Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери - 05.09.2022 Украина.ру
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Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери
Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери - 05.09.2022 Украина.ру
Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери
Президент Украины Владимир Зеленский хладнокровно отправляет своих военнослужащих на смерть, ничего не объясняя их родным, рассказал в интервью Украина.ру политолог Армен Гаспарян
2022-09-05T04:05
2022-09-05T04:05
новости
киев
потери
десант
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Накануне диверсионная группа высадилась в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС. По данным Минобороны России – это шестьдесят человек, 47 из них практически сразу были ликвидированы, 12 блокированы, трое в плену, двое в тяжелом состоянии.Он объяснил, что такие погибшие на Украине числятся без вести пропавшими, то есть не входят в список безвозвратных потерь.По мнению Гаспаряна, с таким отношением, Зеленский мог спокойно отправить на смерть и шестьсот человек.Гаспарян напомнил недавнюю обложку в скандальном журнале шаржей и карикатур Charlie Hebdo: "Зеленский в виде собачки-моськи, и французы, которых разгоняют брандспойтом на митингах против падения уровня жизни. Макрон разгоняет брандспойтом, а французы говорят – отлично, здесь водичка теплее, чем дома".По словам политолога, такие настроения будут только множиться.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220903/1038414273.html
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новости, киев, потери, десант
Новости, Киев, потери, десант

Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери

04:05 05.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский хладнокровно отправляет своих военнослужащих на смерть, ничего не объясняя их родным, рассказал в интервью Украина.ру политолог Армен Гаспарян
Накануне диверсионная группа высадилась в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС. По данным Минобороны России – это шестьдесят человек, 47 из них практически сразу были ликвидированы, 12 блокированы, трое в плену, двое в тяжелом состоянии.
У Зеленского вариантов нет. Он будет, сломя голову, пытаться это исполнять. Погибнут там шестьдесят десантников, да и наплевать [ему] на них три тысячи раз.
Он объяснил, что такие погибшие на Украине числятся без вести пропавшими, то есть не входят в список безвозвратных потерь.
По мнению Гаспаряна, с таким отношением, Зеленский мог спокойно отправить на смерть и шестьсот человек.
Гаспарян напомнил недавнюю обложку в скандальном журнале шаржей и карикатур Charlie Hebdo: "Зеленский в виде собачки-моськи, и французы, которых разгоняют брандспойтом на митингах против падения уровня жизни. Макрон разгоняет брандспойтом, а французы говорят – отлично, здесь водичка теплее, чем дома".
По словам политолога, такие настроения будут только множиться.
Полный текст интервью читайте здесь.
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 16:13
Потери ВСУ, подробности по десанту, новая угроза России. Главное на Украине на 16:00 3 сентябряУкраинские военные продолжают нести потери. В Минобороны РФ рассказали о подробностях противодействия украинскому десанту в Энергодаре. Запрошенные Украиной беспилотники "Байрактар" с устройством распыления угрожают России
 
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06:01Главное на 5 сентября: в России и в мире
05:30"Отличительная черта тоталитаризма": политолог высказался о политике Зеленского
04:30Под видом журналистов Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов – Гаспарян
04:05Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери
04:00Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян
19:00Зеленская разозлила Европу, попытка использовать журналистов. Итоги 4 сентября на Украине
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