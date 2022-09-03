В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара - 03.09.2022 Украина.ру
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В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара
В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара - 03.09.2022 Украина.ру
В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара
Киевские власти предприняли попытку высадки десанта по трём направлениям в освобождённой части Запорожской области, но им дали отпор. Об этом рассказал агентству РИА Новости 3 сентября член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
2022-09-03T10:28
2022-09-03T10:28
спецоперация
новости
владимир рогов
запорожская область
энергодар
днепр (река)
водохранилище
десант
всу
авиация
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По его информации, киевский режим задействовал несколько десятков катеров с военнослужащими для высадки на берегу Каховского водохранилища по трём направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Рогов заявил, что логического объяснения подобным действиям найти невозможно, и предположил, что речь может идти об "имитации бурной деятельности" накануне заседания созданной западными странами "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву.Ранее в своём Telegram-канале он сообщил о том, что российская авиация предприняла соответствующие меры против силовиков киевского режима, замеченных на водохранилище.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
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спецоперация, новости, владимир рогов, запорожская область, энергодар, днепр (река), водохранилище, десант, всу, авиация
Спецоперация, Новости, Владимир Рогов, Запорожская область, Энергодар, Днепр (река), водохранилище, десант, ВСУ, авиация

В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара

10:28 03.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Киевские власти предприняли попытку высадки десанта по трём направлениям в освобождённой части Запорожской области, но им дали отпор. Об этом рассказал агентству РИА Новости 3 сентября член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
По его информации, киевский режим задействовал несколько десятков катеров с военнослужащими для высадки на берегу Каховского водохранилища по трём направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар.
ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке
1 сентября, 12:23
Обстрелы, попытка десанта. Главное на Украине на 12:00 1 сентябряУкраина обстреливает Донбасс и Северную Таврию. В Минобороны рассказали подробности о попытке высадить десант ВСУ на Запорожскую АЭС.
Рогов заявил, что логического объяснения подобным действиям найти невозможно, и предположил, что речь может идти об "имитации бурной деятельности" накануне заседания созданной западными странами "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву.
Ранее в своём Telegram-канале он сообщил о том, что российская авиация предприняла соответствующие меры против силовиков киевского режима, замеченных на водохранилище.

Работали вертолёты Ка-52. Ждём подробностей от Минобороны России

Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
 
СпецоперацияНовостиВладимир РоговЗапорожская областьЭнергодарДнепр (река)водохранилищедесантВСУавиация
 
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10:28В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара
10:19Иван Ефремов. Мир "Великого Кольца": педагогическая поэма
10:13Западная Украина за минувшую неделю
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09:28ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена магистральная ЛЭП
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