https://ukraina.ru/20220905/1038432246.html
Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери
Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери - 05.09.2022 Украина.ру
Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери
Президент Украины Владимир Зеленский хладнокровно отправляет своих военнослужащих на смерть, ничего не объясняя их родным, рассказал в интервью Украина.ру политолог Армен Гаспарян
2022-09-05T04:05
2022-09-05T04:05
2022-09-05T04:05
новости
киев
потери
десант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038406429_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_99d9479fb5d3d92f5bafaab199a5cc6c.jpg.webp
Накануне диверсионная группа высадилась в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС. По данным Минобороны России – это шестьдесят человек, 47 из них практически сразу были ликвидированы, 12 блокированы, трое в плену, двое в тяжелом состоянии.Он объяснил, что такие погибшие на Украине числятся без вести пропавшими, то есть не входят в список безвозвратных потерь.По мнению Гаспаряна, с таким отношением, Зеленский мог спокойно отправить на смерть и шестьсот человек.Гаспарян напомнил недавнюю обложку в скандальном журнале шаржей и карикатур Charlie Hebdo: "Зеленский в виде собачки-моськи, и французы, которых разгоняют брандспойтом на митингах против падения уровня жизни. Макрон разгоняет брандспойтом, а французы говорят – отлично, здесь водичка теплее, чем дома".По словам политолога, такие настроения будут только множиться.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220903/1038414273.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038406429_42:0:953:683_1920x0_80_0_0_9e498b45140fcc68edd11013db4a356b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, потери, десант
Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери
Президент Украины Владимир Зеленский хладнокровно отправляет своих военнослужащих на смерть, ничего не объясняя их родным, рассказал в интервью Украина.ру политолог Армен Гаспарян
Накануне диверсионная группа высадилась в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС. По данным Минобороны России – это шестьдесят человек, 47 из них практически сразу были ликвидированы, 12 блокированы, трое в плену, двое в тяжелом состоянии.
У Зеленского вариантов нет. Он будет, сломя голову, пытаться это исполнять. Погибнут там шестьдесят десантников, да и наплевать [ему] на них три тысячи раз.
Он объяснил, что такие погибшие на Украине числятся без вести пропавшими, то есть не входят в список безвозвратных потерь.
По мнению Гаспаряна, с таким отношением, Зеленский мог спокойно отправить на смерть и шестьсот человек.
Гаспарян напомнил недавнюю обложку в скандальном журнале шаржей и карикатур Charlie Hebdo: "Зеленский в виде собачки-моськи, и французы, которых разгоняют брандспойтом на митингах против падения уровня жизни. Макрон разгоняет брандспойтом, а французы говорят – отлично, здесь водичка теплее, чем дома".
По словам политолога, такие настроения будут только множиться.
Полный текст интервью читайте здесь
.