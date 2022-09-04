Председатель крымского парламента о том, насколько защищен Крымский мост от атак украинских террористов - 04.09.2022 Украина.ру
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Председатель крымского парламента о том, насколько защищен Крымский мост от атак украинских террористов
Председатель крымского парламента о том, насколько защищен Крымский мост от атак украинских террористов - 04.09.2022 Украина.ру
Председатель крымского парламента о том, насколько защищен Крымский мост от атак украинских террористов
Я в 90-х запомнил такое правило жизни: если тебе угрожают, значит ничего не будет, если хотят что-то сделать – делают, а не говорят, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T06:45
2022-09-04T06:45
новости
владимир константинов
украина
россия
диверсии
терроризм
террористы
сбу
крымский мост
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Все необходимые меры по защите приняты, опробованы, ничего залететь туда не может, даже если дрон какой-то маленький случайно залетит, он не способен сделать ничего критически опасного. По словам Константинова, многие жители Херсона боятся, военнослужащие рассказывают, что российских солдат воспринимают как добро, а украинских военных боятся, они приходят и убивают ночью всех без разбора, директора школ тоже боятся за свою жизнь и главы администраций. Центр этого всего — СБУ, которая понимает, что такое страх, и организовала террористическую работу, ее надо признать террористической организацией, и в соответствии с действиями протокола о таких организациях, военные знают, как надо нанести по ней удар - добавил спикер крымского парламента.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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новости, владимир константинов, украина, россия, диверсии, терроризм, террористы, сбу, крымский мост
Новости, Владимир Константинов, Украина, Россия, диверсии, терроризм, террористы, СБУ, Крымский мост

Председатель крымского парламента о том, насколько защищен Крымский мост от атак украинских террористов

06:45 04.09.2022
 
© most.lifeКрымский мост
Крымский мост
© most.life
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Я в 90-х запомнил такое правило жизни: если тебе угрожают, значит ничего не будет, если хотят что-то сделать – делают, а не говорят, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Все необходимые меры по защите приняты, опробованы, ничего залететь туда не может, даже если дрон какой-то маленький случайно залетит, он не способен сделать ничего критически опасного.
Для атаки на Крым Киеву нужно серьёзное оружие. Пока такой технической возможности нет у них, иначе бы они давно по нам ударили без каких-то предупреждений. Он защищен со всех сторон, с воздуха, земли, воды. Стоят КПП, поезда проверяют, чтобы взрывчатку не подложили.
Заседание президиума Совета законодателей РФ
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
По словам Константинова, многие жители Херсона боятся, военнослужащие рассказывают, что российских солдат воспринимают как добро, а украинских военных боятся, они приходят и убивают ночью всех без разбора, директора школ тоже боятся за свою жизнь и главы администраций.
Центр этого всего — СБУ, которая понимает, что такое страх, и организовала террористическую работу, ее надо признать террористической организацией, и в соответствии с действиями протокола о таких организациях, военные знают, как надо нанести по ней удар - добавил спикер крымского парламента.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Владимир Константинов
Вчера, 10:57
Владимир Константинов о пользе МАГАТЭ, крымских чиновниках на фронте и взятии Николаева и Одессы
 
НовостиВладимир КонстантиновУкраинаРоссиядиверсиитерроризмтеррористыСБУКрымский мост
 
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