создать учебник классического украинского языка.

https://ukraina.ru/20220820/1037623487.html

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новости, госдума, украинский язык, язык