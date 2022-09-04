https://ukraina.ru/20220904/1038421377.html

Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов

Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов - 04.09.2022 Украина.ру

Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов

Очень важно, чтобы семьи наших героев знали: общество их не бросило и готово к участию, что важно — не на формальном уровне, речь идёт не о положенных выплатах, а о повседневной заботе, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T04:30

2022-09-04T04:30

2022-09-04T04:30

владимир константинов

украина

россия

крым

спецоперация

новости

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Рядом должен быть кто-то готовый поддержать, ведь семья внесла свой вклад в общее дело, это важно и ценно, мы этим занимаемся - отметил Председатель Госсовета Республики Крым.сколько крымчан уже поучаствовало в СВО - закрытая информация, но мы их экипировали, насколько мы уполномочены, армия - не наша епархия, мы не имеем права туда вмешиваться, но тем, чем разрешают нам помогать, мы помогаем - говорит Владимир Константинов. По его словам, добровольцев очень много и это люди, которые осознанно сделали свой выбор, в том числе, чиновники, которые скинули пиджаки и пошли офицерами, командирами туда.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир константинов, украина, россия, крым, спецоперация, новости