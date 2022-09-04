https://ukraina.ru/20220904/1038430266.html
Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"
Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы" - 04.09.2022 Украина.ру
Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"
Западные ракеты авиационного базирования HARM`ы будут эффективны в том случае, если у Украины найдутся самолеты, способные их применять. Была информация, что якобы американцы переделали Украине какое-то количество МИГ-29, чтобы они смогли нести эти ракеты. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T12:35
2022-09-04T12:35
2022-09-04T12:35
новости
россия
всу
ракеты
пво
украина
сша
сербия
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Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели. Также была информация о поставках ракет авиационного базирования HARM, предназначенных для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.Эксперт отметил, что HARM`ы широко применялись в Югославии в 1999 году, они не показали себя особенно эффективными, но проблемы сербам они создали.Что касается Iris-T, то это только отчасти немецкий комплекс. Американцы там руку приложили. Там, как и на NASAMS, стоят доработанные ракеты "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения, уточнил специалист.Комплекс будет работать по нашим вертолетам и штурмовикам. Но главная его задача – борьба с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", которые уничтожают наиболее важные объекты, склады и инфраструктуру. Дальность поражения там до 40 км. Это немного, добавил он.Но у нас тоже есть ракеты типа HARM, которые в состоянии вывести этот комплекс из строя и уничтожить его. Придется бороться с этим, разрабатывать различные тактические приемы. Это не новшество. Мы с этим справимся, учитывая, что на Украине ПВО выведено из строя уже давно, заключил собеседник издания.
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, ракеты, пво, украина, сша, сербия
Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"
Западные ракеты авиационного базирования HARM`ы будут эффективны в том случае, если у Украины найдутся самолеты, способные их применять. Была информация, что якобы американцы переделали Украине какое-то количество МИГ-29, чтобы они смогли нести эти ракеты. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели. Также была информация о поставках ракет авиационного базирования HARM, предназначенных для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.
Эксперт отметил, что HARM`ы широко применялись в Югославии в 1999 году, они не показали себя особенно эффективными, но проблемы сербам они создали.
"У нас есть средства борьбы с этими HARM`ами. Но нужно время, чтобы личный состав научился ими эффективно пользовался. Нам придется перестраивать систему ПВО. Нам нужны комплексы большой дальности, которые уничтожают самолеты-носители до момента пуска ракет при дальности в 150-200 км. Наш С-300ПМ2 и С-300В4 способны поражать цели на большой дальности", - пояснил Кнутов.
Что касается Iris-T, то это только отчасти немецкий комплекс. Американцы там руку приложили. Там, как и на NASAMS, стоят доработанные ракеты "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения, уточнил специалист.
Комплекс будет работать по нашим вертолетам и штурмовикам. Но главная его задача – борьба с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", которые уничтожают наиболее важные объекты, склады и инфраструктуру. Дальность поражения там до 40 км. Это немного, добавил он.
Но у нас тоже есть ракеты типа HARM, которые в состоянии вывести этот комплекс из строя и уничтожить его. Придется бороться с этим, разрабатывать различные тактические приемы. Это не новшество. Мы с этим справимся, учитывая, что на Украине ПВО выведено из строя уже давно, заключил собеседник издания.