https://ukraina.ru/20220904/1038422823.html

Председатель крымского парламента о том, насколько защищен Крымский мост от атак украинских террористов

Председатель крымского парламента о том, насколько защищен Крымский мост от атак украинских террористов - 04.09.2022 Украина.ру

Председатель крымского парламента о том, насколько защищен Крымский мост от атак украинских террористов

Я в 90-х запомнил такое правило жизни: если тебе угрожают, значит ничего не будет, если хотят что-то сделать – делают, а не говорят, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T06:45

2022-09-04T06:45

2022-09-04T06:45

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владимир константинов

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сбу

крымский мост

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Все необходимые меры по защите приняты, опробованы, ничего залететь туда не может, даже если дрон какой-то маленький случайно залетит, он не способен сделать ничего критически опасного. По словам Константинова, многие жители Херсона боятся, военнослужащие рассказывают, что российских солдат воспринимают как добро, а украинских военных боятся, они приходят и убивают ночью всех без разбора, директора школ тоже боятся за свою жизнь и главы администраций. Центр этого всего — СБУ, которая понимает, что такое страх, и организовала террористическую работу, ее надо признать террористической организацией, и в соответствии с действиями протокола о таких организациях, военные знают, как надо нанести по ней удар - добавил спикер крымского парламента.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир константинов, украина, россия, диверсии, терроризм, террористы, сбу, крымский мост