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Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов
Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов - 04.09.2022 Украина.ру
Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов
Очень важно, чтобы семьи наших героев знали: общество их не бросило и готово к участию, что важно — не на формальном уровне, речь идёт не о положенных выплатах, а о повседневной заботе, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T04:30
2022-09-04T04:30
2022-09-04T04:30
владимир константинов
украина
россия
крым
спецоперация
новости
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Рядом должен быть кто-то готовый поддержать, ведь семья внесла свой вклад в общее дело, это важно и ценно, мы этим занимаемся - отметил Председатель Госсовета Республики Крым.сколько крымчан уже поучаствовало в СВО - закрытая информация, но мы их экипировали, насколько мы уполномочены, армия - не наша епархия, мы не имеем права туда вмешиваться, но тем, чем разрешают нам помогать, мы помогаем - говорит Владимир Константинов. По его словам, добровольцев очень много и это люди, которые осознанно сделали свой выбор, в том числе, чиновники, которые скинули пиджаки и пошли офицерами, командирами туда.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир константинов, украина, россия, крым, спецоперация, новости
Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов
Очень важно, чтобы семьи наших героев знали: общество их не бросило и готово к участию, что важно — не на формальном уровне, речь идёт не о положенных выплатах, а о повседневной заботе, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Рядом должен быть кто-то готовый поддержать, ведь семья внесла свой вклад в общее дело, это важно и ценно, мы этим занимаемся - отметил Председатель Госсовета Республики Крым.
Есть много историй, к сожалению, есть и погибшие. Мы общаемся, помогаем этим семьям, стараемся окружить их заботой. Чтобы потеря кормильца не была такой тяжелой. Понятно, что вернуть невозможно, но помогать важно. Что касается материальной поддержки, Вооруженные Силы обеспечены всем необходимым.
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
сколько крымчан уже поучаствовало в СВО - закрытая информация, но мы их экипировали, насколько мы уполномочены, армия - не наша епархия, мы не имеем права туда вмешиваться, но тем, чем разрешают нам помогать, мы помогаем - говорит Владимир Константинов.
По его словам, добровольцев очень много и это люди, которые осознанно сделали свой выбор, в том числе, чиновники, которые скинули пиджаки и пошли офицерами, командирами туда.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: