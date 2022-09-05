Мелитополь в ожидании победы привыкает жить в России - 05.09.2022 Украина.ру
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Мелитополь в ожидании победы привыкает жить в России
Мелитополь в ожидании победы привыкает жить в России - 05.09.2022 Украина.ру
Мелитополь в ожидании победы привыкает жить в России
В Запорожской области всё спокойно. За исключением Энергодара и фронта, это, пожалуй, самое спокойное место в Новороссии. Украина.ру, 05.09.2022
2022-09-05T07:40
2022-09-05T10:25
эксклюзив
украина
мелитополь
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В Запорожской области всё спокойно. За исключением Энергодара и фронта, это, пожалуй, самое спокойное место в Новороссии.Что касается Энергодара, то несмотря на сообщения в прессе о возобновлении бомбардировок города и Запорожской АЭС ничего такого и близко нет. Тишина.«Это пресса неправильно поняла руководство города. Александр Волга, говоря об обстрелах, имел в виду прошлые обстрелы. Никто больше ни второго, ни третьего, ни четвертого сентября ничего не обстреливал. Может, пятого днем обстрелы возобновятся, когда часть инспекторов МАГАТЭ уедет, но тоже вряд ли. Двое-то магатэшников все же останутся. В общем, посмотрим», — сообщил Украина.ру источник в руководстве Запорожской военно-гражданской администрации.Уютный городок«А ты знаешь, Мелитополю не хватает только моря. Если бы у него было море, то можно было бы подумать, что ты то ли в Таганроге, то ли в мини-Мариуполе, настолько эти города похожи между собой, — говорит мне Андрей, донецкий журналист из мобилизованных, который живет в Мелитополе с весны; он объясняет мне, что и как в городе. — Как и Мариуполь, это ж бывшее греческое поселение, основанное греками, которые ушли из Крыма в конце XVIII века. Мелитополь — тихий провинциальный городок. Но очень милый и уютный. Жить тут можно».Походив по городу, и пообщавшись с его обитателями два дня, не могу не согласиться с Андреем. Обычно в Российской Федерации нынешнюю Украину представляют выжженной землей, населенную нищебродами, и где все бедно и беспросветно. Города пришли в упадок, все разъехались по польшам и португалиям. Но такие представления не имеют под собой ничего общего с реальностью.Мелитополь хоть и небольшой, но аккуратный, очень ухоженный городок. Улицы чистые. Центральная улица — Богдана Хмельницкого (при Украине — Героев Украины) — застроена 3—5-этажными советскими домами, что-то среднее между хрущевками и сталинками. На первом этаже магазины, салоны красоты, кафе, рестораны, офисы — все работает. Ничего не закрыто. На стенах много рекламы. Это центр деловой активности горожан.«Бизнес при нас тут чувствует себя замечательно. Мы его не трогаем. Налоги предприниматели почти не платят. Или, во всяком случае, у них значительные льготы. Вот мы сейчас сидим с тобой в ресторане на площади Победы, а его хозяин этим летом открыл еще два заведения в городе: рестораны "Елки-палки" и "Флер де Лис". Продукты в основном завозят из Крыма. На рынке — овощи, мясо, сало — местные».С самим Запорожьем сейчас торговые связи уменьшились, но незначительно. В городе две валюты — рубль и гривна. Соотношение — 1 гривна — 1,5—1,6 рубля. Летом местные делают бизнес на Азовском море — на местном курорте Кирилловка. Цены везде божеские. Например, на освобожденной территории ДНР — в Мангуше — я хотел купить одноразовую электронную сигарету HQD на 1200 затяжек. Она там стоила 850 рублей, а в Мелитополе такая же 180. Есть разница?», — продолжает нахваливать Андрей хорошие, хотя и довольно своеобразные, стороны нынешнего центра Запорожской области.На Хмельницкого находится центральный парк Мелитополя, который носит имя Горького. Аккуратные дорожки выложены плиткой. В центре фонтан. Вдоль дорог разного рода аттракционы и кафешки. Самое главное — парк полон народа: мамочки с детьми и очень много молодежи. Молодежь из города никуда не уехала: ходит группками, катается на велосипедах. Открытые веранды кафе забиты народом. Все люди от мала до велика хорошо и модно одеты. Несмотря на войну ничто и никто в городе не производит впечатление опустившегося. Местный университет им. Макаренко, созданный при России, в этом году набрал достаточное количество студентов. Название на фасаде свежее и сделано по-русски.