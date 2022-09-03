https://ukraina.ru/20220903/1038407385.html
В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара
В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара - 03.09.2022 Украина.ру
В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара
Киевские власти предприняли попытку высадки десанта по трём направлениям в освобождённой части Запорожской области, но им дали отпор. Об этом рассказал агентству РИА Новости 3 сентября член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
2022-09-03T10:28
2022-09-03T10:28
2022-09-03T10:28
спецоперация
новости
владимир рогов
запорожская область
энергодар
днепр (река)
водохранилище
десант
всу
авиация
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По его информации, киевский режим задействовал несколько десятков катеров с военнослужащими для высадки на берегу Каховского водохранилища по трём направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Рогов заявил, что логического объяснения подобным действиям найти невозможно, и предположил, что речь может идти об "имитации бурной деятельности" накануне заседания созданной западными странами "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву.Ранее в своём Telegram-канале он сообщил о том, что российская авиация предприняла соответствующие меры против силовиков киевского режима, замеченных на водохранилище.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
https://ukraina.ru/20220901/1038325484.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, новости, владимир рогов, запорожская область, энергодар, днепр (река), водохранилище, десант, всу, авиация
Спецоперация, Новости, Владимир Рогов, Запорожская область, Энергодар, Днепр (река), водохранилище, десант, ВСУ, авиация
В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара
Киевские власти предприняли попытку высадки десанта по трём направлениям в освобождённой части Запорожской области, но им дали отпор. Об этом рассказал агентству РИА Новости 3 сентября член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
По его информации, киевский режим задействовал несколько десятков катеров с военнослужащими для высадки на берегу Каховского водохранилища по трём направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар.
Рогов заявил, что логического объяснения подобным действиям найти невозможно, и предположил, что речь может идти об "имитации бурной деятельности" накануне заседания созданной западными странами "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву.
Ранее в своём Telegram-канале он сообщил о том, что российская авиация предприняла соответствующие меры против силовиков киевского режима, замеченных на водохранилище.
Работали вертолёты Ка-52. Ждём подробностей от Минобороны России
Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.