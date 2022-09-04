Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов - 04.09.2022 Украина.ру
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Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов
Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов - 04.09.2022 Украина.ру
Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов
Очень важно, чтобы семьи наших героев знали: общество их не бросило и готово к участию, что важно — не на формальном уровне, речь идёт не о положенных выплатах, а о повседневной заботе, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T04:30
2022-09-04T04:30
владимир константинов
украина
россия
крым
спецоперация
новости
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Рядом должен быть кто-то готовый поддержать, ведь семья внесла свой вклад в общее дело, это важно и ценно, мы этим занимаемся - отметил Председатель Госсовета Республики Крым.сколько крымчан уже поучаствовало в СВО - закрытая информация, но мы их экипировали, насколько мы уполномочены, армия - не наша епархия, мы не имеем права туда вмешиваться, но тем, чем разрешают нам помогать, мы помогаем - говорит Владимир Константинов. По его словам, добровольцев очень много и это люди, которые осознанно сделали свой выбор, в том числе, чиновники, которые скинули пиджаки и пошли офицерами, командирами туда.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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владимир константинов, украина, россия, крым, спецоперация, новости
Владимир Константинов, Украина, Россия, Крым, Спецоперация, Новости

Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов

04:30 04.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОткрытие фотовыставки, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Москве
Открытие фотовыставки, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Очень важно, чтобы семьи наших героев знали: общество их не бросило и готово к участию, что важно — не на формальном уровне, речь идёт не о положенных выплатах, а о повседневной заботе, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Рядом должен быть кто-то готовый поддержать, ведь семья внесла свой вклад в общее дело, это важно и ценно, мы этим занимаемся - отметил Председатель Госсовета Республики Крым.
Есть много историй, к сожалению, есть и погибшие. Мы общаемся, помогаем этим семьям, стараемся окружить их заботой. Чтобы потеря кормильца не была такой тяжелой. Понятно, что вернуть невозможно, но помогать важно. Что касается материальной поддержки, Вооруженные Силы обеспечены всем необходимым.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
сколько крымчан уже поучаствовало в СВО - закрытая информация, но мы их экипировали, насколько мы уполномочены, армия - не наша епархия, мы не имеем права туда вмешиваться, но тем, чем разрешают нам помогать, мы помогаем - говорит Владимир Константинов.
По его словам, добровольцев очень много и это люди, которые осознанно сделали свой выбор, в том числе, чиновники, которые скинули пиджаки и пошли офицерами, командирами туда.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Владимир Константинов
Вчера, 10:57
Владимир Константинов о пользе МАГАТЭ, крымских чиновниках на фронте и взятии Николаева и Одессы
 
Владимир КонстантиновУкраинаРоссияКрымСпецоперацияНовости
 
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05:30Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм
05:15Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы
05:00Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник
04:45МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма
04:30Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов
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