Россия на каждом углуУже когда въезжаешь в Мелитополь, сразу же бросается в глаза просто невероятное количество российских агитационных материалов. Вдоль дороги, по которой вы едете, буквально через каждые 10 метров возвышается огромный бигборд либо с цитатой из Путина, либо с лозунгом «Мы — один народ». И таких бигбордов десятки. Кругом российские флаги. На площади Победы стоит гигантский флагшток, на котором развивается российский триколор просто огромных размеров.На него интересно смотреть, подойдя к ул. Хмельницкого, откуда начинается площадь. Там стоит памятник Шевченко. Видимо, он сделан при Украине. Наверное, там раньше стоял Ленин, а после декоммунизации на его месте поставили Шевченко, «дедушку Ленина в украинском варианте».За 8 лет проживания в РФ я, изъездивший на машине европейскую часть России и часть Сибири от Мурманска до Грозного и Махачкалы, от Нижнего Тагила, Красноярска и Норильска до Брянска, ни в одном регионе не видел столько российской символики на 100 квадратных метров. Такого никогда не было ни в Крыму, ни в ДНР, ни в ЛНР. Видимо, это сделано в преддверии референдума.Местные с трудом идут на контакт, если представляешься российским журналистом, и это не потому, что ты российский. Просто, как они мне объяснили, они не хотят «светиться». Для них пока непонятно, чем закончится война. Нет однозначности. А вдруг вернутся украинцы, и что тогда? Но при этом никакой враждебности к вам нет. Просто не хотим и всё.Все в Мелитополе говорят по-русски. Меню в ресторанах и новые вывески по-русски. На Хмельницкого сразу бросаются в глаза два памятника, установленные еще до прихода России — Остапу Бендеру (этот город упоминается в романе «Золотой теленок», когда «дети лейтенанта Шмидта», заключая конвенцию, делили между собой советскую Россию на зоны, в которых они будут промышлять) и Владимиру Высоцкому, который в городе был только однажды.А вот при России в Мелитополе установили памятник родившемуся в Мелитополе советскому разведчику Павлу Судоплатову, который, как известно, «завалил» руководителя ОУН* Евгена Коновальца. Рядом с памятником на стене большие плакаты, на которых рассказывается, что конкретно получил Крым, войдя в состав России.На площади Победы я, как ни странно, нашел мужчину под шестьдесят, который был заукраинцем. Он, когда я представился российским журналистом, сразу объявил мне, что за Украину, а мы, русские, принесли на его землю войну. Сам русскоязычный. Голосовал за Ющенко. В общем, после минуты общения он, как я почувствовал, пожалел, что признался мне, что за Украину и против России, и стал быстро ретироваться. При этом я ничего из сказанного им мне не комментировал и ему не возражал. Человек просто чего-то испугался.«Да не обращай на него внимание. Он абсолютно безопасен. Тут встречаются такие экземпляры. Враги уже давно отсюда уехали. Оставшиеся нас либо приняли, либо примут через какое-то время. Выступать и бороться против нас твой заукраинец не будет. Тут инерция: ну привык жить человек при Украине. Ситуация изменилась. У него ломка. Теперь будет привыкать жить в России. Хуже-то ему не станет. Мелитополь весь сейчас привыкает жить в России. Я даже не сомневаюсь, что через 3 года настроения в городе будут в своем подавляющем большинстве пророссийскими», — не сомневается коллега Андрей.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.
https://ukraina.ru/20220819/1037888890.html
https://ukraina.ru/20220903/1038407385.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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5
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эксклюзив, украина, мелитополь
Эксклюзив, Украина, Мелитополь

Мелитополь в ожидании победы привыкает жить в России

07:40 05.09.2022 (обновлено: 10:25 05.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Мелитополь прибыла гуманитарная помощь из Севастополя
В Мелитополь прибыла гуманитарная помощь из Севастополя - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
В Запорожской области всё спокойно. За исключением Энергодара и фронта, это, пожалуй, самое спокойное место в Новороссии.
