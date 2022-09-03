ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена магистральная ЛЭП - 03.09.2022 Украина.ру
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ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена магистральная ЛЭП
ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена магистральная ЛЭП - 03.09.2022 Украина.ру
ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена магистральная ЛЭП
Днепровская ЛЭП повреждена из-за обстрела Запорожской АЭС военными киевского режима. Об этом написал в своём Telegram-канале в ночь на 3 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-03T09:28
2022-09-03T09:28
новости
спецоперация
владимир рогов
запорожская аэс
обстрелы
всу
лэп
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Ранее чиновник заявил о возобновлении обстрелов станции со стороны ВСУ.Накануне на ЗАЭС прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники АЭС провели членов МАГАТЭ по её территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах силовиков киевского режима. Гросси зафиксировал нарушение физической целостности объекта. В настоящее время на станции продолжают работу два эксперта международной организации.
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новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская аэс, обстрелы, всу, лэп
Новости, Спецоперация, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, обстрелы, ВСУ, ЛЭП

ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена магистральная ЛЭП

09:28 03.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Днепровская ЛЭП повреждена из-за обстрела Запорожской АЭС военными киевского режима. Об этом написал в своём Telegram-канале в ночь на 3 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

"Три прилёта в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд", — сообщил он.

Ранее чиновник заявил о возобновлении обстрелов станции со стороны ВСУ.
Накануне на ЗАЭС прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники АЭС провели членов МАГАТЭ по её территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах силовиков киевского режима.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
04:15
Визит МАГАТЭ лучше, чем отсутствие этого визита – Евсеев о ЗАЭСВ ходе визита МАГАТЭ не предполагается осмотр всей Запорожской АЭС, они посмотрят только два энергоблока, но Россия может предъявить богатую фактуру ударов ВСУ по станции, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Гросси зафиксировал нарушение физической целостности объекта. В настоящее время на станции продолжают работу два эксперта международной организации.
 
НовостиСпецоперацияВладимир РоговЗапорожская АЭСобстрелыВСУЛЭП
 
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