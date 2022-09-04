А зачем мне это надо? Эксперт о том, что будет с украинским террором, когда РФ одержит победу над ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру
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А зачем мне это надо? Эксперт о том, что будет с украинским террором, когда РФ одержит победу над ВСУ
А зачем мне это надо? Эксперт о том, что будет с украинским террором, когда РФ одержит победу над ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру
А зачем мне это надо? Эксперт о том, что будет с украинским террором, когда РФ одержит победу над ВСУ
Победа России на Украине никак не связана с волной террора, который осуществляет киевский режим. Террор победить может только страх и пропаганда. Мы можем одержать военную победу, но если террор не остановить, он может продлиться и 20, и 30 лет, если не будут предприняты меры. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-09-04T09:30
2022-09-04T09:30
новости
терроризм
украина
россия
херсонская область
запорожская область
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Сейчас на освобожденных территориях украинские диверсанты осуществляют теракты. На Владимира Сальдо было покушение, на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту так же было покушение, в замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура стреляли из пистолета и автомата – убили. В среду, 24 августа, стало известно, что в результате подрыва автомобиля погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.Нужно уничтожить сам источник этого террора, ядро, носителей идеологии террора. Уничтожить надо всех без исключения, не так, что этого можно трогать, а этого – нельзя, уверен эксперт.И носители идеи, и исполнители, и их пособники – все должны находиться в одной лодке. Потому что в условиях террора всегда страдают невинные люди. И те, кто едут в метро или автобусе с бомбой, и главы администраций, которых взрывают и стреляют, категоричен специалист.Если мы проявим сожаление, у нас будет еще больше человеческих жертв. В данном случае любые сантименты – это не проявление человечности. Это проявление бездушия и цинизма по отношению к чужому горю, заключил собеседник издания.
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новости, терроризм, украина, россия, херсонская область, запорожская область
Новости, терроризм, Украина, Россия, Херсонская область, Запорожская область

А зачем мне это надо? Эксперт о том, что будет с украинским террором, когда РФ одержит победу над ВСУ

09:30 04.09.2022
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресечена деятельность диверсионно-террористической группы
ФСБ России пресечена деятельность диверсионно-террористической группы
© ЦОС ФСБ РФ
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Победа России на Украине никак не связана с волной террора, который осуществляет киевский режим. Террор победить может только страх и пропаганда. Мы можем одержать военную победу, но если террор не остановить, он может продлиться и 20, и 30 лет, если не будут предприняты меры. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Сейчас на освобожденных территориях украинские диверсанты осуществляют теракты. На Владимира Сальдо было покушение, на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту так же было покушение, в замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура стреляли из пистолета и автомата – убили. В среду, 24 августа, стало известно, что в результате подрыва автомобиля погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.
Нужно уничтожить сам источник этого террора, ядро, носителей идеологии террора. Уничтожить надо всех без исключения, не так, что этого можно трогать, а этого – нельзя, уверен эксперт.
"Сейчас эти пойманные террористы объясняют свои проступки тяжелым финансовым положением. "А что я мог сделать, у меня нет денег, хлопцы дали мне 15 тысяч гривен, так это ж нормально". Получил ты эти 15 тысяч гривен – получи пулю в лоб. И после него другие начнут думать: "Нафига мне эти 15 тысяч гривен, я лучше пойду мешки таскать или комбайнером стану, чем буду бомбы подкладывать и в людей стрелять из-за угла"", - подчеркнул Кочетков.
И носители идеи, и исполнители, и их пособники – все должны находиться в одной лодке. Потому что в условиях террора всегда страдают невинные люди. И те, кто едут в метро или автобусе с бомбой, и главы администраций, которых взрывают и стреляют, категоричен специалист.
Если мы проявим сожаление, у нас будет еще больше человеческих жертв. В данном случае любые сантименты – это не проявление человечности. Это проявление бездушия и цинизма по отношению к чужому горю, заключил собеседник издания.
 
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