Что касается Энергодара, то несмотря на сообщения в прессе о возобновлении бомбардировок города и Запорожской АЭС ничего такого и близко нет. Тишина.
«Это пресса неправильно поняла руководство города. Александр Волга, говоря об обстрелах, имел в виду прошлые обстрелы. Никто больше ни второго, ни третьего, ни четвертого сентября ничего не обстреливал. Может, пятого днем обстрелы возобновятся, когда часть инспекторов МАГАТЭ уедет, но тоже вряд ли. Двое-то магатэшников все же останутся. В общем, посмотрим», — сообщил Украина.ру источник в руководстве Запорожской военно-гражданской администрации.
Уютный городок
«А ты знаешь, Мелитополю не хватает только моря. Если бы у него было море, то можно было бы подумать, что ты то ли в Таганроге, то ли в мини-Мариуполе, настолько эти города похожи между собой, — говорит мне Андрей, донецкий журналист из мобилизованных, который живет в Мелитополе с весны; он объясняет мне, что и как в городе. — Как и Мариуполь, это ж бывшее греческое поселение, основанное греками, которые ушли из Крыма в конце XVIII века. Мелитополь — тихий провинциальный городок. Но очень милый и уютный. Жить тут можно».
Походив по городу, и пообщавшись с его обитателями два дня, не могу не согласиться с Андреем. Обычно в Российской Федерации нынешнюю Украину представляют выжженной землей, населенную нищебродами, и где все бедно и беспросветно. Города пришли в упадок, все разъехались по польшам и португалиям. Но такие представления не имеют под собой ничего общего с реальностью.
Мелитополь хоть и небольшой, но аккуратный, очень ухоженный городок. Улицы чистые. Центральная улица — Богдана Хмельницкого (при Украине — Героев Украины) — застроена 3—5-этажными советскими домами, что-то среднее между хрущевками и сталинками. На первом этаже магазины, салоны красоты, кафе, рестораны, офисы — все работает. Ничего не закрыто. На стенах много рекламы. Это центр деловой активности горожан.
«Бизнес при нас тут чувствует себя замечательно. Мы его не трогаем. Налоги предприниматели почти не платят. Или, во всяком случае, у них значительные льготы. Вот мы сейчас сидим с тобой в ресторане на площади Победы, а его хозяин этим летом открыл еще два заведения в городе: рестораны "Елки-палки" и "Флер де Лис". Продукты в основном завозят из Крыма. На рынке — овощи, мясо, сало — местные».
стела надпись Мелитополь
19 августа, 17:58
Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужбСпецслужбы киевского режима подорвали одну из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе, сообщи 19 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
С самим Запорожьем сейчас торговые связи уменьшились, но незначительно. В городе две валюты — рубль и гривна. Соотношение — 1 гривна — 1,5—1,6 рубля. Летом местные делают бизнес на Азовском море — на местном курорте Кирилловка. Цены везде божеские. Например, на освобожденной территории ДНР — в Мангуше — я хотел купить одноразовую электронную сигарету HQD на 1200 затяжек. Она там стоила 850 рублей, а в Мелитополе такая же 180. Есть разница?», — продолжает нахваливать Андрей хорошие, хотя и довольно своеобразные, стороны нынешнего центра Запорожской области.
