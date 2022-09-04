Польша потребует репатриации у Германии – Моравецкий - 04.09.2022 Украина.ру
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Польша потребует репатриации у Германии – Моравецкий
Польша потребует репатриации у Германии – Моравецкий - 04.09.2022 Украина.ру
Польша потребует репатриации у Германии – Моравецкий
Варшава дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репатриации за Вторую мировую войну, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом 4 сентября передает РИА Новости
2022-09-04T10:58
2022-09-04T10:58
новости
польша
германия
репатриация
вторая мировая война
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Ранее Варшава уже требовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около полутора триллионов долларов) в качестве репатриации.Моравецкий объяснил, что репатриации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны необходимы для "окончательного примирения между народами двух стран". Он добавил, что без выплат у поляков останется "огромное чувство несправедливости", а после них примирение двух народов будет "образцовым".Берлинское правительство неоднократно заявляло, что не намерено выполнять требования Польши, так как "нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году".
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новости, польша, германия, репатриация, вторая мировая война
Новости, Польша, Германия, репатриация, Вторая мировая война

Польша потребует репатриации у Германии – Моравецкий

10:58 04.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМатеуш Моравецки
Матеуш Моравецки - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Варшава дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репатриации за Вторую мировую войну, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом 4 сентября передает РИА Новости
Мы направим дипломатическую ноту в Германию и вызовем ее (Германию – ред.) на переговорный процесс. Мы будем добиваться этого на всех возможных форумах, по всем возможным путям.
Ранее Варшава уже требовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около полутора триллионов долларов) в качестве репатриации.
Моравецкий объяснил, что репатриации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны необходимы для "окончательного примирения между народами двух стран". Он добавил, что без выплат у поляков останется "огромное чувство несправедливости", а после них примирение двух народов будет "образцовым".
Берлинское правительство неоднократно заявляло, что не намерено выполнять требования Польши, так как "нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году".
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