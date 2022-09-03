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"Тогда нацистов не добили": политолог объяснил, как сейчас Россия исправит ошибки советского времени
"Тогда нацистов не добили": политолог объяснил, как сейчас Россия исправит ошибки советского времени - 03.09.2022 Украина.ру
"Тогда нацистов не добили": политолог объяснил, как сейчас Россия исправит ошибки советского времени
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру рассказал, как важно исправлять ошибки прошлого и тщательно разбирать преступления нынешних нацистов
2022-09-03T06:30
2022-09-03T06:30
2022-09-03T06:30
новости
украина
политолог
советское время
нацисты
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Сегодняшние украинские нацисты, уверен Мартынов, – это внуки и правнуки всевозможных бандеровцев, лесных братьев, и прочих, которые тогда точно так же готовились и использовались для террористических актов на территории России.Сегодня история повторяется с одной лишь разницей, считает политолог, что тогда их "не добили" по разным причинам, в том числе исходя из гуманизма. Российский гуманизм тогда отливается слезами матерей погибших детей сегодня, спустя семьдесят лет после того, как это все, как думалось, закончилось, добавляет эксперт.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220901/1038327912.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, политолог, советское время, нацисты
"Тогда нацистов не добили": политолог объяснил, как сейчас Россия исправит ошибки советского времени
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру рассказал, как важно исправлять ошибки прошлого и тщательно разбирать преступления нынешних нацистов
Сегодняшние украинские нацисты, уверен Мартынов, – это внуки и правнуки всевозможных бандеровцев, лесных братьев, и прочих, которые тогда точно так же готовились и использовались для террористических актов на территории России.
Сегодня история повторяется с одной лишь разницей, считает политолог, что тогда их "не добили" по разным причинам, в том числе исходя из гуманизма.
Ведь те, у кого была на руках кровь, доказаны были преступления – конечно, они понесли тяжелейшие наказания. А остальные, которые якобы были втянуты… И сейчас тоже много в "Азове" – "я врач", "я библиотекарь". Смешно!
Алексей Мартынов
Политолог
Российский гуманизм тогда отливается слезами матерей погибших детей сегодня, спустя семьдесят лет после того, как это все, как думалось, закончилось, добавляет эксперт.
Полное интервью с политологом читайте
на сайте Украина.ру.