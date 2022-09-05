https://ukraina.ru/20220905/1038432246.html

Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери

Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери - 05.09.2022 Украина.ру

Политолог объяснил, на какой обман идет Киев, скрывая реальные потери

Президент Украины Владимир Зеленский хладнокровно отправляет своих военнослужащих на смерть, ничего не объясняя их родным, рассказал в интервью Украина.ру политолог Армен Гаспарян

2022-09-05T04:05

2022-09-05T04:05

2022-09-05T04:05

новости

киев

потери

десант

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Накануне диверсионная группа высадилась в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС. По данным Минобороны России – это шестьдесят человек, 47 из них практически сразу были ликвидированы, 12 блокированы, трое в плену, двое в тяжелом состоянии.Он объяснил, что такие погибшие на Украине числятся без вести пропавшими, то есть не входят в список безвозвратных потерь.По мнению Гаспаряна, с таким отношением, Зеленский мог спокойно отправить на смерть и шестьсот человек.Гаспарян напомнил недавнюю обложку в скандальном журнале шаржей и карикатур Charlie Hebdo: "Зеленский в виде собачки-моськи, и французы, которых разгоняют брандспойтом на митингах против падения уровня жизни. Макрон разгоняет брандспойтом, а французы говорят – отлично, здесь водичка теплее, чем дома".По словам политолога, такие настроения будут только множиться.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220903/1038414273.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, потери, десант