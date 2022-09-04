https://ukraina.ru/20220904/1038428618.html

Польша потребует репатриации у Германии – Моравецкий

Польша потребует репатриации у Германии – Моравецкий - 04.09.2022 Украина.ру

Польша потребует репатриации у Германии – Моравецкий

Варшава дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репатриации за Вторую мировую войну, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом 4 сентября передает РИА Новости

2022-09-04T10:58

2022-09-04T10:58

2022-09-04T10:58

новости

польша

германия

репатриация

вторая мировая война

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Ранее Варшава уже требовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около полутора триллионов долларов) в качестве репатриации.Моравецкий объяснил, что репатриации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны необходимы для "окончательного примирения между народами двух стран". Он добавил, что без выплат у поляков останется "огромное чувство несправедливости", а после них примирение двух народов будет "образцовым".Берлинское правительство неоднократно заявляло, что не намерено выполнять требования Польши, так как "нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году".

https://ukraina.ru/20220903/1038412856.html

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новости, польша, германия, репатриация, вторая мировая война