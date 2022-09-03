https://ukraina.ru/20220903/1038407385.html

В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара

В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара - 03.09.2022 Украина.ру

В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара

Киевские власти предприняли попытку высадки десанта по трём направлениям в освобождённой части Запорожской области, но им дали отпор. Об этом рассказал агентству РИА Новости 3 сентября член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов

2022-09-03T10:28

2022-09-03T10:28

2022-09-03T10:28

спецоперация

новости

владимир рогов

запорожская область

энергодар

днепр (река)

водохранилище

десант

всу

авиация

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По его информации, киевский режим задействовал несколько десятков катеров с военнослужащими для высадки на берегу Каховского водохранилища по трём направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Рогов заявил, что логического объяснения подобным действиям найти невозможно, и предположил, что речь может идти об "имитации бурной деятельности" накануне заседания созданной западными странами "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву.Ранее в своём Telegram-канале он сообщил о том, что российская авиация предприняла соответствующие меры против силовиков киевского режима, замеченных на водохранилище.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.

https://ukraina.ru/20220901/1038325484.html

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спецоперация, новости, владимир рогов, запорожская область, энергодар, днепр (река), водохранилище, десант, всу, авиация