На Хмельницкого находится центральный парк Мелитополя, который носит имя Горького. Аккуратные дорожки выложены плиткой. В центре фонтан. Вдоль дорог разного рода аттракционы и кафешки. Самое главное — парк полон народа: мамочки с детьми и очень много молодежи. Молодежь из города никуда не уехала: ходит группками, катается на велосипедах. Открытые веранды кафе забиты народом. Все люди от мала до велика хорошо и модно одеты. Несмотря на войну ничто и никто в городе не производит впечатление опустившегося. Местный университет им. Макаренко, созданный при России, в этом году набрал достаточное количество студентов. Название на фасаде свежее и сделано по-русски.
Россия на каждом углу
Уже когда въезжаешь в Мелитополь, сразу же бросается в глаза просто невероятное количество российских агитационных материалов. Вдоль дороги, по которой вы едете, буквально через каждые 10 метров возвышается огромный бигборд либо с цитатой из Путина, либо с лозунгом «Мы — один народ». И таких бигбордов десятки. Кругом российские флаги. На площади Победы стоит гигантский флагшток, на котором развивается российский триколор просто огромных размеров.
На него интересно смотреть, подойдя к ул. Хмельницкого, откуда начинается площадь. Там стоит памятник Шевченко. Видимо, он сделан при Украине. Наверное, там раньше стоял Ленин, а после декоммунизации на его месте поставили Шевченко, «дедушку Ленина в украинском варианте».
За 8 лет проживания в РФ я, изъездивший на машине европейскую часть России и часть Сибири от Мурманска до Грозного и Махачкалы, от Нижнего Тагила, Красноярска и Норильска до Брянска, ни в одном регионе не видел столько российской символики на 100 квадратных метров. Такого никогда не было ни в Крыму, ни в ДНР, ни в ЛНР. Видимо, это сделано в преддверии референдума.
Местные с трудом идут на контакт, если представляешься российским журналистом, и это не потому, что ты российский. Просто, как они мне объяснили, они не хотят «светиться». Для них пока непонятно, чем закончится война. Нет однозначности. А вдруг вернутся украинцы, и что тогда? Но при этом никакой враждебности к вам нет. Просто не хотим и всё.
Все в Мелитополе говорят по-русски. Меню в ресторанах и новые вывески по-русски. На Хмельницкого сразу бросаются в глаза два памятника, установленные еще до прихода России — Остапу Бендеру (этот город упоминается в романе «Золотой теленок», когда «дети лейтенанта Шмидта», заключая конвенцию, делили между собой советскую Россию на зоны, в которых они будут промышлять) и Владимиру Высоцкому, который в городе был только однажды.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 10:28
В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у ЭнергодараКиевские власти предприняли попытку высадки десанта по трём направлениям в освобождённой части Запорожской области, но им дали отпор. Об этом рассказал агентству РИА Новости 3 сентября член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
А вот при России в Мелитополе установили памятник родившемуся в Мелитополе советскому разведчику Павлу Судоплатову, который, как известно, «завалил» руководителя ОУН* Евгена Коновальца. Рядом с памятником на стене большие плакаты, на которых рассказывается, что конкретно получил Крым, войдя в состав России.
На площади Победы я, как ни странно, нашел мужчину под шестьдесят, который был заукраинцем. Он, когда я представился российским журналистом, сразу объявил мне, что за Украину, а мы, русские, принесли на его землю войну. Сам русскоязычный. Голосовал за Ющенко. В общем, после минуты общения он, как я почувствовал, пожалел, что признался мне, что за Украину и против России, и стал быстро ретироваться. При этом я ничего из сказанного им мне не комментировал и ему не возражал. Человек просто чего-то испугался.
«Да не обращай на него внимание. Он абсолютно безопасен. Тут встречаются такие экземпляры. Враги уже давно отсюда уехали. Оставшиеся нас либо приняли, либо примут через какое-то время. Выступать и бороться против нас твой заукраинец не будет. Тут инерция: ну привык жить человек при Украине. Ситуация изменилась. У него ломка. Теперь будет привыкать жить в России. Хуже-то ему не станет. Мелитополь весь сейчас привыкает жить в России. Я даже не сомневаюсь, что через 3 года настроения в городе будут в своем подавляющем большинстве пророссийскими», — не сомневается коллега Андрей.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.
 
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