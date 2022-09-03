https://ukraina.ru/20220903/1038406766.html

ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена магистральная ЛЭП

ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена магистральная ЛЭП - 03.09.2022 Украина.ру

ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена магистральная ЛЭП

Днепровская ЛЭП повреждена из-за обстрела Запорожской АЭС военными киевского режима. Об этом написал в своём Telegram-канале в ночь на 3 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-09-03T09:28

2022-09-03T09:28

2022-09-03T09:28

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спецоперация

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Ранее чиновник заявил о возобновлении обстрелов станции со стороны ВСУ.Накануне на ЗАЭС прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники АЭС провели членов МАГАТЭ по её территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах силовиков киевского режима. Гросси зафиксировал нарушение физической целостности объекта. В настоящее время на станции продолжают работу два эксперта международной организации.

https://ukraina.ru/20220903/1038361785.html

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новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская аэс, обстрелы, всу, лэп