Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад - 03.09.2022 Украина.ру
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Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад
Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад - 03.09.2022 Украина.ру
Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 03.09.2022
2022-09-03T12:47
2022-09-03T12:47
николай стариков
ссср
горбачев
развал
запорожская аэс
польша
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Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о личности Михаила Горбачёва и его влиянии на распад СССР, а также о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и последствиях тотальной цензуры на Украине:01:17 - Как личность Михаила Горбачёва и его приход к власти повлиял на распад СССР? Насколько значим именно его вклад? 06:38 - Заслуги, которые приписывают Горбачёву: насколько справедливы?11:17 - Требования Польши репараций от Германии: почему поляки подняли этот вопрос?17:37 - Насколько миссия МАГАТЭ может повлиять на события вокруг Запорожской АЭС? Почему Украина не беспокоится о глобальных последствиях своих диверсионных действий?23:12 - Насколько сложно бороться с диверсиями и террористическими актами на российских и на освобождённых территориях?27:18 - Тотальная цензура на Украине: к чему приведёт такой способ внушения? Придёт ли осознание к украинцам? Польша потребует от Германии репарации за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, заявил в Варшаве лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. В 2017 году в Польше создали специальную парламентскую комиссию по вопросу получения репараций от Германии. Берлин не признает необходимость новых выплат, отмечая, что Варшава в 1953 году признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба.
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николай стариков, ссср, горбачев, развал, запорожская аэс, польша, видео
Николай Стариков, СССР, Горбачев, развал, Запорожская АЭС, Польша

Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад

12:47 03.09.2022
 
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Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о личности Михаила Горбачёва и его влиянии на распад СССР, а также о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и последствиях тотальной цензуры на Украине:
01:17 - Как личность Михаила Горбачёва и его приход к власти повлиял на распад СССР? Насколько значим именно его вклад? 06:38 - Заслуги, которые приписывают Горбачёву: насколько справедливы?
11:17 - Требования Польши репараций от Германии: почему поляки подняли этот вопрос?
17:37 - Насколько миссия МАГАТЭ может повлиять на события вокруг Запорожской АЭС? Почему Украина не беспокоится о глобальных последствиях своих диверсионных действий?
23:12 - Насколько сложно бороться с диверсиями и террористическими актами на российских и на освобождённых территориях?
27:18 - Тотальная цензура на Украине: к чему приведёт такой способ внушения? Придёт ли осознание к украинцам? Польша потребует от Германии репарации за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, заявил в Варшаве лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. В 2017 году в Польше создали специальную парламентскую комиссию по вопросу получения репараций от Германии. Берлин не признает необходимость новых выплат, отмечая, что Варшава в 1953 году признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба.
 
Николай СтариковСССРГорбачевразвалЗапорожская АЭСПольша
 
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