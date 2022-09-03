https://ukraina.ru/20220903/1038412313.html

Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад

Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад - 03.09.2022 Украина.ру

Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад

Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 03.09.2022

2022-09-03T12:47

2022-09-03T12:47

2022-09-03T12:47

николай стариков

ссср

горбачев

развал

запорожская аэс

польша

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Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о личности Михаила Горбачёва и его влиянии на распад СССР, а также о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и последствиях тотальной цензуры на Украине:01:17 - Как личность Михаила Горбачёва и его приход к власти повлиял на распад СССР? Насколько значим именно его вклад? 06:38 - Заслуги, которые приписывают Горбачёву: насколько справедливы?11:17 - Требования Польши репараций от Германии: почему поляки подняли этот вопрос?17:37 - Насколько миссия МАГАТЭ может повлиять на события вокруг Запорожской АЭС? Почему Украина не беспокоится о глобальных последствиях своих диверсионных действий?23:12 - Насколько сложно бороться с диверсиями и террористическими актами на российских и на освобождённых территориях?27:18 - Тотальная цензура на Украине: к чему приведёт такой способ внушения? Придёт ли осознание к украинцам? Польша потребует от Германии репарации за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, заявил в Варшаве лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. В 2017 году в Польше создали специальную парламентскую комиссию по вопросу получения репараций от Германии. Берлин не признает необходимость новых выплат, отмечая, что Варшава в 1953 году признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба.

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николай стариков, ссср, горбачев, развал, запорожская аэс, польша, видео