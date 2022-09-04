https://ukraina.ru/20220904/1038430266.html

Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"

Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы" - 04.09.2022 Украина.ру

Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"

Западные ракеты авиационного базирования HARM`ы будут эффективны в том случае, если у Украины найдутся самолеты, способные их применять. Была информация, что якобы американцы переделали Украине какое-то количество МИГ-29, чтобы они смогли нести эти ракеты. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T12:35

2022-09-04T12:35

2022-09-04T12:35

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Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели. Также была информация о поставках ракет авиационного базирования HARM, предназначенных для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.Эксперт отметил, что HARM`ы широко применялись в Югославии в 1999 году, они не показали себя особенно эффективными, но проблемы сербам они создали.Что касается Iris-T, то это только отчасти немецкий комплекс. Американцы там руку приложили. Там, как и на NASAMS, стоят доработанные ракеты "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения, уточнил специалист.Комплекс будет работать по нашим вертолетам и штурмовикам. Но главная его задача – борьба с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", которые уничтожают наиболее важные объекты, склады и инфраструктуру. Дальность поражения там до 40 км. Это немного, добавил он.Но у нас тоже есть ракеты типа HARM, которые в состоянии вывести этот комплекс из строя и уничтожить его. Придется бороться с этим, разрабатывать различные тактические приемы. Это не новшество. Мы с этим справимся, учитывая, что на Украине ПВО выведено из строя уже давно, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, ракеты, пво, украина, сша, сербия