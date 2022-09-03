https://ukraina.ru/20220903/1038412313.html
Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад
Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад - 03.09.2022 Украина.ру
Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 03.09.2022
2022-09-03T12:47
2022-09-03T12:47
2022-09-03T12:47
николай стариков
ссср
горбачев
развал
запорожская аэс
польша
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Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о личности Михаила Горбачёва и его влиянии на распад СССР, а также о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и последствиях тотальной цензуры на Украине:01:17 - Как личность Михаила Горбачёва и его приход к власти повлиял на распад СССР? Насколько значим именно его вклад? 06:38 - Заслуги, которые приписывают Горбачёву: насколько справедливы?11:17 - Требования Польши репараций от Германии: почему поляки подняли этот вопрос?17:37 - Насколько миссия МАГАТЭ может повлиять на события вокруг Запорожской АЭС? Почему Украина не беспокоится о глобальных последствиях своих диверсионных действий?23:12 - Насколько сложно бороться с диверсиями и террористическими актами на российских и на освобождённых территориях?27:18 - Тотальная цензура на Украине: к чему приведёт такой способ внушения? Придёт ли осознание к украинцам? Польша потребует от Германии репарации за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, заявил в Варшаве лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. В 2017 году в Польше создали специальную парламентскую комиссию по вопросу получения репараций от Германии. Берлин не признает необходимость новых выплат, отмечая, что Варшава в 1953 году признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай стариков, ссср, горбачев, развал, запорожская аэс, польша, видео
Николай Стариков, СССР, Горбачев, развал, Запорожская АЭС, Польша
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру
рассказал о личности Михаила Горбачёва и его влиянии на распад СССР, а также о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и последствиях тотальной цензуры на Украине:
01:17 - Как личность Михаила Горбачёва и его приход к власти повлиял на распад СССР? Насколько значим именно его вклад? 06:38 - Заслуги, которые приписывают Горбачёву: насколько справедливы?
11:17 - Требования Польши репараций от Германии: почему поляки подняли этот вопрос?
17:37 - Насколько миссия МАГАТЭ может повлиять на события вокруг Запорожской АЭС? Почему Украина не беспокоится о глобальных последствиях своих диверсионных действий?
23:12 - Насколько сложно бороться с диверсиями и террористическими актами на российских и на освобождённых территориях?
27:18 - Тотальная цензура на Украине: к чему приведёт такой способ внушения? Придёт ли осознание к украинцам? Польша потребует от Германии репарации за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, заявил в Варшаве лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. В 2017 году в Польше создали специальную парламентскую комиссию по вопросу получения репараций от Германии. Берлин не признает необходимость новых выплат, отмечая, что Варшава в 1953 году признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба.