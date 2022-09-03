https://ukraina.ru/20220903/1038385579.html

"Тогда нацистов не добили": политолог объяснил, как сейчас Россия исправит ошибки советского времени

"Тогда нацистов не добили": политолог объяснил, как сейчас Россия исправит ошибки советского времени - 03.09.2022 Украина.ру

"Тогда нацистов не добили": политолог объяснил, как сейчас Россия исправит ошибки советского времени

Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру рассказал, как важно исправлять ошибки прошлого и тщательно разбирать преступления нынешних нацистов

2022-09-03T06:30

2022-09-03T06:30

2022-09-03T06:30

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украина

политолог

советское время

нацисты

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Сегодняшние украинские нацисты, уверен Мартынов, – это внуки и правнуки всевозможных бандеровцев, лесных братьев, и прочих, которые тогда точно так же готовились и использовались для террористических актов на территории России.Сегодня история повторяется с одной лишь разницей, считает политолог, что тогда их "не добили" по разным причинам, в том числе исходя из гуманизма. Российский гуманизм тогда отливается слезами матерей погибших детей сегодня, спустя семьдесят лет после того, как это все, как думалось, закончилось, добавляет эксперт.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220901/1038327912.html

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новости, украина, политолог, советское время, нацисты